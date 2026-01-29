Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
29 stycznia 2026
Kraj

Polska doktryna wojenna. Jak bić Rosję i znieść jej rewanż? Potrzeba „długich mieczy” i „grubych tarcz”

29 stycznia 2026
Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz Radosław Kocięba / 25BKPow. / Ministerstwo Obrony Narodowej
Zapowiedź Sztabu Generalnego o zmianie polskiej „doktryny wojennej” z defensywnej na ofensywną została przyjęta z entuzjazmem, ale też obawą. „Długie miecze”, których jeszcze nie mamy, wymagają „grubych tarcz”, których też brak.

„Najlepszą obroną jest atak” – tego zdania nie wypowiedzieli wprost, a jedynie w podtekście, generałowie, którzy w połowie stycznia grupie dziennikarzy i ekspertów objaśniali założenia nowego długoletniego planu rozwoju wojska aż do końca przyszłej dekady. Zachowuje on – a nawet rozbudowuje – wszystkie elementy z ostatniej dekady, czyli stawia na olbrzymie w europejskiej skali wojska lądowe z potężnymi siłami pancernymi, artylerią lufową i rakietową, śmigłowcami bojowymi i dronami.

Wielkie liczby już znamy i od lat się nimi fascynujemy, bo przecież polska armia ma być największą lądową siłą w europejskim NATO. Ale żeby podkreślić zmianę podejścia w zmieniających się realiach i uniknąć wrażenia, iż Polska szykuje się na nadchodzącą wojnę przeszłości, szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła wraz z zastępcami i asystentami wyłożył nowe podejście – Polski jako siły zdolnej do rażenia kluczowych punktów i zasobów rosyjskiego mocarstwa z oddali, z precyzją i z siłą, jakiej polscy wojskowi nigdy nie posiadali.

To był narracyjny krok naprzód wobec sformułowanego kilka lat temu przez jego poprzednika gen. Rajmunda Andrzejczaka celu i zadania „spalenia Rosjan na 300 km”. Kukuła myśli bowiem o dystansach sięgających i przekraczających 1 tys. km, a więc zagrażających Moskwie, Petersburgowi i innym kluczowym na mapie Rosji miejscom – nie tylko miastom. To poważna zapowiedź i poważne ostrzeżenie, o ile się ziści.

Czytaj też: I po odwilży. Trump wywołał furię w NATO. To zemsta, zazdrość czy zapowiedź nowego ataku?

Porazić Rosję z dystansu

Ale ten program budowany jest na solidnym założeniu, że Polska będzie w najbliższej dekadzie i dłużej przeznaczać na obronność ok.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
Reklama