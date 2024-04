Morawiecki znowu na zlocie fanów Putina. Trzeba zadać poważne pytania

Wyjazd Mateusza Morawieckiego na „kolejny sabat proputinowskich nacjonalistów” stał się głośny dopiero, gdy powiedział o nim z trybuny sejmowej szef MSZ Radosław Sikorski. Musimy zwrócić uwagę na konsolidację amerykańskich trumpistów z europejskimi zwolennikami Putina.

Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła i to, że politycy czujący słabość do Władimira Putina zaczęli udawać, że wcale jej nie czują. Za to w miarę, jak coraz bardziej realna stawała się wizja powrotu do władzy Donalda Trumpa, w byłym prezydencie USA zaczęto upatrywać ratunku dla Zachodu, jakoby pogrążonego w lewackim szaleństwie.

Morawiecki, przyjaciel Orbána

Dlatego na tegorocznej edycji CPAC Hungary, zaimportowanej z USA konferencji organizowanej od 2022 r. przez reżim Viktora Orbána, poświęcono Trumpowi wiele miejsca. Sam Orbán zakończył przemówienie słowami: „Make America great again! Make Europe great again! Naprzód Donald Trump! Naprzód europejscy suwereniści!”. Jego zdaniem nadchodzi „konserwatywna” kontrrewolucja: „Porządek świata się zmienia, a my musimy sprawić, by nasza sprawa zwyciężyła. Postępowi liberałowie czują niebezpieczeństwo. Zmiana tej ery oznacza zastąpienie ich”.

Drugiego dnia konferencji głos zabrał także Morawiecki. Były premier, przedstawiony jako „przyjaciel Orbána”, oznajmił, że Europa chyli się ku upadkowi. Katastrofa mogła nadejść już w 2016 r., ale powstrzymał ją Orbán, który „wykazał bardzo odważne i zdecydowane stanowisko wobec migracji”.