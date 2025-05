Osaczanie Jerzego Ż. zaczęło się od pożyczki. PiS w panice. Czas na „lex Nawrocki”

Wszystko to jest coraz bardziej katastrofalne dla kandydata PiS i Jarosława Kaczyńskiego, który go broni. Najwyższy czas zmienić prawo w taki sposób, aby ukrócić całą tę nawrotczyznę.

Jacy byliśmy naiwni! Dotychczas sądziliśmy, że Karol Nawrocki zapłacił ze swoich pieniędzy za wykup kawalerki z 90-proc. bonifikatą, by następnie przejąć nad nią kontrolę. Ale on nie w ciemię bity! Czemu miałby płacić ze swoich? On te 12 tys. zł, które sam wpłacił na wykupienie komunalnej kawalerki od miasta Gdańsk, Jerzemu Ż. najpierw pożyczył! Takie są przynajmniej ustalenia czwartkowej „Gazety Wyborczej”.

W sprawie tej najsławniejszej w kraju kawalerki toczy się już w gdańskiej prokuraturze śledztwo, w którego aktach znalazła się umowa pożyczki. Dziwnym trafem jej kopia trafiła do Urzędu Miasta Gdańska.

Kawalerka Nawrockiego: serial o flipperze

Serial o najsławniejszym flipperze RP, nowym towarzyskim odkryciu Jarosława Kaczyńskiego i kandydacie PiS na urząd prezydenta, zdaje się nie mieć końca. Właśnie się okazało, że biznes polegający na przejmowaniu mieszkań należących do biednych i niezaradnych życiowo osób pod pretekstem bezinteresownego pomagania świetnie się łączy z działalnością lichwiarską.

Tak, lichwiarską – w sensie moralnym, bo w sensie prawnym zabrakło pewnie kilku procent. Karol Nawrocki nie tylko nakłonił Jerzego Ż. do uczynienia go swoim jedynym spadkobiercą, nie tylko przejął pełną kontrolę (a następnie prawo własności) nad kawalerką pana Ż. w zamian za świadczenia materialne stanowiące zapewne ułamek wartości mieszkania, lecz w dodatku wykorzystał swoją ofiarę, pożyczając jej pieniądze na wysoki procent.

Jak do tego doszło? Zapewne Ż., biedny i chory, został przez kogoś przekonany, iż grozi mu utrata prawa do lokalu komunalnego i eksmisja. W przeciwnym razie nie miałby żadnego interesu, aby dramatycznie zapożyczać się dla wykupienia mieszkania. Ciekawe, kto straszył pana Jerzego eksmisją? Bardzo bym rad się tego dowiedzieć.

Wygląda na to, że osaczanie p. Ż. mogło zacząć się właśnie od pożyczki. Karol Nawrocki, zanim jeszcze podyktował panu Ż. testament, w którym ten wydziedzicza swoje dzieci, a Nawrockiego czyni jedynym spadkobiercą, zawarł ze swoją ofiarą umowę pożyczki. Było to w lutym 2010. Kwota: 12 tys. zł. Oprocentowanie: 20 proc. w skali roku. W owym czasie był to procent ogromny, gdyż nie mieliśmy jeszcze wysokiej inflacji. Taki procent brały szemrane firmy oferujące „chwilówki”.

Nie ma bajeczki na obronę Nawrockiego

Nawrocki zdawał sobie sprawę, że pożyczając pieniądze osobie ciężko chorej, biednej i w dodatku dotkniętej alkoholizmem, nie może liczyć ani na dobry interes (czyli owe 20 proc.), ani nawet na terminowe spłaty. Nie znaczy to, że udzielił pożyczki bezinteresownie. Interes jak najbardziej miał, i to znacznie większy niż owe 20 proc. Źli ludzie o złych zamiarach często udzielają wysoko oprocentowanych pożyczek, aby ofiarę od siebie uzależnić. Gdy dłużnik nie może spłacić długu, proponuje mu się „wyjście z sytuacji”. Często są to propozycje nie do odrzucenia (choć nie mamy dowodów, że tak było w tym przypadku). W zamian za anulowanie części długu ofiara musi wziąć udział w jakimś przestępstwie (np. jako tzw. słup) albo np. zapisać dłużnikom swoje mieszkanie w testamencie.

Tym razem Karol Nawrocki nie ma już bajeczki na swoją obronę, nie mówiąc o jakimś noszącym znamiona racjonalności wyjaśnieniu. Gdy po ujawnieniu przez Rafała Katkę z trójmiejskiego oddziału „Gazety Wyborczej” faktów na temat pożyczki dziennikarze zaczęli wypytywać go o tę sprawę, nie udzielił żadnej odpowiedzi, osłaniając się enigmatycznymi insynuacjami związanymi z eksmisjami z mieszkań komunalnych w śródmieściu Warszawy.

To absurdalne zachowanie może świadczyć o tym, że PiS i sztab Nawrockiego są zaskoczone sytuacją i nie wymyśliły jeszcze, jak na nią reagować. Z dnia na dzień staje się to zresztą coraz trudniejsze i coraz bardziej katastrofalne dla Jarosława Kaczyńskiego, który w pełni zaangażował się w obronę Nawrockiego.

Patologia, której mechanikę odsłania przypadek Karola Nawrockiego i Jerzego Ż., jest w Polsce zjawiskiem masowym. Tysiące ludzi tracą mieszkania wskutek podłych manipulacji w rodzaju tych, których dopuścił się wobec ubogiego i chorego człowieka silny i pewny siebie przyszły kandydat PiS do godności prezydenta. Najwyższy czas zmienić prawo o obrocie mieszkaniami oraz prawo o notariacie w taki sposób, aby ukrócić całą tę nawrotczyznę. Chciałbym, aby Rafał Trzaskowski zaproponował nam „lex Nawrocki” gwarantujące, że domy pomocy społecznej nie będą już zapełniać się osobami, które straciły mieszkanie na rzecz flipperów i innych cwaniaków.