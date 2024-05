Dwa wnioski o Trybunał Stanu. Po Glapińskim w sprawie Świrskiego

Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dokument zawiera 11 zarzutów. Wcześniejszy wniosek w sprawie szefa NBP Adama Glapińskiego trafił już do komisji.

185 posłów podpisało wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. O spełnieniu formalności poinformował Piotr Adamowicz z KO, który reprezentuje wnioskodawców. – Wniosek dotyczy trzech segmentów: blokowania ok. 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowania koncesji dla nadawców prywatnych: TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia Zet. Trzecia grupa zarzutów dotyczy niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

Kary dla niezależnych mediów

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod przewodnictwem Macieja Świrskiego wielokrotnie karała nieprzychylne władzy media. W 2023 r. TVN24 został ukarany kwotą 550 tys. zł za materiał „Bielmo. Franciszkańska 3”, Radio TOK FM otrzymało m.in. karę w wysokości 80 tys. zł za recenzję podręcznika „Historia i teraźniejszość” prof. Wojciecha Roszkowskiego, a Radio ZET musiało zapłacić 476 tys. zł za materiał dotyczący braku zaufania między polskimi a amerykańskimi służbami w okolicznościach przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski.

Zarzutów jest w sumie 11, a cały dokument liczy 285 stron. Wniosek trafi do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, która przedstawi marszałkowi Sejmu opinię o zgodności wniosku z formalnościami, a następnie Szymon Hołownia podejmie decyzję o dalszym procedowaniu wniosku. Jeśli przekaże go do dalszych prac, to wróci do komisji, której członkowie przedstawią Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej lub umorzenie postępowania. Tę decyzję Sejm podejmie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, co poskutkuje zawieszeniem szefa KRRiT w pełnionych czynnościach.

NBP również pod lupą