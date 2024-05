Trybunał Przyłębskiej próbuje chronić Morawieckiego. Żałosne

Cała historia orzekania trybunału niekonstytucyjnego w tej sprawie jest żałosna. Został potraktowany jak narzędzie zapewnienia bezkarności i nieodpowiedzialności władzy PiS za rządzenie.

Trybunał Julii Przyłębskiej uznał, że niepotrzebna była ustawa o wyborach kopertowych i tak naprawdę premier Mateusz Morawiecki mógł jednoosobowo decydować w sprawie przygotowań do wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

Czytaj też: Dworczyk w sprawie wyborów kopertowych udawał dziś Greka. Ma powody

Trybunał Przyłębskiej. A gdyby potraktować ten wyrok serio?

Tak wynika z dzisiejszego wyroku, który ma uchronić Morawieckiego przed odpowiedzialnością za działanie bez podstawy prawnej polegające na zarządzeniu przygotowań do „wyborów kopertowych”, zanim weszła w życie ustawa na ten temat.

Gdyby potraktować serio wyrok trybunału niekonstytucyjnego, można by uznać, że ustawa antycovidowa przekazywała w ręce prezesa Rady Ministrów władzę dyktatora, który samodzielnie decyduje, w jaki sposób realizować konstytucyjne prawa i wolności.

Poza tym trybunał Przyłębskiej przekroczył swoje uprawnienia, ponieważ może oceniać tylko prawo. Nie może sądzić wyroków sądu ani poszczególnych osób, nie może też sądzić zarządzeń wydawanych przez premiera i wszelkich aktów prawa, które nie mają charakteru ogólnie obowiązującego.

Czytaj też: Czy Morawieckiego da się osądzić za wybory kopertowe?

Czy sąd uzna wyrok trybunału niekonstytucyjnego?

Ale jaki trybunał, taki wyrok. O tym, czy ten dzisiejszy będzie miał wpływ na odpowiedzialność Morawieckiego za „wybory kopertowe”, zdecyduje sąd. Już raz mieliśmy do czynienia z nieuznaniem przez sąd powszechny rozstrzygnięć Trybunału Julii Przyłębskiej – w sprawie ułaskawienia polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez prezydenta Andrzeja Dudę przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego. Sąd uznał wtedy, że TK nie może rozstrzygać spraw konkretnych osób.

Można przypuszczać, że tym razem będzie podobnie. Zwłaszcza jeśli sejmowa komisja śledcza do spraw „wyborów kopertowych” uzna, że Mateusz Morawiecki naruszył prawo, zarządzając przygotowania do tych wyborów i naraził skarb państwa na straty, nie mając do tego żadnej podstawy prawnej.

Cała historia orzekania trybunału niekonstytucyjnego w tej sprawie jest żałosna. Został potraktowany jak narzędzie zapewnienia bezkarności i nieodpowiedzialności władzy PiS za rządzenie.