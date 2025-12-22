Przejdź do treści
Ewa Siedlecka
Ewa Siedlecka
22 grudnia 2025
Kraj

Ziobro odroczony. W tej sprawie spektakularnego przyspieszenia raczej nie będzie

22 grudnia 2025
Zbigniew Ziobro w Sejmie. Zdjęcie z grudnia 2024 r. Zbigniew Ziobro w Sejmie. Zdjęcie z grudnia 2024 r. Katarzyna Kwaczyńska / Kancelaria Sejmu RP
Decyzję w sprawie zastosowania wobec Zbigniewa Ziobry aresztu sąd odroczył do 15 stycznia. Wygląda na to, że były minister sprawiedliwości, przynajmniej na razie, odnosi sukcesy na polu przewlekania sprawy.

Jak wynika ze słów obrońców Zbigniewa Ziobry, to oni wnioskowali o odroczenie. Według nich mamy do czynienia z „dość istotnymi brakami materiału dowodowego”, bo prokuratura ukryła przed sądem informacje świadczące na korzyść ich klienta. Oni zaś je znają, bo bronią również innych oskarżonych w sprawie defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj także: Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Ziobro możliwości ma szerokie

Jako podejrzany Zbigniew Ziobro ma prawo przyjąć taktykę obrony „na przewlekanie”. A możliwości są tu szerokie, poczynając od kwestionowania mandatu prokuratora Piotra Woźniaka, którego do Prokuratury Krajowej delegował nieuznawany przez PiS prokurator krajowy. Inny sposób to wnioskowanie o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz rozpoznającej wniosek, której partia Ziobry zarzuca przynależność do Stowarzyszenia Iustitia.

Kolejną kwestią jest stan zdrowia byłego ministra i możliwości zapewnienia mu w polskim systemie penitencjarnym niezbędnej opieki zdrowotnej. Do tego obrona może mieć wątpliwości, czy wobec wypowiedzi polityków obozu rządzącego, w tym obecnego ministra sprawiedliwości/prokuratora generalnego na temat konieczności rozliczenia poprzedniej władzy, Ziobro może liczyć w Polsce na bezstronny proces? A poza tym, czy można mówić o obawie ukrywania się i utrudniania postępowania, skoro podał adresy do korespondencji i jest gotów poddać się przesłuchaniu w ramach pomocy prawnej lub dyplomatycznej?

Czytaj też: Węgierska metoda Ziobry. W Polsce ryzykuje areszt, którego boi się jak ognia

Spektakularnego przyspieszenia nie będzie

Sędzia może wobec takiej taktyki obrońców przyjąć postawę drobiazgowego wyjaśniania wszystkich podnoszonych wątpliwości, dzięki czemu ciężej będzie zarzucić jej stronniczość. Alternatywą jest rozstrzyganie ich na bieżąco, bez zasięgania dodatkowych ekspertyz i uzupełniania materiału. I jest wyjście pośrednie.

Kolejnym etapem będzie decyzja sądu o wydaniu – lub niewydaniu – Europejskiego Nakazu Aresztowania. I znowu batalia prawników Ziobry powołujących się na sprawę Romanowskiego i dowodzących, że Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces.

Widać już, że w sprawie rozliczania Zbigniewa Ziobry nie będzie spektakularnego przyspieszenia. Zapowiada się raczej serial podobny do tego z przesłuchaniem go przez sejmową Komisję Śledczą ds. Pegasusa.

Ewa Siedlecka

Ewa Siedlecka

Pracowała w „Gazecie Wyborczej” od 1989 do 2017 r. W „Polityce” od marca 2017 r. Pisze o prawie, prawach człowieka, prawach mniejszości, prawach zwierząt, o bioetyce, o społeczeństwie obywatelskim. Dziennikarstwo uważa za okazję do robienia pożytecznych rzeczy.
    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Niewygodny lider? Niemcy są już drugie w NATO po USA. Teraz widać, jakie to ważne dla nas

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  2. Awantura o leki Cenckiewicza. Pewne jest jedno. Polskie służby ciekną jak nieszczelny kran

    Katarzyna Kaczorowska

  3. Sondaż „Polityki”. Jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Uśmiechamy się przez zaciśnięte zęby

    Michał Danielewski

  4. Notatnik polityczny. Czarzasty i Hołownia jako przypadki odmienne, a w PiS wojna rozumu z emocjami

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

  5. Test na Polaka. Jakie pytania przygotuje resort? Najwięksi „Polacy z Polski” mogliby nie zdać

    Ziemowit Szczerek

Czytaj także

null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Kultura

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Autorskie podsumowanie 2025 r.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
Pokaż więcej
