Donald Tusk: Przesadziliśmy z wiarą, że prawda sama się obroni. Sejm zadecyduje o wotum zaufania

Ważny dzień dla rządu. Premier wygłosił exposé, a parlamentarzyści wkrótce zagłosują nad udzieleniem mu wotum zaufania. Koalicja ma w sumie 242 posłów, przeciwko niej zagłosuje liczący 189 posłów klub PiS, 16 Konfederatów oraz pięcioosobowe koło Razem.

Exposé premiera w Sejmie

W środę o godz. 9 Sejm rozpoczął obrady, które są poświęcone w całości na exposé premiera oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu. „To nie jest dzień, gdzie ktokolwiek czekałby na kwieciste przemówienie. To jest dzień, gdy potrzebna jest klarowna sytuacja na czym stoimy po wyborach prezydenckich” – rozpoczął swoje przemówienie premier. Podkreślał, że „nie ma trzęsienia ziemi”, ale rząd „czeka teraz 2,5 roku ciężkiej pracy, bo prezydenta niechętnego zastąpi prezydent równie niechętny”.

„Mamy potrójny mandat do rządzenia Polską” – kontynuował premier Donald Tusk. „Pierwszy to 11 mln wyborców, którzy zawierzyli półtora roku temu Koalicji 15 października. Kilka dni temu, w przegranych wyborach, ten mandat został odnowiony wsparciem 10 mln Polaków. To podobny kapitał zaufania, nawet jeśli przesycony rozczarowaniem”. Podkreślał, że „zna smak zwycięstwa i gorycz porażki”, ale „nie zna takiego słowa jak kapitulacja”. „Jest drugi wymiar mandatu, jaki posiadamy – to konstytucja i zasady ustrojowe”. Zapowiedział, że jego rząd uszanuje wynik wyborów, „bo to rząd ponosi odpowiedzialność za władzę wykonawczą”.



Trzecim wymiarem jest sejmowa większość. Premier zwrócił uwagę, że to bezcenny dar, dany przez wyborców. Tusk zwrócił uwagę, że prawa strona sali, którą zwykle zajmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jest pusta. „Widać, jaki stosunek do ojczyzny ma PiS” – podkreślał. „Mówiliśmy, że pogonimy zło i nikt nie mówił, że będzie to łatwe” – szef rządu odniósł się do zarzutów, że koalicja nie chwali się sukcesami. I kontynuował: „Propaganda nie może być silniejsza od prawdy. Może przesadziliśmy z wiarą, że prawda sama się obroni”. Premier rozpoczął wyliczanie osiągnięć swojego rządu: zwiększenie wydatków o 67 proc. na polską armię, spadek wiz wydanych obcokrajowcom z Afryki i Azji w 2025 r. o 50 proc. „Kwestia migracji, granicy. Wiecie, jak wyglądała zapora na granicy, a jak wygląda dziś. Myśmy zainwestowali bardzo duże pieniądze, ale mamy też możliwość zainwestowania pieniędzy nie tylko polskich, ale też europejskich” – dodał.

Wśród sukcesów wymienił politykę społeczną. Szef KO wskazał, że w pierwszym roku rządów PiS do ludzi z tytułu programu 500 plus trafiło 16 mld zł. W 2024 r. trafiły 62 mld zł zwaloryzowanego programu 800 plus. Przypomniał o projekcie Tarczy Wschód. „To jest nasze największe przedsięwzięcie obronne, które skutecznie chroni nas przed zagrożeniami” – zaznaczył. Podwyżka dla budżetówki, renta wdowia, wsparcie niepełnosprawnych, podwyżka dla budżetówki, w tym zasadnicza podwyżka dla nauczycieli, zasiłek pogrzebowy. Dziś jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o nakłady społeczne – dalej wyliczał Tusk. „Polska wróciła do ekstraklasy w polityce światowej. To nie wymaga udowadniania” – mówił. „PiS zapłacił 30 mld składki na KPO i nie wziął dotacji. Niemcom zapłacili!”. Donald Tusk wymienił także podpisanie traktatu z Francją, które określił jako „zobowiązanie mocarstwa atomowego o wzajemnej obrony w wypadku ataku”. Podobny traktat ma powstać z Wielką Brytanią.

Premier podkreślał, że gdyby PiS, choćby w jednej trzeciej robił tyle, ile opowiadał, to Polska byłaby krajem miodem i mlekiem płynącym. Dodał, że jego rząd nadrobi kwestię rzetelnej informacji o tym, co udało mu się osiągnąć.

