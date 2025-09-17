Pocisk w Wyrykach, Gaza w ogniu, Robert Redford nie żyje. 5 tematów na dziś

Pocisk w Wyrykach; ofensywa w mieście Gaza; zmarł Robert Redford; Trump pozywa „The New York Times’a”; Hiszpania gotowa zbojkotować Eurowizję.

1. Nie dron, a polska rakieta spadła na dom w Wyrykach

To nie rosyjski dron, lecz rakieta wystrzelona przez polski myśliwiec F-16 zniszczyła dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie w nocy z 9 na 10 września – wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”. Pocisk miał mieć awarię systemu sterowania, ale inny system, rozbrajający jego głowicę, zadziałał prawidłowo, dlatego nie było wybuchu.

Resort obrony nie potwierdził jak dotąd tych informacji, ale pośrednio wziął na siebie odpowiedzialność, zapewniając, że wojsko wesprze poszkodowanych, a następnie wynagrodzi im straty na takich samych zasadach, na jakich ma to miejsce np. w przypadku strat wywołanych przez ćwiczenia wojskowe czy działalność lotnictwa.

Do sytuacji odniósł się premier Donald Tusk: „Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy” – napisał.

W „Polityce” o sprawie niefortunnej rakiety, a także o potrzebie wprowadzenia regulacji działań wojskowych, pisze Marek Świerczyński: „W czasie, gdy wojsko działa nad obszarami zamieszkałymi, te niebezpieczne skutki dotykają cywilów. Dlatego w Polsce konieczne są zmiany prawne mające na celu uregulowanie działań wojska w czasie pokoju, ukierunkowanych na zwalczanie zagrożeń, oraz odszkodowania za skutki tych działań dla narażonych na nie mieszkańców”.

2. Izrael rozpoczął rozszerzoną ofensywę w mieście Gaza

Do centrum miasta wjechały czołgi, izraelskie samoloty rozpoczęły zmasowane bombardowania z powietrza. W mieście Gaza schroniło się blisko milion osób, według izraelskiej armii uciekło już ok. 320 tys. „Gaza płonie. IDF uderza żelazną pięścią w terrorystów i ich infrastrukturę, a żołnierze odważnie walczą, by stworzyć warunki dla uwolnienia zakładników i pokonanie Hamasu. Nie spoczniemy i nie wycofamy się aż do zakończenia naszej misji” – napisał minister obrony Izraela Israel Katz.

Ministerstwo zdrowia Strefy Gaza poinformowało we wtorek po południu, że w ciągu ostatniej doby zginęło tam 59 osób, a 386 zostało rannych. Oficjalna liczba ofiar palestyńskich po prawie dwóch latach wojny wzrosła do niemal 65 tys., choć rzeczywista liczba może być znacznie wyższa. Władze Izraela twierdzą, że celem operacji w mieście jest odzyskanie wszystkich 48 zakładników przebywających w Gazie, ale wielu Izraelczyków uważa, że tak intensywna operacja niesie ogromne ryzyko dla samych żołnierzy i wciąż żyjących zakładników.

O izraelskiej ofensywie w mieście pisze Agnieszka Zagner: „Celem ma być »zniszczenie Hamasu«, ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wraz z Hamasem zniszczone ma tu być w zasadzie wszystko, na wzór tego, co obserwowaliśmy do tej pory w innych miejscach. Po wejściu na dane terytorium izraelska armia metodycznie niszczyła budynek po budynku, tak że na koniec miasta jak Rafah czy Bejt Hanun obrócone zostały w morze gruzów. Z Gazą będzie prawdopodobnie tak samo”.

3. Zmarł wybitny aktor Robert Redford

Jeden z największych gwiazdorów Hollywood miał 89 lat. Zapamiętamy go z takich filmów jak „Butch Cassidy i Sundance Kid”, „Wszyscy ludzie prezydenta”, „Żądło” czy „Pożegnanie z Afryką”. Poza karierą aktorską spełniał się jako reżyser (jego debiut w tej roli, film „Zwykli ludzie”, został nagrodzony Oscarem), ale też działacz społeczny. Współtworzony przez niego Sundance Institute, założony w 1981 r., oraz towarzyszący mu festiwal stały się synonimami amerykańskiego kina niezależnego.

