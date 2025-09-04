Przejdź do treści
Reklama
Tomasz Bielecki, Polityka Insight
Tomasz Bielecki, Polityka Insight
4 września 2025
Świat

Europa szykuje gwarancje i wojska dla Kijowa, USA dają backup. Ukraina ma być jak „jeżozwierz”

4 września 2025
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron w Paryżu, 4 września 2025 r. Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron w Paryżu, 4 września 2025 r. Ludovic Marin / Forum
Macron przekonuje, że Waszyngton za kilka dni przedstawi swoją wizję wkładu w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Na paryskim szczycie „koalicji chętnych” aż 26 krajów zobowiązało się wesprzeć Kijów wojskowo po zawieszeniu broni.

Prezydent Emmanuel Macron, który był w czwartek gospodarzem szczytu „koalicji chętnych” w Paryżu, ogłosił, że 26 krajów zobowiązało się do udziału w siłach wsparcia po zawarciu rozejmu rosyjsko-ukraińskiego, zapewniając „obecność na lądzie, morzu lub w powietrzu”. W szczycie uczestniczyli przywódcy 35 krajów (głównie wideokonferencyjnie), a wśród kilkorga obecnych na miejscu był premier Donald Tusk.

Co z Niemcami, Włochami, Polską? „Te trzy kraje również uczestniczą w gwarancjach bezpieczeństwa” – zapewniał Macron i prezydent Wołodymyr Zełenski po obradach. Istotnie, Polska od paru miesięcy deklaruje gotowość do udziału w gwarancjach dla Kijowa m.in. poprzez wsparcie logistyczne i dozbrajanie, lecz – co dziś potwierdził Tusk w Paryżu – bez wysyłania polskich żołnierzy do Ukrainy. Włosi również nie chcą swoich wojsk w misji wsparcia, a Niemcy jeszcze nie rozstrzygnęły tej sprawy.

Gwarancje Europy, backup USA

Narada koalicji chętnych zakończyła się telekonferencją z prezydentem Donaldem Trumpem, który wzywał Europejczyków, by przestali kupować ropę z Rosji oraz wywierali presję gospodarczą na Chiny w odwecie za „finansowanie rosyjskich wysiłków wojennych”. Nie podał jednak szczegółów udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, bez których cała inicjatywa Macrona wydaje się bardzo chwiejna. „Wsparcie amerykańskie dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie sfinalizowane w najbliższych dniach” – przekonywał prezydent Francji.

Jest pewne, że USA nie zamierzają wysyłać do Ukrainy swych żołnierzy, lecz Trump w sierpniu sygnalizował gotowość do wsparcia wywiadowczego oraz – bliżej nieokreślonego – lotniczego. Mocny udział USA w gwarancjach (nazywany teraz w dyplomatycznym żargonie „backupem” USA dla misji wojskowej) jest dla wielu Europejczyków warunkiem wysłania własnych żołnierzy do Ukrainy. – Ale czym jest backup? Co zrobiliby Europejczycy, gdyby Rosjanie zaczęli do nich strzelać? Co wtedy zrobiliby Amerykanie? Macron mówi, że „jesteśmy gotowi”, ale do czego konkretnie na polu walki? – pytał w tym tygodniu jeden z unijnych dyplomatów.

Ukraina domaga się sformułowania gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu przed ewentualnymi kompromisami z Rosją. Szkopuł w tym, że dyskusje na temat zachodnich żołnierzy w Ukrainie dotyczą dość mglistej przyszłości – mieliby bowiem zostać rozmieszczeni na miejscu po zawieszeniu walk do strzeżenia rozejmu czy nawet pokoju, a przecież Rosja nie jest gotowa do poważnych rozmów na ten temat. Również w czwartek Kreml powtórzył, że jest i będzie przeciwny rozmieszczaniu zachodnich żołnierzy w Ukrainie.

Czytaj też: NATO bis? Jakie gwarancje i od kogo może dostać Ukraina. I co to oznacza dla nas

Trump próbuje się wyplątać

Prezydent Trump – jak się wydaje – nadal nie stracił wiary w możliwość dość rychłego skłonienia Putina do szczerych negocjacji o zakończeniu wojny, a Europejczycy – choć bodaj w większości mają zupełnie odmienną ocenę intencji Rosji – postawili na schlebianie Trumpowi i publiczne udawanie, że wierzą w duże szanse jego wysiłków. Chodzi o niezrażanie go, uniknięcie zaostrzania antagonizmów na linii USA–Europa oraz – to scenariusz optymistów – wspólne i dość szybkie dojście z Trumpem do momentu, kiedy by sobie uzmysłowił, że jego złudzenia wobec Putnia były bardzo odległe od prawdy. A wtedy może ostatecznie zrealizowałby groźby co dodatkowych ciężkich sankcji na Rosję, a może i postawił na duże dozbrajanie Ukraińców.

