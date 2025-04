Konwencja wyborcza Nawrockiego w Łodzi. Wierzą w I turę? „Idziemy po zwycięstwo 18 maja”

W łódzkiej Hali Expo odbyła się ostatnia konwencja wyborcza Karola Nawrockiego. Sztab kandydata KO planuje wiec w Poznaniu i objazd popularnych kurortów w majówkę.

„Pierwsza dama! Pierwsza dama!”, skandowali uczestnicy konwencji wyborczej w Hali Expo, gdy została wywołana Marta Nawrocka. Od przedstawienia rodziny kandydata rozpoczęło się łódzkie wydarzenie. W drugiej kolejności był witany prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zgromadzeni minutą ciszy (w zasadzie modlitwy) oddali cześć zmarłemu papieżowi Franciszkowi, następnie odśpiewali hymn i „Te Deum”, utwór, który miał nawiązywać do tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Imprezę poprowadzili (wchodząc sobie nieustannie w słowo) rzecznik PiS Rafał Bochenek i Emilia Wierzbicki z TV Republika.

Karol Nawrocki na swoje wystąpienie czekał w kulisach dwie godziny. Przed nim głos zabrali Andrzej Duda, Bronisław Wildstein, Jarosław Kaczyński i Marta Nawrocka (przytaczamy je niżej).

„Idziemy po zwycięstwo 18 maja – zaczął Nawrocki – żeby udowodnić, że warto być Polakiem. O tym są te wybory. (...) To nasze dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe wyjątkowo. Dzisiaj poparł mnie prezydent RP Andrzej Duda, człowiek, który w 2015 r. szedł tą samą drogą co ja, człowiek, który pomógł mi w kampanii, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Nasz prezydent, który przez dziesięć lat służył państwu, a dziś jest jedną z ostatnich twierdz naszego bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku i normalności w państwie Donalda Tuska, które jest niczym więcej, tylko demokracją warczącą”.

I dalej: „Nie wszyscy chyba zrozumieli, czym jest symbolika koronacji Bolesława Chrobrego. Nasz król postawił na suwerenność względem obecnych Niemiec, a ówczesnych Prus. Był to władca, który związał nas na wieki z wartościami chrześcijańskimi, z kulturą łacińską. (...) Suwerenność, tolerancja, otwartość na te kultury, które nas szanują – to wartości, o które jako prezydent będę się bił”.

„Panie premierze Donaldzie Tusku, nie zabierzecie nam naszej przeszłości. Wejdziemy odważnie w przyszłość, bo wiemy, kim jesteśmy”, kontynuował Nawrocki.

I dalej: „To nie tylko wybory między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. 18 maja zderzy się wytwór politycznego laboratorium, wyłoniony z briefów i sondaży dla Donalda Tuska, a naprzeciwko niego stanie człowiek z krwi i kości, z Polaków wybrany i dla Polaków ustanowiony. To ma znaczenie”; „18 maja to wybór między Polską bezpieczną a Polską w niebezpieczeństwie”. Trzaskowski ma być w tej narracji „zakładnikiem deweloperów, niemieckich fundacji i Sorosa”, gdy Nawrocki chce być zakładnikiem Polaków. „Jeśli uda się zainstalować Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim, to będzie koniec Polski, jaką znamy. To wybór drogi na dekady”, groził kandydat wspierany przez PiS. I dodał: „Moja Polska jest Polską bez nielegalnych migrantów. Zamiast ośrodków integracji będą ośrodki deportacji dla tych, którzy chcą zniszczyć nasze bezpieczeństwo. (...) Państwa Zachodu swoje problemy muszą załatwić same. Nie pozwolę, żeby w Polsce powtarzały się obrazki z Berlina czy Brukseli. Nie zgadzam się, żeby ciężarówka wjeżdżała w tłum na jarmarku świątecznym, a obcokrajowcy latali z nożami na placach zabaw”.

„Co jest z tej drugiej strony? – pytał Nawrocki retorycznie. – Dopięcie paktów migracyjnych, wpuszczenie tu wszystkich”. „Zaprowadzę nas wszystkich do Polski bez wojny”, zapewnił, a przedtem chce Polskę dozbroić. „Nie możemy słuchać, jaki plan na bezpieczeństwo Polski ma Ursula von der Leyen”.

„Mój rywal wysyła już wszystkich naprzód, całą Polskę, wszystkie miasta. Wszyscy będą szli naprzód, tylko nie on – mówił Nawrocki, nawiązując do hasła wyborczego Rafała Trzaskowskiego. – On będzie z tyłu. Ja nie mówię: naprzód. Ja mówię: za mną, bądźcie ze mną”.

„50 twarzy Rafała Trzaskowskiego – kpił Nawrocki. – Nie wiemy już, za czym jest i przeciw czemu jest”. I kreślił wizję Polski z kandydatem KO w Pałacu: z drożyzną, Zielonym Ładem, podniesionym wiekiem emerytalnym, fatalną służbą zdrowia („najpierw zajechać, a potem sprywatyzować”), słabą złotówką. „My chcemy rozwoju, ambicji, aspiracji! Nie mikromanii, minimalizmu, braku idei” – kontynuował Nawrocki. „Mamy 480 godzin, żeby wygrać” – zakończył.

Marta Nawrocka: wielka nieobecna

„Pokazaliście, jak bardzo wierzycie w mojego męża w tej nierównej walce o urząd prezydenta”, mówiła wyraźnie zestresowana Marta Nawrocka, która wystąpiła przed mężem i zaprosiła go potem na scenę. „Zawsze dotrzymuje słowa, zawsze robi, co obieca. (...) Kiedy Kasia chciała się poczuć jak księżniczka, tata zabrał ją na prawdziwy zamek do Gniewu. Kiedy Antek, wielki fan serialu »Ojciec Mateusz«, chciał zobaczyć Sandomierz, tata długo się nie zastanawiał, wsiedli w samochód. Kiedy ja chciałam pojechać na narty, choć Karol nie jest wielkim fanem sportów zimowych – pojechaliśmy w Bieszczady. Ja szusowałam, a on dzielnie mi kibicował. (...) Wybieram prezydenta ponad podziałami, który zatroszczy się o Polaków jak o własną rodzinę. Wiem, że będzie miał mniej czasu dla rodziny, ale będę go w tym wspierać. Czuję się przy nim bezpieczna i wiem, że Polska będzie przy nim bezpieczna. Kochani, 18 maja idziemy po zwycięstwo”, zakończyła.

Wystąpienie Marty Nawrockiej jest znamienne, przez długi czas była w kampanii wielką nieobecną. 2 marca w Szeligach, gdzie PiS zorganizował pierwszą „konferencję wyborczą”, istotnym punktem było przemówienie Marty Kaczyńskiej na tle dużego portretu rodziców. Walcząc o prezydenturę, kandydaci popierani przez PiS odnoszą się do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, ale Andrzej Duda miał po temu powody: pracował w jego kancelarii, znali się osobiście. O Nawrockim nie da się tego powiedzieć, ale liczy na podobny efekt i pobudzenie twardej wyborczej bazy.

Duda w Łodzi: Odrzucić cynizm i draństwo

Gościem specjalnym łódzkiej konwencji był właśnie Andrzej Duda. „Przyjechałem, bo jest to dla mnie niezwykle ważny moment: jako prezydenta RP i jako obywatela, waszego kolegi – zaczął. – Moment jest niezwykle ważny dla Polski. Interes RP to najważniejsze, o co musi dbać prezydent. Jestem tu po to, by skorzystać z okazji w toczącej się kampanii, która jest zarazem moim pożegnaniem, i wam podziękować”. Duda dziękował głównie partii Jarosława Kaczyńskiego za poparcie i „wyrozumiałość w trudnych momentach”. „Zrealizowaliśmy program”, stwierdził, wyliczając rzekome osiągnięcia rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. „Andrzej, ale macie drogi!”, cytował przywódców, którzy jadą przez Polskę do walczącej Ukrainy.

Duda twierdził, że osobiście negocjował kontrakty zbrojeniowe. „Cynizm, draństwo, hipokryzja”, podsumował rządy Tuska, zmiany wdrażane przez Adama Bodnara czy decyzję o pozbawieniu finansowania PiS. „Dla nich jedyną wartością jest euro”, grzmiał. I dodał: „Nie mam żadnych wątpliwości po dziesięciu latach urzędowania: żeby Polska mogła się rozwijać, potrzebny jest prezydent, który dba o to, by szła drogą demokracji, by polskie państwo było silne i pilnowało spraw słabszych, by nie musiało bać się silnych, by zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo”.