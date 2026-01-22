Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
22 stycznia 2026
Świat

Nagła wolta Trumpa w Davos. Europa teraz wygrywa bitwę, ale on jeszcze może być górą

22 stycznia 2026
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent USA Donald Trump, Davos, 21 stycznia 2026 r. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent USA Donald Trump, Davos, 21 stycznia 2026 r. Mandel Ngan / East News
Wygrana Europy, NATO czy Trumpa? Krok wstecz znad przepaści, nad którą stanął transatlantycki sojusz, to chwilowy sukces teraz. Przyszłość relacji z Trumpem zależy od siły Europy, nie tylko w sporze o Grenlandię.

O takich sytuacjach mówi się, że są powrotem z dalekiej podróży lub krokiem wstecz znad skraju przepaści. Być może tak będzie zapamiętana tegoroczna konferencja w Davos, w czasie której – zupełnie nieoczekiwanie – kilka godzin po wygłoszeniu ultymatywnego przemówienia Donald Trump wycofał kilka najważniejszych gróźb pod adresem europejskich sprzymierzeńców Danii i zadeklarował przystąpienie do negocjacji na temat statusu Grenlandii, których punktem wyjścia mają być nieujawnione publicznie propozycje sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego.

Znawcy psychiki i obserwatorzy metody negocjacyjnej Trumpa nie mogą być zaskoczeni. Ten samozwańczy „sztukmistrz dealu” zwykł zaczynać wszelkie próby porozumienia od niebotycznych żądań, wykraczających poza jakiekolwiek akceptowalne dla partnerów parametry, by potem – dość szybko – siadać z nimi do stołu już przy znacznie obniżonej poprzeczce wymagań i zmniejszonych emocjach.

Dokładnie tak stało się tym razem. Donald Trump zaczął po Nowym Roku niebywałą szarżę na Europę pod sztandarem przejęcia Grenlandii, o którym jakoś wspominał już w swojej mowie inauguracyjnej rok temu, ale o którym później na wiele miesięcy zapomniał. Zajęty był przecież Panamą, Kanadą, Iranem, Gazą i ostatecznie Wenezuelą – a nieudanie Ukrainą i Rosją. Ale ostatnie „zwycięstwo” w Ameryce Środkowej miało go ośmielić do ponowienia ataku na północy w przekonaniu, że Europa zachowa się tak jak do tej pory: defensywnie, kunktatorsko, a nawet tchórzliwie.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
Reklama