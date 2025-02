Zamachowe koło (ratunkowe) Święczkowskiego

Sprawa się rypła, mówiąc kolokwialnie, i na razie Święczkowski z Ostrowskim mogą nie tyle prowadzić śledztwo w sprawie zamachu stanu, ile tylko śledzić to, co się dzieje, pod czujnym okiem TV Republika.

Pomysł p. Święczkowskiego z zamachem stanu, chociaż z satysfakcją przyjęty przez p. Kaczyńskiego i wielu innych dobrozmieńców, np. p. Dudę, p. Czarnka i p. Kukiza, chyba szybko odszedł w pobliże sinej dali. Rzecz wybuchła pod koniec pierwszego tygodnia lutego, p. Ostrowski, prokurator (nawet zastępca prokuratora krajowego), zajął się wdrożeniem wniosku prezesa post-TK (trudno gremium kierowane przez p. Święczkowskiego nazwać Trybunałem Konstytucyjnym), dokonał pierwszych trzech przesłuchań w dniu wszczęcia śledztwa (może nawet wcześniej). Jeszcze na początku kolejnego tygodnia TV Republika była pełna newsów o tym, jak żwawo i efektywnie działa p. Ostrowski w wykazywaniu, że m.in. p. Tusk, p. Hołownia, p. Kidawa-Błońska oraz niektórzy sędziowie i prokuratorzy uczestniczą w zamachu stanu.

Okazało się jednak, że z winy p. Ostrowskiego nie dopełniono wszystkich formalności, np. nie nadano sygnatury sprawie, a w konsekwencji (także z powodu domniemanego braku obiektywizmu plenipotenta p. Święczkowskiego) p. Bodnar zawiesił go w czynnościach prokuratorskich. Sprawa toczy się dalej, ale już bez rozmachu – chyba tylko „Gazeta Polska” p. Sakiewicza wieszczy zamach.

W TV Republika pojawiły się inne newsy, np. o proteście w Poczcie Polskiej i sytuacji wokół Ukrainy. Było przykro patrzeć na zasmuconą minę p. Klarenbacha, przypuszczam, że z powodu nagłego przerwania pasma sukcesów p. Ostrowskiego. Asy i asice z TV Republika nie bardzo wiedzą, jak komentować oferty p. Trumpa wobec p. Putina, bo z jednej strony wychwalają pierwszego pod niebiosa (nawet wyżej), a z drugiej – atakują drugiego. Rzecz ratował p. Ryba, profesor KUL, który stwierdził, że Ukraina jest skorumpowana i rządzona przez oligarchów, więc trzeba w niej zaprowadzić porządek. Dla propagandzistów z TV Republika, np. p. Kłeczka, najważniejsze jest to, że p. Vance w Monachium (nomen omen?) przemówił przeciwko czerwonym elitom europejskim i uznał, że największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja, ale to, co wewnątrz, w domyśle lewactwo. Zdaniem TV Republika wystąpienie Vance’a doprowadziło do furii Niemcy, rząd Tuska i zdegenerowane elity europejskie. Natomiast ucieszyło p. Nawrockiego, który wprawdzie nie lekceważy zagrożenia rosyjskiego, ale symetrycznie i szerzej rozprawia o tym lewackim.

Można powiedzieć: włamanie

Postanowiłem odświeżyć kwestię zamachu, ponieważ warto, jak sądzę, skomentować rozmaite aspekty sprawy zainicjowanej przez p. Święczkowskiego (jednak może wrócić zza sinej dali). Ponieważ prezes post-TK skierował sprawę do prokuratora, to znaczy, że podejrzewa popełnienie przestępstwa. On i Prezes the Best wymieniają art. 127§1 stanowiący: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Pan Kaczyński tak to ujmuje: „wielokrotnie wskazywałem na art. 127 kodeksu karnego, bo tak powinno się zakwalifikować bezprawne przejmowanie mediów publicznych, Prokuratury Krajowej, uniemożliwianie funkcjonowania TK i KRS oraz szereg innych jawnie łamiących prawo i konstytucję działań. (...) W Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, w której instytucje państwowe, TVP, prokuratura została przejęta siłą, do KRS też wkroczono przy użyciu siły i dokonano tam, można powiedzieć, włamania”.