Rozwój, elektrownia atomowa, Centralny Port Komunikacyjny, samochody elektryczne Izera – premier wskazywał projekty poprzedniej władzy, które jego rząd musiał „wyprostować”. Ostanie półtora roku podsumował jako „tak dla rozwoju”. Za chwilę CPK będzie budowany przez polskie firmy – zapowiedział. „Ile oni mówili o rozwoju, o CPK, o fabryce samochodów elektrycznych. Ja widziałem te efekty działań. Wycięty las pod nieistniejącą fabrykę, gigantyczne wynagrodzenia wypłacane w CPK, przymusowe wywłaszczenia, setki zatrudnionych, a potem próba zawarcia kontraktu, który oddawał lotnisko w ręce obcego kapitału” – mówił Tusk. Usłyszeliśmy o rolnictwie i otwarciu granicy z Ukrainą na zalew zbożem. Polskie bezpieczeństwo ma iść w parze z polskimi interesami, zwłaszcza w kontekście relacji z Ukrainą.

„Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy, o których mówiliśmy, nie zostało zrealizowane” – zapowiedział premier. I dodał: „Chcę podkreślić, że rozliczenia, które nigdy niebyły traktowane jako rewanż, jako zemsta, tylko jako poważne podejście państwa polskiego do rozliczenia wszystkich nadużyć. Chcę powiedzieć, że nic nie zostanie zamiecione pod dywan”. Odniósł się do transparentu z jednego z protestów PiS „Wszystkich nas nie zamknięcie”, co skwitował: „Pewnie nie, ale prace trwają”. „Nie chodzi o to, żeby decyzją polityczną kogoś zamykać. (...) Mało kto się spodziewał, że może być kraj, gdzie prezydent ukrywa w swoim pałacu sprawców, których ściga państwo, na którego stoi na czele. To są trudne okoliczności. Ale my w tej sprawie nie skręcimy ani na milimetr. Wszystko będziemy robili zgodnie z prawem” – mówi Tusk.

Premier przypomniał, że sformułowane są już zarzuty dla byłego premiera Morawieckiego, siedmiu członków rady ministrów z czasów PiS. „Mówię tylko o szczytach władzy. Nie dam się namówić na polowanie na czarownicę. Ale nikt mnie nie przekona, że ze względu na wynik wyborów będziemy musieli zrezygnować z rozliczeń. Nie ma mowy” – dodał. W sprawie sądownictwa padło zapewnienie konsekwencji oraz ostrożności.

Premier pochwalił się najwyższym wzrostem gospodarczym w Europie. Wynosi obecnie 3,7 proc. Inflacja spadła do 4,1 proc. Przy zestawieniu z podwyżkami i niskim bezrobociem wzrost płac ma być najwyższym od lat – w 2024 r. wyniósł prawie 10 procent.

W lipcu mamy usłyszeć szczegóły rekonstrukcji rządu. Premier zapowiedział nowe twarze, nową filozofię i powołanie rzecznika rządu. Jednym z ważniejszych projektów będzie rozdzielenie Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Premier zwrócił się do PiS: „Powołajcie opozycję techniczną”. „Mieliśmy maraton wyborczy. 3:1 dla nas, ale ostatnią bramkę straciliśmy” – tak podsumował ostatnie lata w polityce. Dziękował koalicjantom za poparcie, współpracę i zgłoszone projekty. Lewicy za ustawę mieszkaniową i płatne staże, Polsce 2050 za odpartyjnienie spółek skarbu państwa i ograniczenie używania smartfonów w szkołach. Podziękował za wyrozumiałość i zwrócił uwagę na „urodę, którą jest różnorodność”. „Spór o kierunki działania – tak; konflikt nie będzie tolerowany. Widzieliśmy, co się działo w Helsinkach. Musimy być drużyną. Życzę wszystkim wytrwałości i determinacji. Zwracam się do Sejmu o wotum zaufania. Niech za wotum zaufania zagłosują ci, którzy naprawdę wierzą, że przez 2,5 roku doprowadzimy do poprawy sytuacji Rzeczpospolitej” – zakończył Tusk.

Runda pytań posłów i posłanek

Po wystąpieniu premiera przyszedł czas na zadawanie pytań. Na listę zgłosiło się ponad 270 posłów i posłanek. To rekord w historii polskiego Sejmu.

Rozpoczęli posłowie PiS. Zbigniew Kuźmiuk zarzucał premierowi: „O jednym pan zapomniał. Jesteśmy najszybciej zadłużającym się państwem w UE”. Paweł Hreniak wypominał: „Jesteście hipokrytami, jak chodzi o kwestię ochrony granic”.

