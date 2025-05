Pięciopak Mentzena i trzy skazy na diamencie. Krótki przewodnik po elektoracie Konfederacji

Wyniki badania CBOS składają się nie tylko w opowieść o tym, co Polaków wkurza w klasie politycznej, ale też o tym, co ich trapi. By lepiej zrozumieć dwucyfrowy sukces wyborczy Sławomira Mentzena, warto przyjrzeć się nie tyle jego poglądom i proponowanym rozwiązaniom, co potrzebom i utrapieniom jego wyborców.

O strukturze elektoratu Sławomira Mentzena powiedziano już wszystko, a teksty na ten temat publikujemy na naszej stronie i w najnowszym numerze „Polityki”. Na gorącym finiszu kampanii uwadze mediów mogła uciec publikacja Centrum Badania Opinii Społecznej, które przeprowadziło badania jakościowe – wywiady pogłębione – wśród wyborców Sławomira Mentzena i wytypowało pięć zagadnień najważniejszych dla jego sympatyków oraz trzy kwestie, w których mają oni odmienne zdanie od lidera. Zaskoczeń nie ma, ale odpowiedzi rzucają dodatkowe światło na klucz do serca trzymilionowej grupy, która dała politykowi Konfederacji 15 proc. poparcia w wyborach. Temat Tygodnia: „Sławula z internetu”. Dlaczego Mentzen tak przyciąga i co młodzi w nim widzą Pięciopak Mentzena Opowieść o współczesnej Polsce to, zdaniem autorów badania, opowieść o największych problemach i wyzwaniach najbliższych lat. Do tych zagadnień dla wyborców Konfederacji należą: polityka wobec imigrantów, Zielony Ład, podatki, suwerenność państwa oraz służba zdrowia. Zdziwienia nie budzą przede wszystkim cztery pierwsze kwestie. Głównym motywem kampanii Mentzena była migracja. Badani przez CBOS wyborcy zwrócili uwagę na poczucie zagrożenia wynikające z rosnącej liczby imigrantów. Lęk przed wzrostem przestępczości w postaci przemocy, terroryzmu, gwałtów i zamieszek wspierany jest medialnymi narracjami i przykładami z Zachodu.