„Jeśli Rosja będzie odrzucać rozmowy pokojowe, będą sankcje w koordynacji z USA” – zapowiedział w czwartek Macron, choć Paryż nie może mieć pewności co do zamiarów Trumpa. Zdaniem pesymistów prezydent USA w istocie dąży do jak najszybszego wyplątania Ameryki z poważniejszego zaangażowania w sprawy Ukrainy, a Europejczycy liczący na coś przeciwnego tylko próbują zaczarowywać ponurą rzeczywistość.

Sam Zełenski podkreślał w Paryżu, że najpilniejszym zadaniem jest wzmacnianie ukraińskiej armii – już teraz, a nie w kontekście przyszłych gwarancji chroniących rozejm.

„Pierwszą i najmocniejszą linią gwarancji bezpieczeństwa są silne ukraińskie wojska bez żadnych ograniczeń. Musimy przekształcić Ukrainę w stalowego jeżozwierza niestrawnego dla obecnych i przyszłych agresorów” – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Postulat „jeżozwierza” był do niedawna nazywany również „wariantem izraelskim” – militarne, technologiczne i zbrojeniowe wsparcie USA od dekad wystarcza Izraelczykom, nie trzeba słać żołnierzy na ich wojny. Długofalowe dozbrajanie ukraińskiego jeżozwierza wymagałoby dużych pieniędzy, co obecnie odświeża w Brukseli dyskusje o przejęciu zamrożonych głównie w Belgii aktywów rosyjskiego banku centralnego, by przekazać ja na potrzeby Ukrainy teoretycznie na poczet przyszłych rosyjskich reparacji.

Czytaj też: Jaki pokój dla Ukrainy? Putin chce ją okroić z pomocą Trumpa. „A my naprawdę możemy być następni”

Jeżozwierz i misja wojskowa

Wojskowi z koalicji chętnych w ostatnich dniach rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa nie tylko na lądzie, lecz także poprzez patrole powietrzne i morskie, w tym skierowanie sił do usuwania min na Morzu Czarnym. Macron i Zełenski odmówili ujawnienia wielkości kontyngentu żołnierzy, który koalicja chętnych byłaby gotowa wysłać do Ukrainy, dodając, że kwestia jest nadal dyskutowana i będzie zależała od działań USA. Przecieki z ostatnich miesięcy mówiły o 20–30 tys., czyli liczbie niezdolnej do bojowego utrzymania linii rozejmowej, lecz gwarantującej polityczne i wojskowe zaangażowanie krajów Zachodu, które w razie złamania rozejmu przez Rosję powinny skierować do Ukrainy większe siły.

Scenariuszem obecnie optymalnym dla Kijowa byłoby uzupełnienie dwóch omawianych w Paryżu elementów gwarancji bezpieczeństwa (jeżozwierz oraz przyszła misja wojskowa koalicji chętnych) dodatkowymi dwustronnymi gwarancjami pomocy ze strony USA, np. na wzór rozwiązań wymyślonych dla Korei Południowej lub Japonii. Ale ta opcja przynajmniej na razie nie leży na stole.

Tomasz Bielecki, Polityka Insight

Tomasz Bielecki, Polityka Insight

Korespondent w Brukseli od 2009 r. (obecnie dla „Polityki” i Polityki Insight) z przerwami na relacjonowanie Arabskiej Wiosny z Kairu i Bengazi, rewolucji na Majdanie w latach 2013-14, czasem wydarzeń we Włoszech i Watykanie. Nominowany do nagrody Grand Press w 2017 r. w kategorii news za artykuł „Fortel PiS w walucie euro” (wspólnie z Agatą Kondzińską) w „Gazecie Wyborczej”. Wcześniej przez cztery lata korespondent w Moskwie. A jeszcze wcześniej zawodowy starożytnik od Izraela i Biblii Hebrajskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor „Krótkiej historii mafii sycylijskiej”.

Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Wszystkie fronty Tuska. W PiS czują krew. „Szykują uderzenie w sam splot słoneczny koalicji”

Polityczna jesień za pasem. Wraz z nią nadciągną burzliwe spory, niekorzystne prądy społeczne, grad ataków i wewnątrzkoalicyjne zawirowania. Czy premier Tusk i jego ekipa są na to przygotowani?

Anna Dąbrowska, Malwina Dziedzic
28.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Społeczeństwo

Ustalenia „Polityki”. Znani aktorzy odpowiedzą za reklamę alkoholu. To przełomowa sprawa

Czy znany aktor i znana aktorka świadomie łamali prawo? Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec aktora Bogusława L. i aktorki Magdaleny C. za nielegalną reklamę alkoholu. Sprawa jest przełomowa, bo aktem oskarżenia objęci zostali również przedstawiciele zarządu alkoholowego giganta.

Juliusz Ćwieluch
26.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

W turystyce trwa czeska inwazja na Polskę. Szokująco zmienili podejście. „Zazdroszczą nam”

Ilu Czechów wypoczywa właśnie nad Bałtykiem? W całym roku zbierze się ich zapewne ponad pół miliona. Ubocznym skutkiem tego turystycznego trendu jest szokująca zmiana wizerunku Polski w Czechach.

Jakub Medek
23.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną