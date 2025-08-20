Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Atak, pomyłka czy test NATO? Co robił u nas dron ze wschodu, jakim cudem wleciał i co musimy zrobić

20 sierpnia 2025
Osiny, wieś w powiecie łukowskim, gdzie w nocy z wtorku na środę doszło do eksplozji wojskowego drona. MON ogłosił, że był to aparat rosyjski, MSZ zapowiedziało protest. 20 sierpnia 2025 r. Osiny, wieś w powiecie łukowskim, gdzie w nocy z wtorku na środę doszło do eksplozji wojskowego drona. MON ogłosił, że był to aparat rosyjski, MSZ zapowiedziało protest. 20 sierpnia 2025 r. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
Im więcej czasu upływa od upadku i wybuchu „czegoś” na łukowskiej wsi, tym więcej wskazuje, że była to jakaś wersja irańsko-rosyjskiego drona bojowego typu Shahed. To, że wleciał aż 100 km od granicy z Białorusią, może być przypadkiem, ale nie musi. Powodów do przetestowania Polski, NATO i reakcji Zachodu akurat teraz jest wiele.

Polska mierzy się kolejny raz z tą nieprzyjemną sytuacją, że wojskowy aparat latający ze wschodu przekracza naszą granicę i już nie wraca, skąd przybył. Z kilku takich „rykoszetów” wojny najbardziej nietypowy był pierwszy, gdy w listopadzie 2022 r. w Przewodowie na wschodnim krańcu Lubelszczyzny spadła ukraińska rakieta przeciwlotnicza, zabijając dwóch rolników.

Miesiąc potem, o czym dowiedzieliśmy się z niemal półrocznym opóźnieniem, przez pół Polski przeleciał rosyjski pocisk manewrujący, zanim upadł w lesie pod Bydgoszczą. Ta sprawa wywołała wielkie zamieszanie w polityce i wojsku, ostatecznie prowadząc do kompromitacji ministra obrony Mariusza Błaszczaka, ale też odejścia dwóch najważniejszych generałów w przeddzień wyborów 2023.

Nowy rząd z pierwszym incydentem musiał się zmierzyć jeszcze w grudniu, kilka tygodni po przejęciu władzy. Znowu na Lubelszczyźnie wleciał nad Polskę pocisk, wykryty i śledzony, ostatecznie nieodnaleziony. Reakcja była już inna, bardziej otwarta i bez oskarżania wojskowych. Kolejny „obiekt” pojawił się prawie równo rok temu, również na krótko i bez upadku na polskiej ziemi.

Większość tych zdarzeń miała miejsce w okolicach Hrubieszowa, w charakterystycznym zakolu Bugu, tworzącym najbardziej na wschód wysuniętą połać polskiej ziemi. Jednak raz, przez kilka minut, nad Białowieżą „gościły” też nieproszone białoruskie śmigłowce. Z reguły „coś” wpadało do nas przy intensywnych bombardowaniach Ukrainy, zwłaszcza jej zachodniej części. Takie sytuacje wymuszają alarmy polskiego i sojuszniczego lotnictwa, które na wszelki wypadek zbliża się do najbardziej zagrożonych przygranicznych stref, by polować na intruzów.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
