Nawrocki na ostatniej prostej z pełnym poparciem trumpistów i Konfederacji

Stało się to, co musiało się stać. Na kilka dni przed drugą turą wyborów trumpiści i Konfederacja jednoznacznie poparli Karola Nawrockiego – w imię obrony cywilizacji zagrożonej przez neomarksistowski globalizm.

We wtorek 27 maja w hali Zen Expo w Jasionce pod Rzeszowem odbyła się pierwsza edycja CPAC Poland. CPAC, czyli Conservative Political Action Conference, to coroczny zlot amerykańskiego ruchu konserwatywnego. Od kilku lat CPAC jest eksportowany na zewnątrz jako marka ruchu trumpistowskiego czy może trafniej: ekspozytura trumpizmu. Na CPAC-ach rozwija się konserwatywną międzynarodówkę, potwierdza przekaz i wyznacza cele. Także wyborcze.

W ostatnich trzech latach CPAC odbywał się w Budapeszcie pod egidą Viktora Orbána. Rok temu wraz z Jakubem Woroncowem pisałem na łamach „Polityki” o CPAC-ach, poświęciłem im także cały rozdział książki „TrumPolacy”. Pierwszy polski CPAC jest organizowany przez TV Republika i sponsorowany przez giełdę kryptowalut Zondacrypto. Termin na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich wybrano nieprzypadkowo. Jeśli gdzieś w Polsce ma miejsce zagraniczna ingerencja w polski proces wyborczy, takim miejscem z pewnością była we wtorek Jasionka.

Ustalone zostaną losy świata

Jeden motyw wracał jak bumerang w prawie wszystkich przemówienia prelegentów – zarówno Polaków, jak i Amerykanów. Trwa wojna i jest to wojna globalna. Po jednej stronie stoją konserwatyści, którzy reprezentują milczącą większość, „normalność”, tradycję, gorliwe przywiązanie do wiary chrześcijańskiej oraz nieskończone umiłowanie wolności. Po drugiej zaś przeważające, acz słabnące, siły totalitarnego globalizmu oraz bardzo swobodnie wymienianych w różnych kombinacjach: socjalizmu, komunizmu, faszyzmu, satanizmu i woke.

Wszystkie te abstrakcyjne -izmy mają też realne emanacje, a są nimi Unia Europejska, amerykańscy Demokraci i wszystkie ich marionetki. Starcie to trwa od lat i właśnie dochodzi do punktu kulminacyjnego. Teraz ustalone zostaną losy świata, gdyż stawką jest przetrwanie podstawowych wartości (pochodzących, o czym Tomasz Sakiewicz powiedział na samym początku, od samego Boga), zachodnich narodów i ich praw, całej zachodniej kultury i cywilizacji.

By podkreślić, jak zawzięta i groźna jest strona globalistyczna, swobodnie mieszano fakty z półprawdami i insynuacjami. Polityków takich jak Donald Tusk i Rafał Trzaskowski nazywano marionetkami. Europejskim Darth Vaderem nazwano Manfreda Webera, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Wszystkie unijne projekty (szczególnie Zielony Ład i Pakt Migracyjny) nazywano lewackimi, szalonymi i oczywiście totalitarnymi. Oskarżano europejskie państwa o zamiar zniszczenia polskiej gospodarki. Negowano wpływ człowieka na zmiany klimatu. Opowiadano wielokrotnie obalane historie o setkach elektrowni węglowych otwieranych w Chinach.

Twierdzono (Robert Bąkiewicz), że Niemcy prowadzą z nami wojnę hybrydową, równie niebezpieczną, co ta wydana nam przez Rosję z Białorusią. Snuto wizję spętanej cenzurą Europy, w której wraca radziecki zakaz myślenia. By podkreślić międzynarodowy charakter konserwatywnego frontu, zaproszono George Simiona, lidera rumuńskiej partii nacjonalistycznej AUR, który od lat jest podejrzewany przez Ukraińców i Mołdawian o współpracę z rosyjskimi służbami i ma zakaz wjazdu do obydwu krajów.

Polska jak iskra

Kristi Noem, amerykańska sekretarz bezpieczeństwa i główna gwiazda wieczoru, rozwinęła wizję Ameryki uciemiężonej pod tyranicznymi rządami Joe Bidena. Matt Schlapp, prezes CPAC, przekonywał, że „Ameryka była blisko zniszczenia wszystkiego, co wspaniałe”. John Eastman, autor znanego jako „Eastman Memo” planu odwrócenia wyniku wyborów w 2020 r., opowiadał, że migracja to tylko symptom autorytaryzmu porównywalnego z tym radzieckim, a dzisiejsza współpraca Orbána, Meloni i Trumpa jest podobnej wagi jak Reagana, Thatcher i Jana Pawła II w latach 80. XX w. James Taylor z The Heartland Institute twierdził, że totalitaryści w Brukseli już teraz piszą prawo kneblujące wolność słowa, że chcą nawet zakazać machania flagą. Dowód? Wybory w Rumunii, wyrok skazujący Marine Le Pen we Francji oraz aresztowanie parlamentarzystów w Pałacu Prezydenckim w Polsce.

