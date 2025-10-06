W Egipcie rozmowy ws. Gazy, Izrael wciąż więzi Polaków, Babisz kleci koalicję. 5 ważnych tematów na dziś

Amerykanie, Izraelczycy i Palestyńczycy spotkają się dziś w Kairze, by negocjować koniec wojny w Gazie, obserwatorzy mówią o nadziei na pokój. Putin zaatakował Lwów najmocniej od początku wojny. Wytchnienie daje Konkurs Chopinowski.

1. W Egipcie zaczynają się rozmowy ws. Gazy

W poniedziałek w Kairze rozpoczną się rozmowy dotyczące tzw. planu Trumpa na zakończenie wojny w Gazie. Tymczasem Izrael kontynuuje naloty na Gazę, w ciągu ostatnich 24 godz. od bomb zginęły 63 osoby.

Negocjacje w Egipcie mają dotyczyć pierwszego etapu planu Donalda Trumpa, który zakłada uwolnienie 48 zakładników przetrzymywanych przez Hamas w zamian za palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu. Według izraelskich mediów w rozmowach weźmie udział amerykański wysłannik Steve Witkoff, a także izraelscy przedstawiciele oraz delegacja palestyńska pod przewodnictwem Khalila al-Hayya, zastępcy szefa biura politycznego Hamasu.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w niedzielnym wywiadzie dla telewizji ABC, że rozmowy w Kairze dają największą jak dotąd nadzieję na uwolnienie wszystkich zakładników. Plan Trumpa zakłada, że Hamas uwolni ich w ciągu 72 godz., zrzeknie się władzy na rzecz międzynarodowego organu i złoży broń. W zamian Izrael stopniowo wycofa swoje wojska ze Strefy Gazy i uwolni ponad tysiąc palestyńskich więźniów. Porozumienie miałoby również uruchomić falę pomocy humanitarnej i funduszy na odbudowę Gazy.

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w wyniku izraelskiej kampanii wojskowej zginęło ponad 67 tys. osób, a blisko 170 tys. zostało rannych – w tym połowa to kobiety i dzieci. Izrael rozpoczął ofensywę w odpowiedzi na atak bojowników Hamasu z 7 października 2023 r., w którym zginęło 1,2 tys. osób, a 251 zostało uprowadzonych.

Komisja śledcza ONZ oraz liczne organizacje praw człowieka uznały, że Izrael dopuścił się w Gazie ludobójstwa. Izrael odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że działał wyłącznie w obronie własnej.

2. Polacy z Flotylli Wolności wciąż więzieni przez Izrael

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w niedzielę, że polski konsul widział się z zatrzymanymi przez Izrael Polakami, którzy uczestniczyli we Flotylli Wolności, misji humanitarnej próbującej przerwać izraelską blokadę Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych jest m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Według Sikorskiego Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju.

Wcześniej światowe media obiegły informacje o złym traktowaniu w izraelskim więzieniu innej uczestniczki Flotylli, szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg. W mailu do jej rodziny, do którego dotarł brytyjski „Guardian”, szwedzki MSZ przytacza relacje, że izraelscy żołnierze robili zdjęcia zatrzymanej aktywistce, zmuszając ją do pozowania z izraelską flagą. Te doniesienia nie są potwierdzone. Wiadomo jednak, że podczas spotkania w więzieniu ze szwedzkimi dyplomatami aktywistka skarżyła się na celę pełną pluskiew oraz ograniczone racje jedzenia i wody.

3. Rosja bombarduje, Zełenski oskarża Zachód o zaniechania

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w niedzielę Zachód o „zero prawdziwej reakcji” na zmasowane i nasilające się bombardowania, którymi Rosjanie terroryzują Ukrainę. W niedzielnym ataku zginęło co najmniej sześć osób, a 18 zostało rannych.

„Świat nie reaguje w sposób odpowiedni i stanowczy na nieustanne zwiększanie skali i bezczelności rosyjskich ataków. To ośmiela Putnia, który po prostu śmieje się z Zachodu, z jego milczenia i braku zdecydowanych działań” – stwierdził Zełenski.

Ofiarą bombardowania padł tym razem również Lwów, uznawany dotąd za jedno z najbezpieczniejszych miejsc w Ukrainie. Miasto doznało najcięższego i najbardziej długotrwałego ostrzału od początku pełnoskalowej inwazji reżimu Władimira Putina. Przez 5 godz. rosyjskie drony Shahed oraz pociski rakietowe atakowały miasto oddalone zaledwie o ok. 70 km od granicy z Polską.

Jak piszą na łamach „Polityki” Michał i Jacek Fiszerowie, w niedzielnym ataku Rosjanie użyli ponad 500 dronów i ok. 50 pocisków różnych typów, balistycznych i skrzydlatych, oraz odpalanych z MiG-31K pocisków Kindżał. Oprócz Lwowa zaatakowano Iwano-Frankiwsk, Zaporoże, Czernihów, Sumy, Charków, Chersoń, Odessę i obiekty w obwodzie krzyworoskim. Poza dzielnicami miast celem były obiekty infrastruktury energetycznej w Ukrainie.

4. Czechy: Babisz szuka koalicjantów

Po sobotnich wyborach parlamentarnych w Czechach rozpoczęły się rozmowy koalicyjne. Jest niemal pewne, że na stanowisko premiera po czterech latach powróci Andrej Babisz, którego populistyczna partia ANO zdobyła najwięcej głosów. Babisz musi jednak szukać poparcia innych formacji, ponieważ nie ma samodzielnej większości w 200-osobowej Izbie Reprezentantów. Naturalnymi partnerami są dla niego prawicowi Zmotoryzowani i skrajnie prawicowa SPD. Na stole leży scenariusz formalnej koalicji oraz rządu mniejszościowego wspieranego przez dwie wymienione wyżej formacje.

Jak zaraz po wyborach pisał w „Polityce” Mateusz Mazzini, triumf ANO potwierdza prawdziwość tezy, że pogłoski o śmierci populistów są mocno przesadzone: „Wydaje się, że rację ma znany bułgarski politolog Iwan Krastew, który zauważa, że populistom najtrudniej do władzy dojść po raz pierwszy – kolejne razy nie tylko się zdarzają, ale zaczynają wymagać coraz mniejszych nakładów politycznych, a nawet finansowych. Prawdziwość tej tezy potwierdził Donald Trump, może to zrobić niebawem w Polsce PiS, a teraz w Czechach robi to Babisz – polityk obciążony skandalami własnymi i partyjnymi, kontrowersyjny, oderwany od »ludu«, jak tylko się da swoją wielomilionową fortuną. A jednocześnie ktoś, kto już raz złamał normy demokratyczne, te formalne i te niepisane – pokazując, że to, co niegdyś było nie do pomyślenia w polityce wyborczej, dzisiaj staje się nie tylko realne, ale też akceptowalne czy pożądane przez wyborców”.

5. Trwa Konkurs Chopinowski

W Warszawie trwa pierwszy etap Konkursu Chopinowskiego. W niedzielę melomani mogli usłyszeć występy aż trzech Polaków: Adama Kałduńskiego, Antoniego Kłeczka oraz Mateusza Krzyżowskiego. We wtorek wieczorem dowiemy się, kto zakwalifikował się do drugiego etapu.

A na łamach „Polityki” Dorota Szwarcman odpowiada na pytanie: „Jak słuchać Chopina?”. Warto przeczytać, to poradnik nie tylko dla początkujących.