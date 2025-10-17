Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
17 października 2025
Kraj

Porozumienie w Gazie wisi na włosku, Trump chce rozmawiać z Putinem. 5 ważnych tematów na dziś

17 października 2025
Fot. AA/ABACA/Abaca Press / Forum Fot. AA/ABACA/Abaca Press / Forum AA/ABACA/Abaca Press / Forum
Premier Izraela uważa, że „walka się jeszcze nie skończyła”, Trump zapowiedział spotkanie z Putinem w Budapeszcie, natomiast Lewica i PSL pokażą dziś ustawę, która jeszcze niedawno dotyczyła związków partnerskich, a teraz nie bardzo wiadomo czego.

1. Porozumienie w Strefie Gazy wisi na włosku

Izrael i Hamas oskarżają się wzajemnie o naruszenie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Coraz głośniej słychać ostrzeżenia, że kryzys humanitarny na zniszczonym terytorium może się jeszcze pogłębić. Po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu broni były nadzieje na zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do Gazy, jednak większość ograniczeń nałożonych przez Izrael pozostała w mocy.

Izraelscy urzędnicy poinformowali w czwartek, że łączące Gazę z Egiptem przejście graniczne w Rafah może w ogóle nie zostać otwarte dla konwojów humanitarnych. Organizacje pomocowe podkreślają, że jest ono kluczowe dla zapewnienia wystarczającej pomocy mieszkańcom Gazy. „Potrzebujemy więcej paliwa dla Gazy, więcej żywności, sprzętu medycznego, leków, personelu medycznego, lekarzy” – mówi cytowana przez „Guardiana” Hanan Balkhy, dyrektorka regionalna WHO.

Tymczasem Izrael oskarżył Hamas o naruszenie warunków zawieszenia broni przez niewywiązanie się z obowiązku zwrotu ciał zmarłych zakładników. Hamas w poniedziałek uwolnił ostatnich 20 żyjących zakładników, ale zwrócił jedynie 9 z 28 ciał, tłumacząc, że do odzyskania pozostałych potrzebny jest specjalistyczny sprzęt ratowniczy, ponieważ znajdują się pod gruzami Gazy. Również przedstawiciele Czerwonego Krzyża wskazują na poważne trudności techniczne w odzyskiwaniu ciał zakładników w warunkach zniszczeń spowodowanych izraelską ofensywą w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Jednak premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w czwartek, że jest zdeterminowany, by Hamas zwrócił ciała zakładników pozostających w Gazie, dodając, że „walka jeszcze się nie skończyła”.

2. Zełenski jedzie do USA, Trump chce się spotkać z Putinem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie dziś w Białym Domu. Głównym tematem jego spotkania z Donaldem Trumpem ma być potencjalna dostawa amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk.

Prezydent USA wielokrotnie sugerował w ostatnich tygodniach, że może przekazać Ukrainie tomahawki – broń o najdłuższym zasięgu, jaką dotąd dysponował Kijów, zdolną do precyzyjnego i niszczycielskiego rażenia celów w Moskwie. „Jeśli ta wojna nie zostanie zakończona, mogę wysłać tomahawki” – mówił Trump w niedzielę. „Tomahawk to niesamowita broń. Jeśli wojna się nie skończy, możemy to zrobić. Może nie. Ale możemy”.

W czwartek Trump rozmawiał też telefonicznie z Władimirem Putinem i zapowiedział po tej rozmowie, że planuje spotkanie z prezydentem Rosji w Budapeszcie. Celem spotkania, którego data nie została jeszcze ustalona, ma być – jakżeby inaczej – zakończenie wojny. Poprzednie spotkanie obu przywódców odbyło się w sierpniu na Alasce, ale nie przyniosło przełomu.

„Uważam, że osiągnęliśmy duży postęp” – napisał Trump w mediach społecznościowych, komentując czwartkową rozmowę z rosyjskim dyktatorem. Premier Węgier Victor Orbán entuzjastycznie potwierdził, że chętnie zostanie gospodarzem spotkania Trump–Putin: „To wspaniała wiadomość dla wszystkich ludzi miłujących pokój. Jesteśmy gotowi!” – napisał na portalu X.

3. Akt oskarżenia wobec Wąsika i Kamińskiego

Prokuratura okręgowa skierowała w czwartek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciw Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.

Śledczy wskazują, że oskarżeni mimo utraty mandatów poselskich brali udział w obradach Sejmu w grudniu 2023 r., co stanowi czyn z art. 244 kk, czyli niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów, nakazów lub środków zabezpieczających. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W kwietniu Parlament Europejski uchylił Wąsikowi i Kamińskiemu immunitety.

„Trudno o bardziej polityczne zarzuty niż oskarżanie posłów za wykonywanie swoich obowiązków wobec wyborców” – tak postępowanie prokuratury skomentował Kamiński na portalu X.

4. Premier Francji nie stracił stanowiska

Sébastien Lecornu przetrwał w czwartek dwa głosowania nad wotum nieufności i przynajmniej na razie ocalił swój powołany zaledwie kilka dni temu mniejszościowy rząd. Premier mówił przed głosowaniem, że parlamentarzyści muszą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w debacie parlamentarnej nad przyszłorocznym budżetem, czy też doprowadzić do upadku rządu i wywołać polityczny chaos.

Za pierwszym wotum nieufności zgłoszonym przez lewicową Francję Niepokorną zagłosowało 271 deputowanych – o 18 mniej niż wymagane do obalenia rządu 289 głosów. Drugie głosowanie odbyło się na wniosek skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Za głosowało 144 deputowanych.

Rząd przetrwał, ale komentarze wskazują, że pierwsze głosowanie było bardzo bliskie sukcesu, a to podkreśla trudności, z jakimi będzie musiał się zmierzyć Lecornu w nadchodzących miesiącach debat nad budżetem na kolejny rok.

5. Lewica i PSL ogłoszą ustawę o związkach

Poznamy dziś szczegóły ustawy wynegocjowanej przez polityczki Nowej Lewicy i PSL. Według zapowiedzi projekt, który pierwotnie miał dotyczyć związków partnerskich, ma mieć inną nazwę i być raczej bliższy koncepcji „osoby najbliższej”, za którą optowali konserwatywni ludowcy. Wiadomo, że umowa partnerska będzie zawierana przed notariuszem, a nie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Więcej szczegółów mamy poznać na konferencji prasowej.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

    Rafał Kalukin

  2. Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

    Marek Świerczyński

  3. Konfederacja w strefie zgniotu. Kaczyński chce ją zadusić. Tusk lawiruje, bo ma trudniej

    Mariusz Janicki

  4. Panika minęła, zagrożenie nie. Polska w Ukrainie została w tyle. Nadrabia, ale czy zdąży?

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  5. Historia Hołowni jest wielce pouczająca. A w Polsce jakby już rządziła Konfederacja

    Jerzy Baczyński

Czytaj także

null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Kraj

Stan prawoskrętny. Kanał Zero powoli staje się zapleczem medialnym prawicy i biznesem politycznym

Jego założyciel i największa gwiazda Krzysztof Stanowski potrafi wywoływać szum wokół siebie i nie przepuszcza żadnej okazji. Z poprzednim prezydentem na kontrakcie i obecnym na łączach Kanał Zero wchodzi w nowy etap.

Rafał Kalukin
30.09.2025
null
Wydania specjalne

Fakty i mity dotyczące witaminy D

Jej popularność wygląda na szeroko zakrojoną akcję marketingową. Czy to rzeczywiście „lek na całe zło”?

Paweł Walewski
27.09.2024
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną