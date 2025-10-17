Porozumienie w Gazie wisi na włosku, Trump chce rozmawiać z Putinem. 5 ważnych tematów na dziś

Premier Izraela uważa, że „walka się jeszcze nie skończyła”, Trump zapowiedział spotkanie z Putinem w Budapeszcie, natomiast Lewica i PSL pokażą dziś ustawę, która jeszcze niedawno dotyczyła związków partnerskich, a teraz nie bardzo wiadomo czego.

1. Porozumienie w Strefie Gazy wisi na włosku

Izrael i Hamas oskarżają się wzajemnie o naruszenie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Coraz głośniej słychać ostrzeżenia, że kryzys humanitarny na zniszczonym terytorium może się jeszcze pogłębić. Po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu broni były nadzieje na zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do Gazy, jednak większość ograniczeń nałożonych przez Izrael pozostała w mocy.

Izraelscy urzędnicy poinformowali w czwartek, że łączące Gazę z Egiptem przejście graniczne w Rafah może w ogóle nie zostać otwarte dla konwojów humanitarnych. Organizacje pomocowe podkreślają, że jest ono kluczowe dla zapewnienia wystarczającej pomocy mieszkańcom Gazy. „Potrzebujemy więcej paliwa dla Gazy, więcej żywności, sprzętu medycznego, leków, personelu medycznego, lekarzy” – mówi cytowana przez „Guardiana” Hanan Balkhy, dyrektorka regionalna WHO.

Tymczasem Izrael oskarżył Hamas o naruszenie warunków zawieszenia broni przez niewywiązanie się z obowiązku zwrotu ciał zmarłych zakładników. Hamas w poniedziałek uwolnił ostatnich 20 żyjących zakładników, ale zwrócił jedynie 9 z 28 ciał, tłumacząc, że do odzyskania pozostałych potrzebny jest specjalistyczny sprzęt ratowniczy, ponieważ znajdują się pod gruzami Gazy. Również przedstawiciele Czerwonego Krzyża wskazują na poważne trudności techniczne w odzyskiwaniu ciał zakładników w warunkach zniszczeń spowodowanych izraelską ofensywą w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Jednak premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w czwartek, że jest zdeterminowany, by Hamas zwrócił ciała zakładników pozostających w Gazie, dodając, że „walka jeszcze się nie skończyła”.

2. Zełenski jedzie do USA, Trump chce się spotkać z Putinem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie dziś w Białym Domu. Głównym tematem jego spotkania z Donaldem Trumpem ma być potencjalna dostawa amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk.

Prezydent USA wielokrotnie sugerował w ostatnich tygodniach, że może przekazać Ukrainie tomahawki – broń o najdłuższym zasięgu, jaką dotąd dysponował Kijów, zdolną do precyzyjnego i niszczycielskiego rażenia celów w Moskwie. „Jeśli ta wojna nie zostanie zakończona, mogę wysłać tomahawki” – mówił Trump w niedzielę. „Tomahawk to niesamowita broń. Jeśli wojna się nie skończy, możemy to zrobić. Może nie. Ale możemy”.

W czwartek Trump rozmawiał też telefonicznie z Władimirem Putinem i zapowiedział po tej rozmowie, że planuje spotkanie z prezydentem Rosji w Budapeszcie. Celem spotkania, którego data nie została jeszcze ustalona, ma być – jakżeby inaczej – zakończenie wojny. Poprzednie spotkanie obu przywódców odbyło się w sierpniu na Alasce, ale nie przyniosło przełomu.

„Uważam, że osiągnęliśmy duży postęp” – napisał Trump w mediach społecznościowych, komentując czwartkową rozmowę z rosyjskim dyktatorem. Premier Węgier Victor Orbán entuzjastycznie potwierdził, że chętnie zostanie gospodarzem spotkania Trump–Putin: „To wspaniała wiadomość dla wszystkich ludzi miłujących pokój. Jesteśmy gotowi!” – napisał na portalu X.

3. Akt oskarżenia wobec Wąsika i Kamińskiego

Prokuratura okręgowa skierowała w czwartek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciw Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.

Śledczy wskazują, że oskarżeni mimo utraty mandatów poselskich brali udział w obradach Sejmu w grudniu 2023 r., co stanowi czyn z art. 244 kk, czyli niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów, nakazów lub środków zabezpieczających. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W kwietniu Parlament Europejski uchylił Wąsikowi i Kamińskiemu immunitety.

„Trudno o bardziej polityczne zarzuty niż oskarżanie posłów za wykonywanie swoich obowiązków wobec wyborców” – tak postępowanie prokuratury skomentował Kamiński na portalu X.

4. Premier Francji nie stracił stanowiska

Sébastien Lecornu przetrwał w czwartek dwa głosowania nad wotum nieufności i przynajmniej na razie ocalił swój powołany zaledwie kilka dni temu mniejszościowy rząd. Premier mówił przed głosowaniem, że parlamentarzyści muszą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w debacie parlamentarnej nad przyszłorocznym budżetem, czy też doprowadzić do upadku rządu i wywołać polityczny chaos.

Za pierwszym wotum nieufności zgłoszonym przez lewicową Francję Niepokorną zagłosowało 271 deputowanych – o 18 mniej niż wymagane do obalenia rządu 289 głosów. Drugie głosowanie odbyło się na wniosek skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Za głosowało 144 deputowanych.

Rząd przetrwał, ale komentarze wskazują, że pierwsze głosowanie było bardzo bliskie sukcesu, a to podkreśla trudności, z jakimi będzie musiał się zmierzyć Lecornu w nadchodzących miesiącach debat nad budżetem na kolejny rok.

5. Lewica i PSL ogłoszą ustawę o związkach

Poznamy dziś szczegóły ustawy wynegocjowanej przez polityczki Nowej Lewicy i PSL. Według zapowiedzi projekt, który pierwotnie miał dotyczyć związków partnerskich, ma mieć inną nazwę i być raczej bliższy koncepcji „osoby najbliższej”, za którą optowali konserwatywni ludowcy. Wiadomo, że umowa partnerska będzie zawierana przed notariuszem, a nie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Więcej szczegółów mamy poznać na konferencji prasowej.