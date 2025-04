Nawrocki w Łodzi, Trzaskowski w Poznaniu. Ostatnia prosta przed wyborami

Kandydat popierany przez PiS zapowiada „niezwykłe wydarzenie” w łódzkiej Hali Expo. Sztab kandydata KO planuje „wielki wiec” w Poznaniu i objazd popularnych kurortów w majówkę.

Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego spróbuje nieco przykryć wydarzenie PiS. Wiec rozpocznie się na placu Wolności w Poznaniu ok. godz. 15:30. To ma być „nowe otwarcie kampanii” kandydata KO, oprawa też ma zaskoczyć. Trzaskowski w stolicy Wielkopolski rozpoczął kampanię prezydencką pięć lat temu. Sztab liczy na odbicie w sondażach i zagrzewa sympatyków do wsparcia.

W Łodzi Karol Nawrocki ma ustawić kampanię na tym finałowym etapie, wskazać, co go różni od Rafała Trzaskowskiego, i na tym podziale dojechać już do mety. Zaplanowano też wystąpienie jego żony Marty Nawrockiej. To znamienne, bo 2 marca w Szeligach, gdzie PiS zorganizował pierwszą „konferencję wyborczą”, istotnym punktem było przemówienie Marty Kaczyńskiej na tle dużego portretu rodziców . Walcząc o prezydenturę, kandydaci popierani przez PiS odnoszą się do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, ale Andrzej Duda miał po temu powody: pracował w jego kancelarii, znali się osobiście. O Nawrockim nie da się tego powiedzieć, ale liczy na podobny efekt i pobudzenie twardej wyborczej bazy.

Nastroje w partii nieco się poprawiły, debatę w Końskich nazywają „prezentem od Trzaskowskiego”, ale na zwycięstwo w pierwszej turze nie liczą, a optymizm jest raczej nerwowy. Stawką jest zmniejszenie dystansu do kandydata KO i wzmocnienie przed drugą turą. PiS robi dobrą minę do średniej gry – Nawrocki nie spełnił oczekiwań, nie radzi sobie w występach publicznych, zaliczył kilka wpadek i nie wytłumaczył się z afer. W Końskich nadrobił, udzielił też wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu, z którym formalnie rywalizuje. „Problemem sztabu Nawrockiego jest brak nowych pomysłów, a na odgrzewaniu starych z kampanii Dudy nie da się za daleko dojechać. To rodzi napięcia, wewnętrzne konflikty, ludzie sobie wzajemnie nie ufają”, dodaje Anna Dąbrowska, zdradzając kulisy pracy sztabu na ostatnim odcinku rywalizacji.

„W wojsku czwarty, najwyższy stopień alarmowy – nazywany delta – wprowadza się, gdy zagrożenie jest bardzo poważne. Przekładając to na język polityki, tak właśnie postrzegam aktualną sytuację. Wiece Mentzena pokazują, że to jest duża siła, której nie wolno lekceważyć. Dlatego czas na mobilizację wszystkich sympatyków i sympatyczek Rafała Trzaskowskiego” – mówi „Gazecie Wyborczej” Adrian Tomaszkiewicz, członek regionalnego sztabu kandydata KO. A wiceszef wielkopolskich struktur partii Waldy Dzikowski dodaje: „Nie chodzi tylko o wielką frekwencję, choć ona na pewno pomoże i wszystkich uskrzydli. Chodzi o to, by sam kandydat poczuł, że mimo zadyszki sondażowej po debacie wspieramy go z całych sił. Nie będzie lepszej okazji niż to spotkanie”.

„Zapowiada się bitwa o Poznań”, komentuje z kolei Piotr Barełkowski, organizator marszu też zaplanowanego na niedzielę i prawicowy publicysta. Pochód pod hasłem „Gdyby nie Bolesław, nie byłoby nas” jest organizowany w związku z obchodami tysiąclecia koronacji Chrobrego. Ma być apolityczny, choć w komitecie organizacyjnym są politycy PiS, udział zapowiedzieli również politycy Konfederacji i prawicowi kandydaci: Grzegorz Braun i Marek Woch. Marsz przetnie plac Wolności, ale ma się zakończyć przed 15 (rusza ze Starego Rynku o 13:30).