I właśnie w tym kontekście pojawia się termin „zamach stanu”, przy czym p. Święczkowski mówi też o pełzającym zamachu stanu, a p. Kaczyński o zamachu stanu w szerszym znaczeniu. Ponieważ zacytowany przepis kk nie zawiera nazwy „zamach stanu”, trzeba posłużyć się określeniem doktrynalnym. Jest takie: „Zamach stanu – niezgodne z porządkiem konstytucyjnym, często z użyciem siły (zbrojny zamach stanu), przejęcie władzy politycznej w państwie przez jednostkę lub grupę osób. Jest pogwałceniem normalnego toku życia politycznego i porządku instytucjonalnego. (...) nie zmierza do urzeczywistnienia nowego ustroju politycznego, ma na celu jedynie usunięcie ludzi sprawujących rządy”.

W zawiadomieniu p. Święczkowskiego stoi, że wśród podejrzewanych znajdują się ww. osoby zajmujące najwyższe stanowiska w państwie. Porównując to z zacytowanym przepisem kk, trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z totalnie surrealistyczną sytuacją polegającą na tym, że m.in. p. Tusk, p. Hołownia i p. Kidawa-Błońska chcą przejąć władzę w RP, a czynią to niezgodnie z konstytucją i z użyciem siły. Krótko mówiąc, sprawujący władzę zorganizowali grupę przestępczą dla odsunięcia ich (tj. samych siebie) od sprawowania władzy.

Stempel prezydenta

Może p. Święczkowski i inni dobrozmieńcy mają na myśli art. 128§1 stanowiący: „Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20”.

Doktryna nie powiada tutaj o zamachu stanu, ale o zamachu na konstytucyjny organ państwa. Może nim być Sejm i Senat (organy ustawodawcze), Prezydent RP i Rada Ministrów (organy wykonawcze) oraz sądy i trybunały (władza sądownicza). Ponieważ nic nie wiadomo o tym, jakoby od 15 października 2023 nastąpiła w Polsce jakakolwiek próba usunięcia przemocą Sejmu, Senatu, prezydenta lub Rady Ministrów, art. 128§1 nie stosuje się do tych organów. Rzecz ewentualnie dotyczy sądów i trybunałów, a na pewno (wbrew dobrozmieńcom) nie może chodzić o telewizję publiczną, ponieważ nie jest to organ konstytucyjny.

Faktycznie, są poważne wątpliwości (sam je wyrażałem w wielu felietonach), czy post-TK działa zgodnie z ustawą zasadniczą, jaki jest status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i KRS oraz czy wszyscy sędziowie powołani przez p. Dudę zostali nominowani w sposób prawidłowy. Dobrozmieńcy powiadają, że skoro prezydent powołał osobę X na stanowisko sędziego, to akt ten uchyla wszelkie wątpliwości na ten temat. Dziwna argumentacja. Załóżmy, że prezydent przyznał tytuł profesora komuś, kto niezgodnie z przepisami uzyskał stopień doktora. Oczywiście, że w takiej sytuacji nadanie tytułu powinno zostać cofnięte. Ta analogia potwierdza opinię, że stempel prezydenta nie wystarcza do uznania takiego lub innego organu (osoby) za powołany zgodnie z porządkiem konstytucyjnym.

Dziwaczne uzupełnienie

Dobrozmieńcy podnoszą jeszcze inne powody, dla których mamy do czynienia z zamachem stanu lub przynajmniej usunięciem konstytucyjnych organów państwa. Jako przykład podają sprawę odwołania p. Barskiego z funkcji prokuratora krajowego oraz poczynania wobec jego zastępców (m.in. p. Ostrowskiego). Otóż polska ustawa zasadnicza zawiera takie przepisy o prokuraturze (art. 64): „Prokuratura podlega Ministrowi Sprawiedliwości, który sprawuje funkcję Prokuratora Generalnego”; „Tryb powoływania i odwoływania prokuratorów oraz zasady organizacji i postępowania organów prokuratury określa ustawa”.

Prawo o prokuraturze (ustawa z 2016 r.) stanowi (art. 14): „Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą”.

Powstaje pytanie, jak pogodzić to, że prokurator krajowy podlega generalnemu, z tym, że odwołanie pierwszego wymaga pisemnej zgody głowy państwa. Ustawa z 2016 r. jest pod tym względem dziwacznym uzupełnieniem konstytucji, niezgodnym z zasadami racjonalnego funkcjonowania organów wykonawczych, ponieważ skoro Prokurator Generalny (zarazem minister sprawiedliwości) jest urzędowym zwierzchnikiem prokuratora krajowego i jego zastępców, to on powinien decydować o powoływaniu i odwoływaniu podwładnych, ewentualnie za zgodą prezesa Rady Ministrów – konstytucja nie daje pod tym względem żadnych prerogatyw prezydentowi.

