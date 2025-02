Akcyza na e-papierosy w Sejmie, były szef RARS opuści areszt? 5 ważnych tematów na dziś

Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ws. podniesienia akcyzy na e-papierosy; londyński sąd zdecyduje o areszcie dla byłego szefa RARS; kolejny kandydat na prezydenta; kontrowersyjne decyzje Trumpa; masowa strzelanina w szkole w Szwecji.

1. W Sejmie m.in. akcyza na e-papierosy

W środę rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o podatku akcyzowym (ma on objąć także wielorazowe papierosy elektroniczne). O kosztach e-dymka piszemy w najnowszej „Polityce”. Jeśli parlament uchwali rządowy projekt, cena jednorazowego e-papierosa, który dziś kosztuje 30 zł, od lipca wzrośnie do 80 zł. „Rząd nie ukrywa, że w przypadku bardzo popularnych jednorazówek celem jest nawet nie tyle zwiększenie przychodów do budżetu (ministerstwo mówi o dodatkowych 80 mln zł), ile po prostu wyeliminowanie większości z rynku” – pisze Cezary Kowanda.

Posłowie mają także zająć się projektem uniemożliwiającym głoszenie kłamstw na temat zbrodni wołyńskiej; nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach (wzrost udziału energii z OZE w transporcie) oraz nowelizacją prawa lotniczego (obowiązek zgłaszania do ministra obrony narodowej obiektów budowlanych, w tym obiektów tymczasowych o wysokości od 50 do 100 m powyżej poziomu terenu).



Na czwartek zaplanowano głosowania, w tym pierwsze czytanie projektu ws. jawności wynagrodzeń, a także nowelizacji projektów sądowych określającej okoliczności, w jakich można delegować sędziego do innego sądu (minister sprawiedliwości będzie obowiązkowo musiał analizować obciążenie pracą sędziów i asesorów oraz pionu orzeczniczego, do którego ma się odbyć delegacja). Posiedzenie ma zakończyć się ok. godz. 18:30 w czwartek.

2. Czy były szef RARS wyjdzie z aresztu?

W środę o godz. 10 sąd w Londynie ma podjąć decyzję w sprawie aresztu dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jeśli do tego czasu nie wpłynie kaucja, sędzia przedłuży areszt Michałowi K. do 12 lutego. Pod koniec stycznia sąd zdecydował, że K. będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu 200 tys. funtów zabezpieczenia i 365 tys. funtów poręczenia majątkowego. We wtorek ta druga część wciąż nie została uiszczona.

W sierpniu zeszłego roku prokurator postawił Michałowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 2 września zeszłego roku były szef RARS został zatrzymany w Londynie, a Polska zwróciła się o jego ekstradycję. Pełne przesłuchanie ekstradycyjne w tej sprawie ma odbyć się w Londynie 21 lipca i potrwać pięć dni. Do tej pory w śledztwie przedstawiono łącznie 21 zarzutów ośmiu osobom, w tym Michałowi K., trzem innym urzędnikom Agencji, a także Pawłowi S. Obejmują również nieprawidłowości w wydatkowaniu przez RARS nie mniej niż 340 mln zł.

3. Kolejny kandydat na prezydenta

Dawid Jackiewicz, były minister w rządzie Beaty Szydło, ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. We wtorek złożył w PKW wniosek o utworzenie komitetu wyborczego, poparty przez 1,5 tys. obywateli, którzy jak on „mają dość awantury politycznej i sporu między dwoma największymi obozami politycznymi”. Były polityk PiS przekonuje, że będzie reprezentować tych, którzy chcą „Polski szybko rozwijającej się, modernizującej, rozwiązującej ich problemy” i zapewnia, że nie będzie „zakładnikiem żadnej partii politycznej” i „nie będzie wykonywał poleceń żadnego prezesa”.

W przeszłości Jackiewicz był posłem i eurodeputowanym PiS, był również sekretarzem stanu w ministerstwie skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz ministrem skarbu w rządzie Szydło, później związał się z biznesem.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, do tej pory zarejestrowano 14 komitetów wyborczych kandydatów.

4. Trump ma władzę i z niej korzysta

„Donald Trump uważa, że każdy problem międzynarodowy można rozwiązać przy pomocy taryfy celnej i jeszcze nieźle na tym zarobić. Tyle że ta zabawa jest rujnująca dla światowej gospodarki” – tak najnowsze decyzje prezydenta USA komentuje Adam Grzeszak. Przypomnijmy: w miniony weekend Trump nałożył na Meksyk i Kanadę 25-procentowe cła na ich towary oraz dodatkowe 10 proc. na towary z Chin, zapowiedział też podobne kroki wobec Unii Europejskiej. W przypadku sąsiadów USA decyzję zawieszono na 30 dni. Chiny natychmiast zareagowały, wprowadzając 15-procentowe cła odwetowe na amerykański węgiel i skroplony gaz ziemny oraz 10-procentowe na ropę naftową i maszyny rolnicze.

„Trump ma wizję miliardów dolarów, które będą teraz płynęły do amerykańskiego budżetu, bo przecież to cło będą płacić wszyscy, którzy chcą eksportować towary na rynek amerykański. Jest zdziwiony, słysząc rozpaczliwe okrzyki przerażonych amerykańskich przedsiębiorców, których działalność uzależniona jest od towarów i surowców z importu. Bagatelizuje ostrzeżenia, że te cła będą płacili głównie amerykańscy konsumenci, bo ceny wzrosną i to się odbije na inflacji” – pisze Grzeszak. Autor przypomina też, że USA przerabiały to już w czasie pierwszej kadencji Trumpa. „Ale obecna prezydentura działa trochę jak monarchia absolutna – dziś władca wstał lewa nogą, więc parę krajów ucierpi, ale jutro lepiej się wyśpi i sprawa zostanie odkręcona. Pełne rozwibrowanie na skalę globalną”.

5. Masowa strzelanina w Szwecji

Prawdopodobnie dziesięć osób nie żyje, w tym domniemany sprawca strzelaniny w szkole dla dorosłych Risbergska w Oerebro na południu Szwecji. Premier Ulf Kristersson powiedział, że trudno pojąć skalę tego, co się stało, i dodał, że to najgorsza masowa strzelanina w historii Szwecji. Według szefa policji w Oerebro Roberta Eida Foresta „na tym etapie nic nie wskazuje na to, by w grę wchodził motyw terrorystyczny”. Na razie nie wiadomo jednak, dlaczego doszło do strzelaniny. Zdaniem służb nieznany im wcześniej sprawca działał sam, choć nie wykluczono, że inne osoby mogły być zaangażowane w to zdarzenie.

Król Szwecji Gustaw XVI wyraził „smutek i przerażenie” z powodu „strasznego okrucieństwa” w Oerebro, złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. „W tym momencie nasze myśli kierujemy również do rannych i ich krewnych, a także do innych dotkniętych” – oświadczył król. „Moja rodzina i ja chcielibyśmy wyrazić naszą wielką wdzięczność policji, służbom ratowniczym i personelowi medycznemu, którzy intensywnie pracowali, aby ratować i chronić ludzkie życie w tym mrocznym dniu”.