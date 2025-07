Michał Kamiński: wieczny solista. Jaką rolę odegrał w kuszeniu Hołowni? Dlaczego znikł?

Znów objawił się nam Kamiński indywidualista, uprawiający politykę slalomem i robiący wolty. Lepiej byłoby dla niego, gdyby nauczył się traktować politykę jak sport drużynowy.

Niewielu jest polityków tak ekscentrycznych, a jednocześnie tak inteligentnych, jak obecny wicemarszałek Senatu i senator z ramienia PSL Michał Kamiński. Nie jest tak ważny jak Szymon Hołownia, przez co jego uczestnictwo w słynnym spotkaniu w domu Adama Bielana nie odbiło się podobnie szerokim echem. Inaczej jednak myślą o tym politycy. Z dość jednoznacznych przekazów czy raczej przecieków wynika, że pozostanie na stanowisku do listopada (potem ma go podobno zastąpić Jan Filip Libicki), lecz jedynie formalnie, gdyż nie będzie dopuszczany do prowadzenia obrad.

Kamiński znów podpadł

Z pewnością nie chciałaby go już widzieć w tym miejscu marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, którą Kamiński jakiś czas temu obraził, zarzucając jej, jakoby zleciła kierowcom i innym pracownikom inwigilowanie go i składanie donosów odnośnie do tego, kiedy jest w pracy, a kiedy i w jaki sposób korzysta ze służbowego samochodu (potem przepraszał). Zresztą Kamiński naraził się całej Koalicji Obywatelskiej, często i surowo ją krytykując, zwłaszcza w kontekście nieudanych wyborów prezydenckich. Wzywał nawet do wymiany premiera. Wypowiadał się też niepochlebnie o samym Rafale Trzaskowskim, i to jeszcze w czasie kampanii.

Było to wszystko nie fair. Kamiński, którego wielu kolegów uważa za polityka zmiennego i nielojalnego, znowu podpadł. Z własnej woli czy może w porozumieniu z szefostwem koalicji przestał się ostatnio pokazywać w pracy, co może w miarę wiarygodnie tłumaczyć bodajże leczeniem, gdyż widzieliśmy go ostatnio z unieruchomioną nogą. Niechodzenie do pracy – nawet jeśli jest się senatorem – wymaga zwolnienia lekarskiego. Ze słów marszałkini Kidawy-Błońskiej wynika, że takowego nie dostarczył.

Co więcej, nawet politycy PSL mówią, że nie wiedzą, co się z nim dzieje, i nie mają z nim kontaktu. PSL ma zresztą teraz poważny kłopot, bo musi bronić swojego ważnego polityka, a nie bardzo jest jak. Władysław Kosiniak-Kamysz, Waldemar Pawlak i inni mówią, że nic złego się przecież nie stało, ale od razu zaznaczają, jak zasłużony dla PSL jest Kamiński, który po wyrzuceniu go z PO w 2018 r. wraz z grupą związanych z nim posłów z ugrupowania Unia Europejskich Demokratów zasilił klub parlamentarny ludowców. Inaczej mówiąc, bronią go, bo wiele dla nich zrobił, ale po co poszedł do Bielana, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że Bielan to jego stary druh, więc nikt się jakoś bardzo nie zdziwił, że Kamiński tam był.

Kuszenie marszałka

Nie wiadomo, po co był, ale zapewne nie po to, aby dyskutować o swoich licznych i efektownych tyradach pod adresem Jarosława Kaczyńskiego i PiS. Do takiego spotkania nie powinno było dojść, a już na pewno nie w przestrzeni prywatnej i bez wiedzy szefów koalicji rządowej. A jednak doszło. Jaką rolę odegrał w „kuszeniu marszałka” Michał Kamiński? Może kiedyś się dowiemy. Tak czy inaczej, znów objawił się nam Kamiński indywidualista, uprawiający politykę slalomem i robiący wolty.

W życiu Kamińskiego najważniejsza zaś wolta była taka, że z gorliwego prawicowego radykała, wiozącego ryngraf z Matką Boską w prezencie dla zatrzymanego w Londynie Pinocheta, a przede wszystkim prominentnego działacza PiS, rzecznika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także ministra w rządzie PiS itd. zmienił się w zaprzysięgłego wroga tej partii i demokratę. Tej zmianie politycznej, której efektownym publicznym wyrazem było ukazanie się w 2012 r. „proroczej” książki (wywiadu rzeki) „Koniec PiS-u”, towarzyszyła też wielka przemiana cielesna, albowiem z człowieka korpulentnego stał się człowiekiem bardzo szczupłym, czego tłem była zresztą cukrzyca, o której publicznie mówi. Zmieniło się też wiele w jego życiu duchowym – porzucił religię. Co się nie zmieniło, to wielka inteligencja, erudycja i talent oratorski.

Niech się Kamiński nie obraża

Kamiński jest intelektualistą pośród polityków. Zna języki i nie waha się ich używać. Od lat należy do nieformalnego elitarnego klubu polityków filosemickich (ma zresztą jakieś żydowskie korzenie), łączącego ponad podziałami przedstawicieli różnych partii – od SLD do PiS. Dziś już niewiele z tego zostało (zwłaszcza w PiS), lecz takie rzeczy jak walka z antysemityzmem czy upamiętnianie Zagłady to zasługi, które trzeba ludziom pamiętać. Kamiński ma trudną polityczną przeszłość, robił głupstwa (jak z tym Pinochetem), a do tego jest bardzo emocjonalny i konfliktowy. Ale zawsze to jednak ktoś – człowiek z charakterem i mający coś mądrego do powiedzenia. Dobrze by było, gdyby został w polityce. Niechaj się nie obraża, a „kierownictwo” niechaj mu znajdzie jakieś odpowiadające jego charakterowi zastosowanie. Ma 53 lata i może jeszcze bardzo wiele zrobić.

Miejmy nadzieję, że Michał Kamiński wkrótce odnajdzie się cały i zdrowy. Może udał się z jakąś dyskretną misją do dalekiego kraju? Może musi pobyć sam? Zobaczymy. Tak czy inaczej, lepiej byłoby dla niego, gdyby nauczył się uprawiać politykę jako sport drużynowy. Polityka solo to skrajnie trudna dyscyplina.