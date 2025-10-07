Przejdź do treści
7 października 2025
Kraj

PL2025

Historia Hołowni jest wielce pouczająca. A w Polsce jakby już rządziła Konfederacja

Koalicja 15 października, w dwulecie wygranych wyborów, nie ma czego świętować. Wrogi prezydent, „hołowniany” kryzys, niskie notowania, prawoskręt społecznych nastrojów. Ale jeśli nie ma pewności, co robić, to trzeba robić swoje.

Dobiega końca „projekt Hołownia”. Tak właśnie, jako projekt z dziedziny marketingu politycznego, postrzegano start Szymona Hołowni, prezentera programu „Mam talent”, w wyborach prezydenckich 2020 r. To nie było pozbawione sensu. Andrzej Duda okazał się prezydentem niesamodzielnym i niepoważnym, a po stronie opozycji nie było mocnego kandydata. Hołowni szybko udało się zgromadzić fundusze na kampanię, a także grupkę poważnych współpracowników; pojawiły się sondaże wróżące mu pokonanie Dudy w drugiej turze. Ale plan „Hołownia na prezydenta” załamał się już w pechowym pandemicznym 2020 r. Można powiedzieć, że rozbiła go, zapewne bezwiednie, Małgorzata Kidawa-Błońska, rezygnując z kampanii i robiąc miejsce, dynamicznemu wtedy, Rafałowi Trzaskowskiemu.

14-procentowy wynik Hołowni posłużył już tylko do zbudowania partii o dumnej nazwie Polska 2050, która miała go dowieźć do kolejnych wyborów prezydenckich. Ostatecznie dowiozła do prestiżowej klęski, „promocyjnego wyniku” 4,99 proc. PL2050 kończy więc bieg w 2025 r., bo (jak pisze Rafał Kalukin) to zawsze był osobisty projekt Szymona, jego pomysł na swoje życie, karierę, samopoczucie.

Hołownia, kontestator duopolu

Historia Hołowni jest wielce pouczająca. Zaszedł dalej niż inni „kontestatorzy duopolu” (Kukiz, Palikot, Biedroń), miał większy talent, ale nie zbudował partii, nie zadbał o lojalność elektoratu, zapędzał się w ideowe sprzeczności, grał sobą i na siebie. Raczej mało prawdopodobne, aby marszałek został – o co się ubiega – Wysokim Komisarzem NZ ds. Uchodźców; pisana jest mu rola uchodźcy z polskiej polityki. Nie potrafię do końca zrozumieć, dlaczego np.

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Przypisy; s. 4
Oryginalny tytuł tekstu: "PL2025"
Redaktor naczelny „Polityki” od 1994 r. Wiceprezes Izby Wydawców Prasy, członek zarządu Radia TOK FM i Rady Instytutu Spraw Publicznych. Współautor kilku książek, m.in. „800 dni. Szok kontrolowany” (z Leszkiem Balcerowiczem) i „Teczki liberałów” (z Janiną Paradowską). W 2001 r. otrzymał nagrodę im. Dariusza Fikusa w kategorii Twórcy Mediów. W październiku 2010 r. uhonorowany Nagrodą Specjalną Radia ZET „Dziennikarz 20-lecia”, przyznawaną osobie, która jest symbolem niezależnego, obiektywnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa.
