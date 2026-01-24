Przejdź do treści
24 stycznia 2026
Świat

I po odwilży. Trump wywołał furię w NATO. To zemsta, zazdrość czy zapowiedź nowego ataku?

24 stycznia 2026
Prezydent USA Donald Trump Prezydent USA Donald Trump Alex Brandon / Associated Press / East News
Kłamstwa Trumpa na temat NATO rozwścieczyły sojuszników. Pomimo spuszczenia z tonu w kwestii grenlandzkiej potwierdzają, że nie ceni Sojuszu, ma wrogie podejście do Europy i może zaatakować znowu.

Jeśli ktoś się ucieszył z odwilży, jaka zapanowała między USA a Europą w sprawie Grenlandii, jako oznaki porozumienia między „odwiecznymi” sojusznikami i powrotu do wzajemnego szacunku, to dobry nastrój zniweczył sam Donald Trump. Jeszcze przed opuszczeniem Davos w wywiadzie dla ulubionej dziennikarki ulubionej telewizji wygłosił zdanie, które wywołało bezprecedensowy protest. Pytany o relacje NATO z USA, prezydent powiedział: „Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy. Wiecie, powiedzą, że wysłali jakieś wojska do Afganistanu, coś w tym stylu czy w tamtym. I tak właśnie było – trzymali się trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu”.

Było to zwieńczenie jego antynatowskich przemyśleń, które już wcześniej włączał do kilku przemówień i wypowiedzi, a w wywiadzie powtórzył: „Czy NATO byłoby po naszej stronie, gdybyśmy go potrzebowali?”, „NATO było jednokierunkową ulicą – my płaciliśmy 100 proc. kosztów”, „Mamy setki tysięcy żołnierzy w Niemczech, 50 tys. w innych krajach, nie tylko w Europie, ale innych miejscach, i chcemy, by to było z wzajemnością, chcemy być lubiani i szanowani”. Potem zadał jeszcze raz pytanie, czy NATO pomogłoby USA – i wygłosił stwierdzenie, które jest nie tylko kłamstwem, ale zostało odebrane jako obelga.

    Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