Wszyscy kandydaci otrzymali zaproszenie, Trzaskowski również, ale go nie przyjął. „Rafał Trzaskowski zorganizował swój wiec ad hoc, i to w miejscu, które stawia go w kontrze do naszego przedsięwzięcia. Zapraszamy pana Rafała, by zmienił zdanie i poszedł z nami. Jeśli nie, stanie naprzeciwko polskich patriotów”, grzmiał Barełkowski.

„Można się spodziewać mocnej odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego na to, co padnie w Łodzi. Do tego przez Poznań idzie tego dnia prawicowy marsz patriotyczny. Warto pokazać, że jest nas więcej”, zapowiadał w rozmowie z „GW” Adrian Tomaszkiewicz.

W Poznaniu odbędzie się w niedzielę również Kongres Unii Pracy z udziałem Magdaleny Biejat. Z wyborcami ma się spotkać w parku na Cytadeli.

Sondaże: krajobraz przed wyborami

Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Polityki” wynika, że poparcie dla Rafała Trzaskowskiego obsunęło się do poziomu Koalicji Obywatelskiej (30,4 proc.). Nie zyskali nowych wyborców Karol Nawrocki ani Sławomir Mentzen, który wierzył, że ma szansę wejść do drugiej tury. Debaty prezydenckie osłabiły kandydata Konfederacji, potencjał wzrostu się wyczerpał. Umocnili się za to kandydaci z dalszych miejsc stawki: Szymon Hołownia (7,3 proc.), Magdalena Biejat (4,3 proc.), Adrian Zandberg (3,3 proc.). Sondaż „Polityki” wskazuje też na ogólny spadek zainteresowania wyborami i zapowiada frekwencję na poziomie 58 proc. 11 proc. wyborców nadal nie wie, na kogo odda głos.

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski z 23 kwietnia Trzaskowski uzyskał 31,7 proc., Nawrocki 27,6 proc., Mentzen 11,3 proc., Hołownia 7,1 proc., Biejat 6,4 proc., Zandberg 4,4 proc.

„Krystalizacji postaw należy się spodziewać po majówce, kiedy kampania wejdzie w decydującą fazę. Być może więc na razie mamy do czynienia ze zjawiskiem wysokiej fali w płytkiej wodzie. Ale nie zamierzamy go bagatelizować, gdyż ujawnione właśnie zależności mogą mieć zasadnicze znaczenie nie tylko dla wyniku wyborów, ale też przyszłego kształtu polskiej polityki”, piszą w „Polityce” Rafał Kalukin i Marcin Duma z IBRiS. W naszym sondażu badamy też m.in. stosunek Polek i Polaków do trwającej dwie dekady wojny Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem i polaryzacji. Szacujemy też maksymalne potencjały kandydatów do prezydentury.

„Jeżeli dla KO odnowienie polaryzacji jest bardziej pożądaną opcją, to dla formacji Kaczyńskiego – raczej ostatnią deską ratunku. Tylko jak podnosić ciśnienie krwi, mając słabego kandydata i przywódcę, który wytraca resztki autorytetu? Z takimi obciążeniami może być trudno doprowadzić do upragnionego plebiscytu nad rządami Tuska. Tym bardziej że trzeba się jednocześnie bardzo pilnować, by te wybory ostatecznie nie okazały się plebiscytem nad Kaczyńskim. Ale to już będziemy analizować w ostatnim przed pierwszą turą odcinku naszego cyklu”, wnioskują Rafał Kalukin i Marcin Duma.

W poniedziałek kandydaci wezmą udział w kolejnej debacie prezydenckiej, tym razem organizowanej przez „Super Express”.