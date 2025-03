Zełenski chce wrócić do rozmów z USA. Oscary rozdane! 5 tematów na dziś

Zełenski deklaruje chęć powrotu do rozmów z USA; konferencja Nawrockiego w Szeligach; areszt dla byłego szefa policji; Oscary rozdane po raz 97.; co ze stanem zdrowia papieża?

1. Zełenski chce wrócić do rozmów z USA

„Myślę, że mogę odbudować relację z prezydentem USA Donaldem Trumpem” – oznajmił prezydent Ukrainy po szczycie przywódców europejskich w Londynie. Zełenski wyraził takie przekonanie po piątkowej kłótni w Białym Domu. Zapewnił też, że nadal jest gotowy, by podpisać z USA umowę o wspólnej eksploatacji ukraińskich zasobów mineralnych. „Umowa, która jest na stole, zostanie podpisana, jeśli strony będą gotowe (...). Ukraina jest gotowa” – oznajmił Zełenski.

Na Wyspy Brytyjskie przylecieli m.in. premier Kanady Justin Trudeau, Mark Rutte, ale też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef tureckiego MSZ Hakan Fidan. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Ze stolicy Wielkiej Brytanii politycy wyjechali z konsensusem co do gotowości stworzenia „koalicji chętnych” do obrony Ukrainy (i reszty Europy) przed dalszą rosyjską agresją. Utrzymana zostanie pomoc militarna dla Kijowa, europejskie stolice zwiększą też wydatki na obronność. Przywódcy zgodzili się, że nie może dojść do żadnych rozmów pokojowych bez udziału ukraińskich władz.

2. Konferencja Nawrockiego w Szeligach

„Wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska. Głosując na Rafała Trzaskowskiego, głosujesz na Tuska. Głosując na mnie, głosujesz przeciwko Tuskowi” – mówił w trakcie konferencji programowej kandydat PiS na prezydenta. Zwrócił uwagę, że obecne władze prowadzą „demokrację warczącą”, którą należy zakończyć, kierują się „ekoszaleństwem” i zajmują się uczeniem dzieci „reinterpretacji płci za pomocą komiksów”.

Nawrocki zapowiedział, że w ramach „kontraktu z Polakami” jako prezydent nie poprze ustaw podnoszących podatki dla Polaków. 6 sierpnia, pierwszego dnia urzędowania jako prezydent, złoży projekt obniżający VAT z 23 do 22 proc. oraz pakiet „niższe i prorodzinne podatki” i wróci do projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

„Czy notowania Nawrockiego teraz wzrosną? Chyba niespecjalnie, bo mówił za długo i mało kto słuchał jego przemówienia. Ale może 1–2 proc. wyszarpie. Przy całej tej kampanijnej bryndzy PiS dobre i to” – ocenił prof. Jan Hartman.

3. Areszt dla byłego szefa policji

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące byłego komendanta głównego policji. Zbigniew M. został zatrzymany w weekend na lotnisku w Warszawie po powrocie ze Sri Lanki. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale złożył wyjaśnienia.

To ponowne zatrzymanie Zbigniewa M. Do pierwszego doszło w maju 2018 r. Prokuratura Krajowa poinformowała wówczas, że od 1 stycznia do 10 lutego 2016 r., a więc wtedy, gdy sprawował swoją funkcję, „ujawnił trzem nieuprawnionym osobom informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych do wykonania czynności, które zmierzały do ustalenia okoliczności popełnionych przestępstw (...). Ujawniając te informacje, Zbigniew M. działał na szkodę interesu publicznego i narażał na szkodę interes prowadzonych postępowań”.

Były komendant główny Policji podejrzany jest o popełnienie w 2024 r. pięciu czynów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw m.in. skarbowych, gospodarczych i przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

4. Oscary rozdane!

„Anora” w reżyserii i według scenariusza Seana Bakera otrzymała w sumie pięć Oscarów, pozostali nominowani musieli się statuetkami podzielić. Najwięksi przegrani? „Emilia Pérez” nie podniosła się po aferze, „Brutalista” poprzestał na trzech Oscarach, niepocieszeni są też pewnie twórcy „Konklawe”. Ani jednej statuetki nie otrzymała filmowa biografia Boba Dylana, nie spełniły się też przewidywania, że nagroda za pierwszoplanową rolę kobiecą (a zarazem za całokształt dokonań) przypadnie Demi Moore.

Twórcy „Emilii Pérez” zostali surowo ukarani za występki swojej gwiazdy. Karla Sofía Gascón zamieszczała w sieci wpisy rasistowskie i antyislamskie – widzowie jej tego nie wybaczyli, Amerykańska Akademia Filmowa najwyraźniej też nie. Po wykluczeniu faworytki wyścig mocno się wyrównał.

„Anora” miała spore szanse, otrzymała w zeszłym roku Złotą Palmę w Cannes. „Nowojorska striptizerka poznaje w klubie rozkosznie bezmyślnego syna rosyjskiego oligarchy proponującego dla kaprysu małżeństwo w Las Vegas, by zaraz potem na żądanie rozwścieczonych rodziców wycofać się z tej decyzji. Na bohaterkę patrzy się jak na rzuconą na pożarcie ofiarę rozpaczliwie walczącą o godność tam, gdzie o nią najtrudniej”, recenzuje Janusz Wróblewski.

5. Co ze stanem zdrowia papieża

„Biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego, rokowania pozostają ostrożne” – podał Watykan w ostatnim biuletynie lekarskim na temat stanu zdrowia papieża Franciszka.

Franciszek uczestniczył w niedzielnej mszy świętej w swoim apartamencie szpitalnym wraz z personelem medycznym. W południe Watykan opublikował treść papieskich rozważań przygotowanych na modlitwę Anioł Pański.

Papież Franciszek jest hospitalizowany z powodu zapalenia oskrzeli od 14 lutego. Od tego czasu przebywa w rzymskim szpitalu Gemelli. W 2023 r. Franciszek leżał już w szpitalu z powodu zapalenia oskrzeli i przyjmował wtedy antybiotyki. W grudniu zeszłego roku nastąpił nawrót choroby.

Coraz więcej mówi się o tzw. papabili, czyli ewentualnych następcach Franciszka w razie jego rezygnacji. Na Polityka.pl pisze o tym Tomasz Bielecki, który zastanawia się, czy Włosi w końcu odzyskają papiestwo, czy może nadszedł czas na Węgra na papieskim tronie.