W obszernym artykule dla „Polityki” wspomina go Janusz Wróblewski: „Redford był z pewnością ostatnim klasycznym amantem starej daty. Jego uroda była nieskazitelna, wręcz archetypiczna. Jednak to, co odróżniało go od jego poprzedników, to świadomość i dekonstrukcja tego wizerunku. Nie bał się grać cyników, nieudaczników czy mężczyzn złamanych życiem. Inaczej niż w przypadku Cary’ego Granta czy Clarka Gable’a jego męskość była neurotyczna, niepewna i naznaczona duchowym niepokojem. Był więc ostatnim amantem, ale także pierwszym, który ten mit skutecznie przeanalizował i podważył”.

4. Donald Trump pozywa „The New York Times”

Pozew o zniesławienie i pomówienie o wartości 15 mld dol. ma dotyczyć serii artykułów oczerniających amerykańskiego prezydenta. Zdaniem Trumpa gazeta jest „tubą” Partii Demokratycznej i „rozpowszechnia fałszywe i zniesławiające treści” na jego temat. Chodzi m.in. o artykuły dotyczące jego powiązań ze skazanym za przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem.

O „urodzinowym albumie” zawierającym m.in. rzekomą kartkę z życzeniami podpisaną przez Trumpa (on sam zaprzecza o autentyczności podpisu) pisała w zeszłym tygodniu na łamach „Polityki” Agata Czarnacka: „Jego odtajnienie przez Komisję Nadzoru Izby Reprezentantów, a wcześniej przekazanie opinii publicznej, we fragmentach, przez członków Partii Demokratycznej, którzy mieli dostęp do utajnionych materiałów, już komentuje się jako poważny kłopot dla urzędującego prezydenta”.

Trump zapowiedział również podjęcie zdecydowanych działań wobec lewicowych ugrupowań, w tym uznanie Antify za organizację terrorystyczną. „To nie są protesty. To są przestępstwa. To, co ci ludzie robią: rzucają cegłami w samochody ICE i straży granicznej” – mówił o działaniach organizacji. Podpisał także memorandum o wysłaniu wojska do Memphis, by walczyć z przestępczością.

5. Hiszpania jest gotowa wycofać się z Eurowizji

Rada dyrektorów hiszpańskiego nadawcy RTVE podjęła decyzję o wycofaniu się z przyszłorocznej edycji konkursu, jeśli wystąpi w niej reprezentant Izraela. To pierwszy kraj z tzw. wielkiej piątki konkursu, czyli państw automatycznie klasyfikujących się do finałów, który zdecydował się na taki krok. Do tej pory podobne stanowisko zajęły Irlandia, Słowenia, Islandia i Holandia.

Decyzja zwiększa presję na Europejską Unię Nadawców, która na początku grudnia ma rozstrzygnąć, czy Izrael zostanie wykluczony z konkursu, podobnie jak wcześniej Rosja po inwazji na Ukrainę. Sam Izrael odrzucił możliwość wycofania się z Eurowizji. Na tegorocznej edycji reprezentantka kraju Juwal Rafael, ocalała z ataku Hamasu, zdobyła finalnie drugie miejsce. Wśród krajów, które przyznały jej maksymalną liczbę punktów, znalazła się m.in. Hiszpania.

„Jej występ półfinałowy wygwizdano, a finał zbiegł się z nową ofensywą rozpoczętą przez Izrael – przez centrum Bazylei przeszła propalestyńska manifestacja, domagająca się m.in. wykluczenia z konkursu reprezentantki Izraela. Jubileuszowy finał w Tel Awiwie prawdopodobnie byłby na rękę Beniaminowi Netanjahu, ale eurowizyjne władze zapewne odetchnęły z ulgą na myśl o Wiedniu” – pisaliśmy w relacji z konkursu.