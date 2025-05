Trzaskowski wrócił z tarczą, wygrał z własnym wizerunkiem. „Ja się z panem fundamentalnie nie zgadzam”

Stanąć na ziemi ubitej przez przeciwnika, po wymianie ciosów wyjść z tarczą, a na koniec wypić wspólne piwo – trudno sobie wyobrazić, co więcej mógłby zrobić polityk KO, aby przekonać do siebie maksymalne minimum wyborców Konfederacji.

Takiego Rafała Trzaskowskiego nie widzieliśmy dawno. Forma w piątkowej debacie TVP nie zachwyciła, bo choć kandydat KO radził sobie dobrze, to zwracał się głównie do przekonanych – po obu stronach. Sobotniej wizycie na kanale YouTube Sławomira Mentzena bliżej było do sparingu niż półamatorskiej walki, jaką obserwowaliśmy dzień wcześniej. Trzaskowski był stanowczy, merytoryczny i choć ostrożny, nie wyciągał nogi z drzwi. Zadowolony jest również Sławomir Mentzen, który pobił rekord oglądalności (ponad 600 tys. na żywo na samym YouTube). Kaca może jedynie poczuć po piwie, spożytym po rozmowie w towarzystwie gościa i Radosława Sikorskiego.

Strach ma wielkie oczy

W rozmowie nie padło nic kontrowersyjnego i to największy sukces prezydenta stolicy. Trzaskowski wreszcie dał pokaz doświadczenia i sprawności, gdy slalomem unikał trudnych odpowiedzi, uderzał w słabe punkty przytaczanych tez i pokazywał, że nie jest diabłem wcielonym. Pierwsze zwycięstwo to konfrontacja z wykreowanym wyobrażeniem o „tęczowym Rafale”, prezydencie stolicy, który zdemoralizuje, a następnie sprzeda za bezcen Polskę.

Na pochwałę zasługuje obrona własnej lewicowości i postawienie wyraźnej granicy na prawo. Pytany o Muzeum Sztuki Nowoczesnej stanął we własnej obronie, tłumacząc, że estetyczna ocena budynku jest subiektywna, a sam nie jest ani cenzorem, ani adresatem zarzutów o gorszące niektórych dzieło. Podobnie rozbrajał potwora gender i edukacji seksualnej, gdy jako przykład podawał ochronę dzieci przed pornografią i rozmowy o stygmatyzujących obelgach wśród uczniów. Bronił potrzeby funkcji pełnomocnika ds. LGBT+ w Warszawie, mimo żartobliwego sprowadzania przez Mentzena materii do absurdu (czy ludzie rudzi też są dyskryminowani?). Na szczęście w naszej – rudych – obronie stanął premier Donald Tusk, pisząc na X: „Póki rządzę, nie będą”.

O ile obrona przekonań progresywnych wymagała stanowczości, o tyle na prawej flance konieczna była ostrożność. Trzaskowski pytany o udział w Marszu Niepodległości odparł: „Pójdzie pan ze mną, pójdziemy wszyscy. Ja pójdę”. Prezydent stolicy miał zapewne na myśli „świat idealny”, w którym patriotyzm jest dobrem wspólnym, a głównych obchodów nie prywatyzuje Robert Bąkiewicz. Wizja idealna musiała oczarować konfederatę, który nie drążył tematu. Podobnie przyjął deklarację Trzaskowskiego o sprzeciwie wobec podatków, mimo próby niuansowania tematu.

Niuansów w rozmowie było więcej. Lwia część dotyczyła polityki zagranicznej, o której politycy dyskutowali najdłużej. Rafał Trzaskowski dopytywał, szukał konkretów, przytaczał przykłady i udowadniał, że jego kompetencje wykraczają poza bycie anty-PiS. Przy imponującej orientacji Trzaskowskiego dobrze wypadł również Mentzen. Stracił pazur na obcym gruncie, ale nie ustępował kroku w kontrach. Nawet tematy dotyczące Ukrainy, akcesji do NATO i roli Wojska Polskiego w tym konflikcie zostały omówione bez zażartych sporów i w atmosferze „protokołu rozbieżności”.

W trudnych sytuacjach nie zabrakło uników. Gospodarz przypomniał sprawę finansowania kampanii profrekwencyjnej, pozytywnie oceniającej Trzaskowskiego, a niekorzystnie Mentzena i Karola Nawrockiego. Stawiany pod ścianą uciekał od potępienia praktyki, ale nie odciął się od wspomnianych przez Mentzena współpracowników – ministrów Adama Szłapki i Sławomira Nitrasa. W innym momencie, podczas rozmowy o ustawie o mowie nienawiści, podkreślał we wspólny interes, czyli walkę z trollami i ochronę dzieci. Jeszcze innym razem, po pytaniu o zagraniczną administrację swoich profili, zasłaniał się niewiedzą.

Ciekawym wątkiem okazało się pytanie o likwidację TVP. Trzaskowski odróżnił stajnię Kurskiego od obecnej ekipy, ale przystał na zgaszenie światła przy Woronicza. W roli inicjatora likwidacji telewizji publicznej najprawdopodobniej nie stanie w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Później z łatwością wytłumaczy, że sytuacja – oczywiście – uległa zmianie. Zresztą media, jakkolwiek by nie były ważne, nie interesują większości wyborców.

Z tarczą

Z crash testu zdrowego rozsądku i logiki kampanijnej wyszliśmy cało. Kto urodził się wczoraj, przeżyłby szok na wieść, że ugrupowania obu polityków od lat toczą zaciętą walkę. Może to zasługa formuły, która w warunkach internetowego ringu pozwoliła na dynamiczną i interesującą rozmowę. Żeby nie powiedzieć, że zwyczajną i momentami nudną, co zaprocentuje na korzyść Trzaskowskiego – gdzie gasną emocje, tam wybrzmiewają argumenty. Kandydat KO wygrał nie tylko ze zdemonizowanym wizerunkiem własnym czy wobec mniej autentycznej rozmowy Karola Nawrockiego. Przede wszystkim wygrał sam ze sobą, bo pokazał się jako polityk przygotowany do roli, o którą się ubiega. Nawet jeśli o poglądach dalece odmiennych od idealnego świata rozmówcy.

Pierwsze komentarze po ogłoszeniu decyzji o wzięciu udziału w programie Mentzena były pełne obaw. Czy Trzaskowski zostanie zgrillowany, ugnie się, będzie petentem w kolejce po poparcie prawicy? Stało się odwrotnie, bo choć poszedł po wyborców Konfederacji ostro, to z akademickimi naleciałościami rozprawiał o Unii i przedstawił się jako partner do rozmowy o podatkach (w przeciwieństwie do Nawrockiego). A wreszcie jako ten, którego działalność jest znana na wylot (inaczej niż w przypadku kontrkandydata) i jedynie z częścią przypisywanych win mógł się rozprawić.

Stanąć na ziemi ubitej przez przeciwnika, po wymianie ciosów wyjść z tarczą, a na koniec wypić wspólne piwo – trudno sobie wyobrazić, co więcej mógłby zrobić polityk KO, aby przekonać do siebie maksymalne minimum wyborców Konfederacji, a reszcie dać powody do świętowania Dnia Dziecka z dala od urn. Pozostałym w pamięci pozostaje jedno zdanie, po którym pół kraju, trzymające kciuki za Trzaskowskiego, głęboko odetchnęło z ulgą: „Panie Sławomirze, ale ja się z panem fundamentalnie nie zgadzam”.