Dorota Olko z Lewicy pytała: „Kluczowym zadaniem tego rządu jest rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Walczymy o wprowadzenie już gotowych ustaw mieszkaniowych. Kolejnym krokiem powinna być walka z manipulacjami na rynku mieszkaniowych. Chodzi o flipperów. Proponowaliśmy ustawę dotyczącą ich działalności. Sprawa trafiła do ministerstwa finansów. Czy przed te dwa lata coś się stało z tym projektem, czy musimy jako parlament po raz kolejny uchwalić projekt?”. Adrian Zandberg (koło Razem) pytał premiera o powagę: „Czy jest pan poważny, panie premierze, kiedy mówi pan o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym? Czy ta profesjonalizacja polega na zatrudnianiu w spółkach polityków PSL-u? Czy może na tym, że w Totalizatorze Sportowym zatrudniacie internetowych hejterów działających na rzecz KO? Mam dla pana złą informacje: albo pana ktoś wprowadza w błąd, albo żyje pan w jakimś innym świecie”. Marcelina Zawisza (Razem) wskazywała: „Mamy dziurę w ochronie zdrowia, którą trzeba zasypać. Nie dowiedzieliśmy się dziś nic o tym, co rząd planuje w ochronie zdrowia, a to jest najważniejsza sprawa dla Polaków”.

Głos zabrał Przemysław Czarnek (PiS). „Minister w pana rządzie mówiła w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, że to był polskie obóz koncentracyjny. Pan nie zareagował. Zlikwidowaliście możliwość funkcjonowania reaktora Maria, w tym samym czasie takie reaktory otwierają Niemcy. Czemu pan nie uniesie się honorem i nie poda do dymisji?” – pytał.

Bezpieczna większość

Niespodzianek w głosowaniu raczej nie będzie. Koalicja rządowa ma w sumie 242 posłów, w tym klub KO – 157 posłów, kluby Polski 2050-TD i PSL-TD – po 32 posłów, a klub Lewicy – 21. Przewaga głosów postrzegana jako bezpieczna.

Głos przeciw zapowiedziały trzy ugrupowania: PiS (189 posłów), Konfederacja (16 posłów) i Lewica Razem (5 posłów). „Jesteśmy partią opozycyjną, więc oczywiście wotum nie poprzemy” – zapowiedział przed tygodniem lider Razem Adrian Zandberg.

Stanowisko partii Jarosława Kaczyńskiego jest oczywiste. Politycy Konfederacji ustami wicemarszałka Krzysztofa Bosaka zadeklarowali, że oprócz sprzeciwu wobec rządu Donalda Tuska są gotowi poprzeć wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. Bosak powrócił do pomysłu prezesa PiS, by utworzyć rząd techniczny – nazwał go „bezprzedmiotowym” i zasugerował, że ten scenariusz leży w sferze politycznych fantazji.

Koalicja poprze Tuska

W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów, na którym szef KO miał konsultować treść środowego exposé. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że będzie ono miało charakter podsumowujący dotychczasowe sukcesy, premier ma też przedstawić plany na najbliższe pół roku. Lider Lewicy wskazał trzy projekty, które są najistotniejsze dla jego ugrupowania: społeczne mieszkalnictwo, bezpieczeństwo seniorów i reforma rynku pracy (zakaz prowadzenia nieodpłatnych staży i wliczenie do stażu pracy okresów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i umowy zlecenia).

Marszałek Szymon Hołownia również poprze rząd, choć zgłosił listę warunków. Domaga się większej współpracy w ramach koalicji, powołania rzecznika rządu i usprawnienia działań Centrum Informacji Rządu. Partnerstwo ma się przekładać zarówno na wzajemne traktowanie, jak i współpracę na rzecz sukcesów całej koalicji. Hołownia odniósł się do pomysłu włączenia w skład rządu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Medialną kandydaturę ocenił jako „ciekawą” i uznał za szansę na nowe otwarcie. Sama rekonstrukcja powinna zostać przeprowadzona jeszcze przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego, zaplanowanym na 6 sierpnia.

Wbrew sensacyjnym doniesieniom o ankiecie rozesłanej wśród działaczy PSL, sondującej nastroje, ugrupowanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jest zdecydowane kontynuować współpracę zawiązaną w grudniu 2023 r. Lider ludowców podkreślił, że sprawa wotum nie dotyczy zaufania do koalicji, wyrażanego w wielu głosowaniach, ale ułożenia strategii na najbliższe dwa i pół roku. PSL nie planuje narzucać dyscypliny, bo poparcie ma być jednoznaczne mimo krytyki, którą po wyborach prezydenckich formułowali m.in. poseł Marek Sawicki i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.