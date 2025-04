Amerykanie przenoszą się z Jasionki. „Minecraft” podbił kina. 5 tematów na dziś

Amerykanie przenoszą się z Jasionki; przemoc na UW; nie będzie można strzelać do zagrożonych ptaków?; Greenpeace zakończył protest w Turowie; „Minecraft” pobił rekord.

1. Amerykanie przenoszą się z Jasionki

Dowództwo armii USA w Europie i Afryce ogłosiło planową relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z Jasionki do innych miejsc w Polsce. Baza w podrzeszowskiej Jasionce jest największym hubem logistycznym w przesyłaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Amerykanie ustanowili tam tymczasową obecność. Miejsce to nie jest stałą polską bazą wojskową, ale jest wykorzystywane przez siły USA, NATO i partnerów.

„To nie jest wycofanie wojsk” – oświadczył prezydent Andrzej Duda. Jego słowa potwierdził minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że decyzja o zmianie charakteru misji w Jasionce została podjęta na szczycie NATO w Waszyngtonie. Amerykańska armia zapewniła natomiast, że pomoc wojskowa dla Ukrainy, wysyłana z Jasionki, będzie kontynuowana.

2. To nie koniec sprawy dziekana UW

Daniel Przastek, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, został zwolniony dyscyplinarnie. Oficjalny powód: opisane przez dziennikarzy portalu Gazeta.pl i „Gazety Wyborczej” nadużycia, jakich miał się dopuszczać. Chodzi o zgłaszane przez studentów i pracowników seksistowskie uwagi, ale też mobbing i molestowanie, których miał doświadczyć były już pracownik wydziału.

Nieoficjalnie można jednak usłyszeć, że decyzję podjęto pod naciskiem MSZ i Radosława Sikorskiego, pisze Katarzyna Kaczorowska. – Kiedy granat wybuchł, uniwersytet najpierw wydał zachowawcze oświadczenie. A potem nagle się okazało, że Przastka zwalniają dyscyplinarnie. Na uczelni huczy, że to skutek interwencji z MSZ, bo Sikorski wprost powiedział, że nie zgadza się, by dziekan otwierał spotkanie z nim. A wszyscy wiemy, że rektor Nowak z politykami stara się żyć w zgodzie – mówi „Polityce” jeden z pracowników wydziału.

3. Myśliwi zabijają setki tysięcy ptaków rocznie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje projekt rozporządzenia, który miałby wykreślić zagrożone gatunki z listy ptaków łownych. Zmiany przez lata blokowało lobby łowców, którzy w sezonie zabijają setki tysięcy ptaków, m.in. ze „względów kulinarnych”.

Na liście znajduje się obecnie 13 gatunków. Miałyby z niej zostać wykreślone: jarząbek, łyska, słonka i kaczki – głowienka, czernica, cyraneczka oraz krzyżówka. Pozostać natomiast bażant, kuropatwa, gołąb grzywacz i trzy gatunki gęsi. „To i tak kompromis, bo od lat mówi się o tym, by polowania na ptaki w ogóle zakazać; może z wyjątkiem bażantów, gatunku obcego, który o siedliska i bazę pokarmową konkuruje z rodzimą kuropatwą – gatunkiem zagrożonym w skali Europy”, pisze Joanna Podgórska.

I zauważa, że polowania na ptaki wyrządzają też ogromne szkody środowisku. Używa się podczas nich ołowianej amunicji. Według szacunków koalicji Niech Żyją!, zrzeszającej organizacje ekologiczne, które od 10 lat walczą o zakaz polowania na ptaki, co roku w Polsce wystrzeliwuje się od 300 do 600 ton ołowiu. Trafia on do gleby i wody.

4. Greenpeace zakończył protest w Turowie

„Teraz czas na premiera” – ogłaszają aktywiści Greenpeace, którzy przez ponad 30 godz. protestowali na terenie kopalni odkrywkowej Turów w Bogatyni. Kilkanaście osób okupowało wielkogabarytową koparkę o wysokości 13-piętrowego bloku, domagając się wyznaczenia daty zamknięcia kopalni. Transparenty z podobizną premiera Donalda Tuska głosiły: „Węgiel jest skończony. Premierze, zadbaj o ludzi” oraz „Sprawiedliwa transformacja teraz!”.

„Przez wiele lat mieszkańcy regionu byli oszukiwani, że przyszłość Turowa będzie świetlana aż do połowy lat 40. Nie ma takiej opcji. Turów, ze względu na rosnące koszty produkcji energii z węgla brunatnego, zostanie wyparty przez tanią w produkcji energię ze źródeł odnawialnych, która w połączeniu z magazynowaniem energii staje się stabilnym i bezpiecznym źródłem prądu. Czas skończyć z zaklinaniem rzeczywistości” – mówiła Małgorzata Lach, jedna z uczestniczek protestu.

PGE, do której należy kopalnia, poinformowała na X, że akcja działaczy Greenpeace nie miała wpływu na funkcjonowanie elektrowni i dostawy energii elektrycznej dla odbiorców.

5. Film „Minecraft” pobił rekord „Kleru”

„Minecraft: Film”, produkcja oparta na szalenie popularnej grze komputerowej, w premierowy weekend obejrzało w kinach prawie milion widzów. To nowy rekord otwarcia w historii kin w Polsce. Poprzedni należał do filmu „Kler” w reżyserii Wojciecha Smażowskiego z 2018 r. W ciągu trzech pierwszych dni „Minecraft” obejrzało 43 tys. widzów więcej. Ostatnie miejsce na podium w tym zestawieniu należy do filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya” z 2015 r.