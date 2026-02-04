Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
4 lutego 2026
Wtyczka dobrze wpięta. Co mógłby wiedzieć szpieg w departamencie strategii MON?

Można śmiało napisać, że Departament Strategii i Planowania Obronnego MON to mózg polskiego systemu obronnego – nie tego z defilad i pikników, a tego, który ma realnie zadziałać, gdyby nadeszła godzina W. Można śmiało napisać, że Departament Strategii i Planowania Obronnego MON to mózg polskiego systemu obronnego – nie tego z defilad i pikników, a tego, który ma realnie zadziałać, gdyby nadeszła godzina W. Zbyszek Kaczmarek / Forum
Jeśli zatrzymany urzędnik posiadał najwyższe poświadczenia bezpieczeństwa, mógł mieć dostęp do najtajniejszych dokumentów planistycznych Polski i NATO. Przekazanie takiej wiedzy Moskwie wyrządziłoby wielkie szkody w kluczowym okresie dostosowywania się państwa do realiów rosyjskiej agresji.

Departament Strategii i Planowania Obronnego MON (DSiPO) nie jest częstym tematem zainteresowania mediów ani polityków. W Polsce publiczna debata o obronności i wojsku skupia się na zakupach uzbrojenia i powiększaniu armii, ewentualnie na tym, ile wojsk sojuszniczych u nas stacjonuje i dlaczego wciąż za mało. To, co z tym uzbrojeniem, wojskiem i sojusznikami robić w razie kryzysu bądź agresji zbrojnej, zajmuje już tylko koneserów. A także urzędników tego właśnie departamentu, kluczowej komórki resortu obrony odpowiedzialnej za opracowywanie planów, programów, strategii i dokumentów o największym znaczeniu i najwyższej tajności.

Można śmiało napisać, że jest to mózg polskiego systemu obronnego – nie tego z defilad i pikników, a tego, który ma realnie zadziałać, gdyby nadeszła godzina W. Obrona narodowa – a także sojusznicza – to system oparty na procedurach i dokumentach, których znaczna część powstaje w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego. Dlatego to w jakimś sensie serce tego systemu.

Czytaj także: Polska doktryna wojenna. Jak bić Rosję i znieść jej rewanż? Potrzeba „długich mieczy” i „grubych tarcz”

Co szykują w departamencie MON

Strategia i planowanie obronne to sprawy dla państwa najważniejsze. I nie chodzi wcale o oficjalne dokumenty, noszące „strategiczne” tytuły. Łatwo popaść w patos, ale DSiPO to na pewno jedno z tych miejsc (a nie ma ich wiele), gdzie Rzeczpospolita z koncepcji staje się konkretem, a najważniejsze pytania o jej przetrwanie w obliczu zagrożeń lądują na biurkach i w grafikach pracy.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
