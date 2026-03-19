Marek Ostrowski
19 marca 2026
Kraj

Kaczyński jak Curzio Malaparte? Dobra dla Polski polityka była już zajęta. Poszedł łowić gdzie indziej

Nie Jarosław, a Unia Europejska była i jest dla Polski zbawieniem.
Polityka antyunijna, ciągłe obrzydzanie Unii, krytykowanie jej wzmacniania – wszystko to jest nie tylko jawnie sprzeczne z interesem narodowym, ale może Polskę prowadzić do katastrofy. Powstaje pytanie: dlaczego Jarosław Kaczyński prowadzi taką politykę?

O Malapartem mało kto słyszał (i zaraz przypomnę). Kto to Kaczyński – większość wie. Przez długie lata szef największej polskiej partii politycznej i nieformalny przywódca dużej części narodu, również dlatego, że umie na prezydentów kraju dobierać posłusznych sobie figurantów. Zgrozę budzi fakt, że od lat prowadzi politykę antyunijną, nacechowaną fobią antyniemiecką, kłótniami z sąsiadami, a zwolennicy ślepo, właściwie religijnie mu wierzą pod hasłem „Jarosław, Polskę zbaw”. Jak wyjaśnić ten szkodliwy dla kraju absurd?

Zła część Jarosława Kaczyńskiego

Nie Jarosław, a Unia Europejska była i jest dla Polski zbawieniem. Członkostwo – jak widać po ćwierćwieczu – przyniosło i skok cywilizacyjny naszego kraju, i wyrwanie się z łap Rosji. Wystarczy porównać liczby i wskaźniki wzrostu wymiany handlowej. Dziś wobec niestabilności Ameryki Trumpa Polska ze wszystkimi sojusznikami musi wspierać Ukrainę i – nie obniżając zaangażowania w NATO – wzmacniać równolegle własne i unijne zdolności obronne.

Jak to w ogóle możliwe, że rośnie liczba obywateli, którzy negują te oczywistości? Sam Trump, idol polskiej prawicy, w oficjalnej amerykańskiej strategii obronnej nawołuje do umocnienia Europy. Waszyngton to ogłasza. Przepisuję copy-paste fragment nowej strategii, ścieżka trzecia, Europa: „Europe taking primary responsibility for its own conventional defense is the answer to the security threats it faces”. Czyli: Europa biorąca główną odpowiedzialność za własną obronę konwencjonalną jest odpowiedzią na zagrożenia bezpieczeństwa, przed którymi stoi.

Komentator i publicysta, wieloletni szef działu zagranicznego. Prawnik z wykształcenia. Pracował w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii i Rosji. Autor książek, m.in. „Co nas obchodzi świat. Ściągawka na czas chaosu” oraz „Teatr sprawiedliwości. Aktorzy i kulisy”.