By prawica tę wojnę wygrała, Polacy muszą w niedzielę zagłosować na Karola Nawrockiego. Tylko wtedy Polska stanie się iskrą, od której świat zajmie się oczyszczającym ogniem. Maureen Bannon, córka Steve’a Bannona, jednego z czołowych twórców ideologii trumpizmu, podniosła stawkę, twierdząc, że 1 czerwca zdecyduje się, czy Polacy pokonają deepstate i zakończą trzecią wojnę światową. Tylko wtedy Polska pokaże światu, że globalistyczną tyranię można pokonać. Tak jak pokazywaliśmy to już w 1920, 1939 czy 1989 r. Albo jak Amerykanie pokazali w 2024.

Ten skrót myśli konserwatywnej może wyglądać na złośliwość, ale nią nie jest. Kolejne wypowiedzi polskich polityków, dziennikarzy Republiki czy influencerów ruchu MAGA do znudzenia kręciły się wokół tych właśnie tez. Amerykanie nauczyli się obsługi polskich konserwatystów i wiedzieli, że trzeba wciskać guziki narodowej dumy.

Nieustannie więc chwalili Jana Pawła II, podkreślali chwalebne chwile z polskiej historii, polskie przywiązanie do katolicyzmu oraz postacie bohaterów obu narodów, takie jak Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Pułaski. Następnie budowano paralelę do dnia dzisiejszego, gdy nasza wolność ponownie jest zagrożona przez globalistów i innych, którzy są być może nawet straszniejsi niż dawni komuniści czy naziści (którzy także byli lewakami, o czym przypomniał James Taylor).

Proponowano rozwiązanie. Raz w formie nieco zawoalowanej: że trzeba trzymać się tradycji i wartości. A raz zupełnie bezpośrednio – jak Kristi Noem, która na samym początku wystąpienia powiedziała: „Miałam właśnie okazję spotkać Karola. Słuchajcie. On musi być następnym prezydentem Polski. Rozumiecie mnie?”. Sztabowiec Trumpa Corey Lewandowski dodał: „Wiemy, gdzie stoi Karol, a gdzie opłaceni przez Sorosa lewicowi liberałowie”.

Sojusz PiS z Konfederacją

Konferencja miała także charakter ceremonii religijnej. Zaczęła się modlitwą i przekazaniem Schlappowi symbolicznego krzyża, a odwołania do Boga szły w dziesiątki. Jack Posobiec, znany z rozpowszechniania licznych teorii spiskowych influencer ruchu MAGA, wymachiwał owiniętą różańcem pięścią, mówiąc, że tylko Polacy rozumieją największą prawdę ze wszystkich: że Chrystus jest królem. Następnie zainicjował skandowanie „Bóg! Honor! Ojczyzna!”, zapewnił, że to sam Bóg wysłał husarzy Sobieskiego na odsiecz Wiednia, po czym rozmarzył się nad przyszłością, w której światem będą rządzić „wolność i wiara”.

Tym razem, w odróżnieniu od amerykańskiego CPAC, Posobiec nie obwieścił końca demokracji. Eastman z kolei postulował konieczność przywrócenia rodziny, wiary w demokrację i zdrowego rozsądku, ale przede wszystkim wiary w bożą łaskę.

Janusz Kowalski energicznie zaczął od zapewnienia, że łączy nas „Bóg, honor i ojczyzna”, że w Polsce jesteśmy normalni, bo „chodzimy do kościoła i szanujemy Boga”. Z Kolei Miklos Szantho z podległego Orbánowi Center for Fundamental Rights przekonywał, że walka z globalizmem toczy się „w imię Boga i rodziny”, a konserwatyści muszą respektować dziesięć przykazań.

Ureligijnienie konferencji dobrze korespondowało z nieustannie podgrzewanymi emocjami i strachem, który mówcy cały czas zaszczepiali w odbiorcach.

Być może największym zaskoczeniem było przemówienie Przemysława Wiplera, posła Konfederacji. Jeszcze kilka dni przed konferencją nie widniał na liście mówców. Potem pojawił się na jednym panelu (to właśnie on powtórzył mit o stu chińskich elektrowniach węglowych). I nagle było go widać na scenie tuż przed Karolem Nawrockim. W zasadzie przekazał mu pełne wsparcie swojej partii. Wezwał do zmobilizowania bliskich, „ponieważ wszystko w co wierzymy, wszystko co jest dla nas ważne, może być zagrożone, jakby wygrał Rafał Trzaskowski. (…) By ludzie, którzy są teraz u władzy, nie domknęli systemu”. Dzień później Sławomir Mentzen ogłosił, że „nie widzi żadnego powodu, by głosować na Rafała Trzaskowskiego”. Sojusz PiS z Konfederacją stał się faktem.

Niepokojąco brzmiała retoryka Noem czy Andrzeja Dudy, z których można było wywnioskować, że tylko zwycięstwo Nawrockiego gwarantuje trwałość sojuszu polsko-amerykańskiego, sprzedaż sprzętu wojskowego i obecność żołnierzy US Army w Polsce. Nie wiadomo, jak to interpretować. Że tylko PiS jest tym sojuszem zainteresowany? Czy może, że Trump jest nim zainteresowany tylko w przypadku rządów PiS.

To dopiero pierwszy CPAC Poland, w dodatku zorganizowany w pośpiechu i ledwie kilka dni przed tym węgierskim. Nie ma jednak wątpliwości, że nawet po czterech miesiącach szaleństwa drugiej kadencji Trumpa i jego licznych ukłonów w kierunku putinowskiej Rosji, polska prawica twardo uważa go za sojusznika i protektora, który ochroni Europę przed nią samą.