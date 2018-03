Zdjęcie kartki i napis „jeśli/jesteś/czuła/jesteś/potężna” i setki tysięcy polubień na Instagramie. Tak wygląda utwór Rupi Kaur, najbardziej znanej „instapoetki”, mieszkającej w Kanadzie 25-letniej emigrantki z Indii. W 2014 r. ukazała się jej książka „Mleko i miód”, która sprzedała się na całym świecie w ponad 2,5 mln egzemplarzy. Dla porównania John Ashbery, najbardziej znany i utytułowany poeta amerykański – zmarł w zeszłym roku – sprzedawał 10 tys. egzemplarzy i to tylko wtedy, gdy akurat dostał Nagrodę Pulitzera.

Rupi Kaur nie wysyłała utworów do literackich magazynów, tylko budowała pozycję na Twitterze i Instagramie, gdzie śledzi ją 1,8 mln osób. A niektórzy ją parodiują – powstał zwyczaj, żeby na Twitterze co banalniejszą sentencję opatrywać podpisem „rupi kaur”. Krąży też przerobiony jej tekst: „Wszystkie rodzimy się takie piękne największą tragedią jest przekonanie, że nie jesteśmy rupi kaur”.

Znak firmowy

„Instapoetek” jest coraz więcej, do najbardziej znanych należą: Tyler Knott Gregson, Lang Leav (która urodziła się w obozie uchodźców w Tajlandii, a teraz żyje w Nowej Zelandii), Amanda Lovelace i autorka publikująca pod pseudonimem Atticus. