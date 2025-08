Duda, prezydent memiczny. Adrian, długopis, Maliniak. „Trochę mi smutno, że odchodzi”

To nie czasy, kiedy polityków oceniają historycy. W sekundy po publikacji zdjęcia, wpisu czy informacji media społecznościowe zalewają memy – recenzują, komentują, pokazują skojarzenia. Andrzej Duda na dekadę zmonopolizował rynek politycznych memów.

Papierosy pali jedynie przed egzaminem z prawa konstytucyjnego. I oczywiście w tajemnicy przed Jarkiem. Nic dziwnego, w końcu czytanie Konstytucji zostawił na urlop. Lektura okazała się fascynująca i nie może się doczekać, jak się kończy. Zamiast nauki rapował w akcji hot 16 challenge. Z tabletu, bo kartkę mógłby niechcący podpisać. Raz prawie dał Agacie powód do dumy. Niewiele brakowało, a nie podpisałby. Zawsze podchodził do obowiązków niestandardowo.

Innym razem próbował odłaskawić i ułaskawić ponownie. Później politycznych przeciwników zaskoczył, wetując ustawę, którą sam podpisał. Mimo to jest uczniem pilnym – nieustannie się uczy i dostaje cenne lekcje – choć jednocześnie łobuzem, przez co musi się co chwilę oglądać, czy nauczycielka nie patrzy. Z jego twarzy można wyczytać wszystkie emocje, jego miny wyrażają więcej niż tysiąc słów. To Andrzej Duda, a tak mogłaby brzmieć historia dwóch kadencji Prezydenta RP, gdyby czytać ją z memów.