Podobny charakter ma tzw. ustawa kompetencyjna z 2023 r., wedle której rząd ma przedkładać prezydentowi propozycje kandydatur na stanowiska w UE, np. członka Komisji Europejskiej, a głowa państwa ma w terminie 14 dni wyrazić zgodę bądź odmówić desygnowania kandydatów.

Inaczej ma się sprawa z konstytucyjnie wymaganą kohabitacją prezydencko-rządową w zakresie polityki zagranicznej, np. mianowaniem ambasadorów. To ostatnie należy do kompetencji prezydenta, a wnioskodawcą jest minister spraw zagranicznych za zgodą premiera. Jak wiadomo, p. Duda ignoruje wnioski rządu w tej materii. Nie można powiedzieć, że dokonuje zamachu stanu (pełnego, pełzającego lub w szerszym znaczeniu), a tylko że postępuje bezmyślnie z uwagi na interes państwa.

Wracając do prokuratury, trzeba wytknąć dobrozmieńcom poważną niekonsekwencję polegającą na braku zastrzeżenia, że zawieszenie zastępcy prokuratora krajowego przez jego przełożonego też wymaga pisemnej zgody głowy państwa. To naprawdę karygodne ograniczenie prezydenckich prerogatyw, a gdyby można było tym obarczyć p. Tuska, mielibyśmy kolejny zamach stanu.

Sprawa się rypła

Prokurator może dokonywać czynności śledczych dopiero po formalnym wszczęciu śledztwa. Wcale nie żartowałem, przypuszczając, że p. Ostrowski dokonał trzech przesłuchań: p. Święczkowskiego, p. Pawełczyk-Woickiej (szefowej post-KRS) i p. Manowskiej, zanim zarejestrowano sprawę. Poszedłbym nawet dalej w przypuszczeniach: nie wykluczam, że to pierwszy świadek przesłuchał p. Ostrowskiego, a zeznania p. Pawełczyk-Woickiej zostały jej podyktowane przez p. Zbyszka (Ziobrę), skądinąd jej szkolnego kolegę.

Pozostaje p. Manowska. Otóż od pierwszej prezes SN trzeba oczekiwać większej dbałości o formalną poprawność czynności procesowych, w których uczestniczy. Może jednak to zbyt wysokie wymagania i było tak, że p. Duda zadzwonił do swojej znajomej i nawinął: „Małgosiu, jak pan prokurator Ostrowski zadzwoni do Ciebie i powie: szanowna pani prezes, chciałbym panią przesłuchać w sprawie zamachu stanu, to nie odmawiaj, powołując się na to, że nie zostałaś należycie powiadomiona. Sprawa jest naprawdę poważna i wiele zależy od sukcesu działań podjętych przez prokuratora Ostrowskiego. A jak ktoś będzie buczał z powodu uchybień formalnych, oczywiście drugorzędnych, to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rzecz wyprostuje. Już rozmawiałem z przewodniczącą Joanną i ma pełne zrozumienie dla naszego stanu wyższej konieczności politycznej”.

Sprawa się jednak rypła, mówiąc kolokwialnie, i na razie p. Święczkowski z p. Ostrowskim mogą nie tyle prowadzić śledztwo w sprawie zamachu stanu, ile tylko śledzić to, co się dzieje, pod czujnym okiem TV Republika, serwującej „prawdziwe polskie wiadomości”.

Wygląda na to, że zamachowe koło p. Święczkowskiego jest w swej funkcji ratunkowym okręgiem, mającym przykryć rozliczne przekręty dobrozmieńców, coraz częściej trafiające do wymiaru sprawiedliwości. Może nie warto by podejmować „zamachowego” tematu, gdyby nie trwająca kampania wyborcza. Jeśli „obatelski” (w sensie p. Czarneckiego) p. Nawrocki zostałby prezydentem, to, jak niektórzy sądzą, nie tylko ułaskawiłby spory zastęp rządzących z lat 2015–23, ale i kontynuowałby ochronę śledztw inicjowanych à la Święczkowski, realizowanych à la Ostrowski i cieszących TV Republikę, a w sumie p. Kaczyńskiego. Naprawdę tego nam nie trzeba.