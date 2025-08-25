Żbikowski nowym prezydentem Zabrza. Jest niespodzianka. PiS triumfuje, a nie ma powodu

Przekonał do siebie kilkanaście tysięcy zabrzan i został prezydentem średniej wielkości miasta. Miasta bankruta. Niespodzianka? Ja myślę.

Różnicą 106 głosów nowym prezydentem Zabrza został Kamil Żbikowski, lider autorskiego ruchu „Lepsze Zabrze”. Tak zakończył się maraton wyborczy zapoczątkowany w maju tego roku przez referendum, w którym po roku sprawowania władzy odwołano Agnieszkę Rupniewską reprezentującą Koalicję Obywatelską.

PiS chodził po Zabrzu

Murowaną faworytką była, jak się zdaje, Ewa Weber, od trzech miesięcy komisarz miasta z nadania premiera Donalda Tuska, wspierana przez KO. W pierwszej turze zdobyła ponad 39 proc. poparcia i prognozy wydawały się dość jasne. Drugi w tym wyścigu był Żbikowski, na którego głosowało 16 proc. zabrzan. Przed dwoma tygodniami po piętach deptał mu Borys Borówka, murowany faworyt PiS i lider partii w mieście – dostał 15 proc. głosów, a na finiszu poparł Żbikowskiego.

PiS chodził po Zabrzu z zawołaniem: byle nie Weber! Teraz partia triumfuje. „Zabrze. To dopiero początek”, napisał Mateusz Morawiecki. A Łukasz Rzepecki dodał: „Premier Tusk na urlopie i Zabrze odbite. Mieszkańcy budzą się i mówią: stop tej władzy. Kolejne bastiony KO zagrożone. Gliwice? Łódź?”.

Warto jednak pamiętać, że to bezpartyjny Żbikowski wybił z głowy prezydenturę Zabrza faworytowi PiS, lokalnemu działaczowi Borówce. Warto pamiętać...

Trochę ponad 100 głosów różnicy pokazuje, że 145-tysięczne miasto jest dokładnie przepołowione. Można powiedzieć: pigułka Polski – i odnieść do ostatniego zwycięstwa Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim.