5 września 2025
Matty Cash na ustach wszystkich. 26 chętnych dla Kijowa. Nie żyje Armani. 5 ważnych tematów na dziś

5 września 2025
Matty Cash na meczu Polska – Holandia 4 września 2025 r. w Rotterdamie Matty Cash na meczu Polska – Holandia 4 września 2025 r. w Rotterdamie Łączy nas piłka / mat. pr.
Matty Cash: piękna niespodzianka; 26 krajów za Kijowem; nie żyje Giorgio Armani, Mediolan w żałobie; Antoni Dudek o początku sezonu; TSUE orzeka o neosędziach.

1. Matty Cash: piękna niespodzianka

W eliminacjach do przyszłorocznego mundialu Polska zremisowała w Rotterdamie z faworyzowaną Holandią 1:1 (0:1).

80. minuta. Piękna wielopodaniowa akcja Polaków – można powiedzieć: w holenderskim stylu – zakończona bombą Casha z dystansu. Piłka otarła się o słupek i nastał remis. Odtąd na stadionie Feyenoordu słyszeliśmy tylko: jeszcze jeden, jeszcze jeden! Remis był Polakom bardzo potrzebny. Po zawstydzającej czerwcowej porażce z Finlandią w Helsinkach (1:2), po żenującym spektaklu z degradacją przez Probierza kapitana Lewandowskiego, po dymisji selekcjonera. A prezes PZPN Cezary Kulesza tym razem nie rozminął się z powszechnym oczekiwaniem kibiców i postawił na Jana Urbana. Zadanie było wyjątkowo trudne. Teraz trzeba wygrać z Finlandią w Chorzowie – komentuje Krzysztof Matlak.

2. 26 krajów za Kijowem

Prezydent Emmanuel Macron, który był w czwartek gospodarzem szczytu „koalicji chętnych” w Paryżu, ogłosił, że 26 krajów zobowiązało się do udziału w siłach wsparcia po zawarciu rozejmu rosyjsko-ukraińskiego, zapewniając „obecność na lądzie, morzu lub w powietrzu”. W szczycie uczestniczyli przywódcy 35 krajów (głównie wideokonferencyjnie), a wśród kilkorga obecnych na miejscu był premier Donald Tusk.

Co z Niemcami, Włochami, Polską? „Te trzy kraje również uczestniczą w gwarancjach bezpieczeństwa” – zapewniali Macron i prezydent Wołodymyr Zełenski po obradach. Istotnie, Polska od paru miesięcy deklaruje gotowość do udziału w gwarancjach dla Kijowa, m.in. poprzez wsparcie logistyczne i dozbrajanie, lecz – co dziś potwierdził Tusk w Paryżu – bez wysyłania polskich żołnierzy do Ukrainy. Włosi również nie chcą swoich wojsk w misji wsparcia, a Niemcy jeszcze nie rozstrzygnęły tej sprawy.

3. Nie żyje Giorgio Armani. Mediolan w żałobie

W wieku 91 lat zmarł Giorgio Armani, jeden z najsłynniejszych na świecie projektantów mody. Do ostatnich dni pracował nad kolekcjami i nowymi projektami. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że „ślad, jaki chciałby pozostawić, to zaangażowanie, szacunek i uwaga dla ludzi i rzeczywistości”. O jego śmierci poinformowała w komunikacie firma Armani Group.

Trumna z ciałem projektanta będzie wystawiona w sobotę i niedzielę (6–7 września) w Armani/Teatro przy via Bergognone w Mediolanie. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 8 września i zgodnie z wolą Armaniego będzie miał charakter prywatny. Burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala ogłosił tego dnia żałobę miejską. „Armani był i pozostanie jednym z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiej i mediolańskiej mody. Brakować nam będzie jego twórczego spojrzenia i wsparcia dla życia miasta” – napisał w oświadczeniu.

4. Antoni Dudek o początku sezonu

Początek roku szkolnego oznacza także start nowego sezonu politycznego. Choć w tym roku „sezonu ogórkowego” praktycznie nie było – do gry wszedł prezydent Nawrocki, doszło do rekonstrukcji rządu, a Donald Trump podjął nieudaną próbę zaprowadzenia pokoju w Ukrainie – to właśnie teraz polityczne tempo jeszcze przyspieszy.

Na półmetku kadencji notowania partii będą zależeć od tego, kto lepiej wejdzie w jesień. Rządzący pozostają w defensywie po przegranych wyborach Rafała Trzaskowskiego, a PiS i Konfederacja szykują się do ofensywy. O możliwych scenariuszach Karolina Lewicka rozmawia z prof. Antonim Dudkiem, politologiem i historykiem z UKSW, w podkaście „Temat tygodnia”.

5. TSUE orzeka o neosędziach

Czwartkowy wyrok TSUE w sprawie pytania prejudycjalnego Sądu Apelacyjnego w Krakowie o neosędziów, którzy zasiadają w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, wzbudził entuzjazm części prawników komentujących go w mediach. Z tonu komentarzy można by wnioskować, że TSUE rozwiązał problem wszystkich neosędziów. Niestety nie – komentuje Ewa Siedlecka.

Trybunał uznał też, że w sprawach należących do kompetencji Unii Europejskiej sędziów nie obowiązuje tzw. ustawa kagańcowa ani orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zabraniały im badać statusu innych sędziów. Z wyroku TSUE wynika również, że powinni orzeczenie takiego niesędziego „uznać za niebyłe”.

