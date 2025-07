Wicepremier Sikorski, następca Tuska? Dziś ma mocne karty w rządzie. „Ale jest rozdarty”

Rekonstrukcja rządu wzmacnia zwłaszcza Radosława Sikorskiego. Poszerzy kompetencje MSZ, zajmie najbardziej wpływowe stanowisko w swojej karierze. Czy to preludium do większych zmian?

Wbrew spekulacjom do końca nie było pewne, czy do tego awansu dojdzie. Według naszych źródeł orędownikiem zmiany był sam Donald Tusk, ale długo nie znajdował dla niego poparcia wśród koalicjantów. Nie tyle z braku przekonania do Sikorskiego, ile z powodu obaw o zaburzenie równowagi międzypartyjnej. Sikorski wywodzi się z tego samego obozu co premier, a stanowiska wiceszefów rządu dotychczas zarezerwowane były dla mniejszych koalicjantów. Ostatecznie opór został przełamany, choć jeszcze we wtorek problemy były spore. – Tusk negocjuje, nadal nic nie wiadomo – usłyszeliśmy.

Wicepremier Sikorski