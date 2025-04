Trzaskowski w Poznaniu: Chcemy budować Polskę dla wszystkich. Nikt za PiS-em nie tęskni

Rafał Trzaskowski wezwał sympatyków do Poznania, gdzie pięć lat temu rozpoczynał batalię prezydencką. Kampania ma odzyskać wigor, uskrzydlić kandydata i pomóc mu się odbić w sondażach.

Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego próbował przykryć konwencję wyborczą Karola Nawrockiego w łódzkiej Hali Expo, która zakończyła się chwilę wcześniej. Wiec kandydata KO rozpoczął się na placu Wolności w Poznaniu ok. godz. 15:30, miał być „nowym otwarciem kampanii”. Trzaskowski w stolicy Wielkopolski rozpoczął batalię prezydencką pięć lat temu, do czego dziś również nawiązywał.

Rafał Trzaskowski został zapowiedziany i zaproszony na scenę przez byłego konkurenta w prawyborach KO, czyli Radosława Sikorskiego. Przed obecnym prezydentem Warszawy wystąpiła też Małgorzata Trzaskowska. Kiedy kandydat KO pojawił się na scenie, zebrani odśpiewali hymn Polski (całe przemówienie przytaczamy niżej).

„Witam Poznań! Witam całą Wielkopolskę! Witam całą Polskę i dziękuję Wam! Drodzy Państwo, dziś miał być wielki wiec pana prezesa. I co się okazało? Że prawdziwie wielki wiec jest tutaj. Powiem Wam, że jak na was patrzę, z całą mocą mogą powiedzieć, że jestem waszym kandydatem, kandydatem obywatelskim. To Wy zapewniacie moc, tutaj w Poznaniu. Pamiętam, jak to było w 2020 r. Wielu z Was wtedy zaufało. Wspominałem wtedy 1989 r., kiedy pierwszy raz zaangażowałem się w politykę i wybory »Solidarności«” – zaczął kandydat KO.

„Wtedy wybraliśmy plac Wolności, bo wolność jest najważniejsza i ona nam przez ostatnie lata towarzyszyła. I tak razem spełniliśmy te marzenia i aspiracje. Zbudowaliśmy Polskę silną, dumną, obywatelską i tolerancyjną. Nikt nam tej dumy nie odbierze. Radek Sikorski mówił, że kilka dni temu wspominaliśmy 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego. To był ten niezwykły moment, kiedy jeden człowiek siłą woli zjednoczył różne plemiona i zbudował podwaliny wspólnoty, z którą zaczęła się liczyć cała Europa. Dziś jesteśmy w podobnym momencie. Taka jest stawka tych wyborów: czy wybierzemy prezydenta, który będzie prezydentem tylko jednego plemienia, czy może wybierzemy kogoś, kto będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, całego narodu. Patrzyłem na to, co działo się w Łodzi. Zrobiło mi się przykro. Zobaczyłem, że Jarosław Kaczyński przyszedł na konwencję i postawił przed sobą kandydata Karola Nawrockiego i prezydenta Andrzeja Dudę, i nie czuł w tym żadnego obciachu, niczego niestosownego. Nie ma zgody na to, żeby kolejny prezydent był marionetką Kaczyńskiego. Pięć lat temu też krzyczeliśmy: nie ma zgody na kolejną marionetkę Kaczyńskiego. Mamy dość” – kontynuował.

I dalej: „To nie jest czas na to, żeby jeden z kandydatów, zupełnie bez obciachu, mówił: jestem tutaj decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Potrzebujemy prezydenta, który jest prezydentem z waszej decyzji, z woli narodu, który będzie łączył, a nie dzielił. W Łodzi PiS po raz kolejny urządził festiwal nienawiści, szczucia na innych, gry na złych emocjach, dzielenia nas, kiedy my tak bardzo potrzebujemy wspólnoty, zrzucenia z siebie kompleksów i patrzenia z prawdziwą uwagą i nadzieją w przyszłość. Wtedy wygra cała Polska!”.

„Chcę wam powiedzieć jedną rzecz – mówił dalej – że gdyby w 2020 r. udało nam się wygrać, nie byłoby tylu lat obciachu, łamania praw kobiet, niszczenia polskiej szkoły i gospodarki, podwyższenia cen energii. Stawką tych wyborów jest to, żeby te czasy już nie wróciły. Udało się nam obronić wolne media i wolne sądy, dalej możemy się rozwijać, ale jest bardzo wiele do zrobienia. Dziś trzeba jednak wiedzieć, jak to zrobić, mieć doświadczenie i sprawczość, a także umiejętności. Jedną rzecz powiem dziś do tych, którzy występowali w Łodzi oraz do Kaczyńskiego: trzeba lubić ludzi. Dlaczego sprawczość jest tak ważna? Wy rozumiecie, czym jest dobry włodarz miasta. Dziś jest wielu polityków, którzy nie biorą żadnej odpowiedzialności. Obsadzają się w roli recenzentów, ale nic do tej pory nie zrobili. To, czego nauczyło mnie bycie prezydentem miasta, to przekonanie, że trzeba budować miasto dla wszystkich. Metro musi dojechać do wszystkich. Żłobki muszą być dziś dla wszystkich dzieci. Szpitale w pandemii musiały funkcjonować dla wszystkich. Chcemy budować Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla swoich”.

„Takie słowa: wszystko nam zabiorą. To pokazuje mentalność tamtej strony. Oni tylko myślą o tym, że ktoś im zabrał pieniądze i stanowiska. No to ja wam powiem: nikt za wami nie tęskni. Dziś w Warszawie wspomagamy setki organizacji pozarządowych, które pomagają ludziom w kryzysie bezdomności, seniorom, ludziom z niepełnosprawnością, fundacje, które bronią praw kobiet i mniejszości seksualnych. To jest właśnie wizja budowania dla wszystkich. Jeśli lubi się ludzi, nie robi się żadnych rozróżnień. To jest właśnie rola gospodarza tego państwa i o tym są te wybory” – kontynuował, a tłum skandował hasło „Zwyciężmy!”.

„Niech mnie hejtują, niech mnie atakują za to, że pomogłem tym, którym trzeba było pomóc, (...). Dobry polityk jest od tego, żeby pomagać tym, którzy potrzebują pomocy i nie szkodzić tym, którzy sobie radzą” – zaznaczył Trzaskowski. „Stawianie na równość to najważniejsze zadanie prezydenta. PiS zrobił sobie z podziałów pomysł na politykę, a my musimy te podziały zniwelować i sprawić, że wygra cała Polska. Prawdziwy patriotyzm to ten, który łączy, prawdziwy patriotyzm to ten, który buduje, prawdziwy patriotyzm to ten, który do wszystkich wyciąga pomocną dłoń, a nie pięść, bo polityka to nie ring bokserski. Czasy są bardzo trudne i właśnie dzisiaj musimy być razem. Musimy tworzyć zręby wspólnoty, bo tylko wtedy będziemy silni. Tylko wtedy nikt nas nie pokona. Tylko wtedy Putin będzie wiedział, że nie ma szans na nic. Nawet nie będzie mógł nam pogrozić palcem, bo będziemy tak silni. Potrzebna nam jest polityka budowana na miłości do naszych wszystkich rodaków” – powiedział kandydat KO.

Rafał Trzaskowski stwierdził ponadto, że „potrzebny jest prezydent, który jest arbitrem polskich sporów. Nie potrzebujemy dziś prezydenta, który tylko i wyłącznie jest panem do towarzystwa Jarosława Kaczyńskiego. Dosyć już mamy odkryć towarzyskich człowieka, który nie ma pojęcia o tym, jakie są potrzeby Polek i Polaków” – zaznaczył. Trzaskowski podkreślił, że wygrana jest możliwa tylko wtedy, gdy „odrzucimy podziały” a „w najważniejszych sprawach wszyscy będziemy mówili jednym głosem. Kiedy będziemy wszyscy stali pod biało-czerwoną. Nie ma lepszego miejsca do mieszkania niż Polska, nasza ojczyzna” – oznajmił. „Będziemy silni, kiedy będziemy razem i wtedy cała Polska wygra!” – zakończył kandydat KO.

Trzaskowska: Kobiety mają głos

W Poznaniu głos zabrała także kandydatka na Pierwszą Damę, czyli Małgorzata Trzaskowska. „Ale mam tremę” – zaczęła. „Spisałam kilka zdań, które leżą mi na sercu, i które chciałabym powiedzieć. Stoję tu dziś nie tylko jako żona Rafała, ale jako kobieta i przede wszystkim jako mama Oli i Stasia. Myślę, że jak każda mama, budzę się i zasypiam, myśląc o moich dzieciach. Szkole, relacjach z rówieśnikami, ich planach, smutkach i radościach. Jestem pełna troski, jak ułoży się ich przyszłość w tak dynamicznie zmieniającym się świecie. A to przyszłość naszych dzieci jest stawką tych wyborów. Zależy mi na tym, żeby żyły w świecie bezpiecznym, zarządzanym przez mądrych, kompetentnych i uczciwych ludzi. W państwie, w którym szanujemy się nawzajem niezależnie od poglądów i tworzymy wspólnotę. Jestem tu też jako kobieta i chcę, by nasz głos był słyszany. I tutaj mogę Was zapewnić, że tak się stanie” – mówiła, a jej przemówienie przerywano oklaskami.



„Bądźcie pewne, bądźcie dumne, bo kobiety mają głos” – powiedziała na koniec.

Sikorski: Polska potrzebuje Rafała

„Nikt nie musi nas przekonywać do tego, że w sprawach, które dotyczą naszej przyszłości, weźmiemy sprawy w swoje ręce. Dlatego 18 maja idziemy na wybory i wszyscy zagłosujemy na Rafała Trzaskowskiego” – rozpoczął wiec Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka, minister ds. Unii Europejskiej, zapowiadając pojawienie się na scenie ministra SZ Radosława Sikorskiego.

„Proszę Państwa, przedwczoraj świętowaliśmy 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego, wczoraj odbył się pogrzeb papieża Franciszka, więc będzie trochę o historii, zwłaszcza że dziś też przypada ważna rocznica” – zaczął szef MSZ. „Z uroczystości żałobnych zapadły mi w pamięć dwie myśli. Po pierwsze, to, co powiedział premier Tusk. Bolesław był de facto rewolucjonistą. Polska nie była w pełni chrześcijańskim krajem, tylko książę Mieszko i jego najbliżsi zostali ochrzczeni, a większa część społeczeństwa była wciąż przywiązana do tradycji, którą było wtedy pogaństwo. Bolesław dokonał wyboru na zachód, co wiązało się z wieloma ograniczeniami: post, odejście od wielożeństwa, ale było to warte pójścia na zachód, był to dla nas wybór cywilizacyjny. Był to akt modernizacji Polski i uzyskania suwerenności i przynależności. Brzmi znajomo, prawda?” – pytał retorycznie Radosław Sikorski. „A druga myśl, która zapadła mi w pamięć to słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że Unia Europejska to źródło zagrożeń, próba dominacji przez silniejszych, insynuując, że ci, którzy chcą w niej uczestniczyć, to słudzy obcych interesów, a ci, którzy się na nią godzą, nie są prawdziwymi patriotami” – kontynuował.



„Nie każdy, kto mówi o patriotyzmie, ojczyźnie oczywiście służy. Powiedzą dziś przedstawiciele dzisiejszej opozycji: przecież jesteśmy podejrzliwi wobec Putina. Nie o to chodzi. Putinowi wystarczy to, że jesteście antyzachodni. Finlandia, Polska, Szwecja, Rumunia, Niemcy. W pojedynkę każdy z tych krajów przegrał wojnę z Rosją. A razem jesteśmy potęgą i to jest to, co Putin chce zniszczyć” – przekonywał.



„Pan prezydent i jego formacja cały czas straszą nas Niemcami. Nam, tu w Wielkopolsce, nie trzeba nam przypominać o tym, co nam Niemcy kiedyś robili. Wszyscy pamiętamy o operacji Tannenberg, o naszym wielkopolskim Katyniu, w którym w pierwszych miesiącach II WŚ zamordowano ponad 20 tys. ludzi. Proszę, aby koledzy pisowcy nie nas uczyli o wojnie. Ale my też pamiętamy, że Niemcy nie tylko były naszym wrogiem. Słowa: ratusz, burmistrz, słowa związane z samorządem, czy moje ulubione laubzega. My tu w Wielkopolsce jak trzeba było z Niemcami walczyliśmy, ale jak trzeba było to współpracowaliśmy i konkurowaliśmy z sukcesem” – przypominał.

Dodał też: „Poczucie, że Niemcy są większym narodem może być źródłem kompleksów, ale może być też zachętą do konkurowania. To, co kiedyś wydawało się niewyobrażalne, że Niemców dogonimy, jest już w zasięgu pokolenia, które się urodziło. Tylko trzeba to robić z głową, a nie bojaźliwie. Ani zuchwale”. „Za chwilę wybierzemy nowego prezydenta. Potrzebujemy takiego prezydenta, który w sztafecie pokoleń przyczyni się do naszego sukcesu w wyścigu modernizacyjnym z innymi państwami. Potrzebujemy prezydenta, który współpracuje z rządem, a nie wkłada mu kij w szprychy. Potrzebujemy godnego reprezentanta naszego kraju, który nie przynosi nam wstydu. To jest trudniejsze, niż się wydaje. Konkurenci Rafała wypominają mu, że zna języki. Ja uważam, że znajomość języków przydaje się nawet w klubie nocnym, i to nie jest żadna aluzja. Ja państwu gwarantuję, że prezydent Rafał Trzaskowski nie powie do wiceprezydenta USA, że jest jego »friend in d*ick«” – nawiązując do pomyłki językowej Andrzeja Dudy w czasie konferencji z Kamalą Harris.

„Parę dni temu prezydent Duda skrytykował mnie, że rzekomo upolityczniłem swoje exposé, bo zakończyłem je słowami: »cała Polska naprzód«. Dziś prezydent poparł prezesa IPN Karola Nawrockiego jako kandydata do Pałacu Prezydenckiego. Polska potrzebuje innego prezydent niż do tej pory. Obytego, przewidywalnego, patriotycznego i jednocześnie nowoczesnego. Polska potrzebuje prezydenta Rafała Trzaskowskiego. »Cała Polska naprzód! Rafał Naprzód!«” – zakrzyczał Sikorski.