Pierwsza przychodnia aborcyjna w Polsce. „Robimy wszystko zgodnie z literą prawa”

Symbolicznie, bo 8 marca, w Warszawie zostanie otwarta pierwsza w Polsce stacjonarna przychodnia aborcyjna AboTak. „Epoka zawstydzania aborcją bezpowrotnie się skończyła” – mówią jej założycielki, czyli aktywistki z grup Aborcyjny Dream Team i Aborcja bez Granic. Otwarcie przychodni jest możliwe dzięki specjalnej zbiórce i darowiznom (do tej pory zebrano 111 tys. zł). – Adres i godziny przyjęć podamy przed samym otwarciem. Wszystkie usługi będą darmowe – opowiada Justyna Wydrzyńska z ADT. Przychodnia będzie działała przede wszystkim jako punkt informacyjny. Aktywistki będą udzielać informacji, jak przerwać ciążę w domu i jak zdobyć tabletki potrzebne do aborcji farmakologicznej – tym zresztą telefonicznie i poprzez media społecznościowe zajmują się już od kilku lat.

Jak zapewniają założycielki, przychodnia AboTak będzie działała zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przerwanie własnej ciąży nie jest w Polsce karalne, a aborcja farmakologiczna jest legalna. Nielegalne jest za to pomaganie w aborcji, czyli np. przekazanie tabletek na zabieg. W lipcu 2024 r. projekt, który miał usunąć ten przepis z Kodeksu karnego, upadł w głosowaniu – Sejm ma do niego wrócić dopiero po wyborach prezydenckich. – Ale już dziś ani nam, ani osobom korzystającym z naszych usług nie grożą konsekwencje prawne. My udzielania informacji na temat aborcji farmakologicznej się nie boimy, w przeciwieństwie do ginekologów, którzy kapitulują na tym odcinku. Przejmujemy tę rolę lekarzy, wykonujemy pracę, którą powinna robić opieka zdrowotna – opowiada Wydrzyńska.

Tylko w zeszłym roku z pomocy Aborcji bez Granic skorzystało 47 tys. Polek, w tym 44,5 tys.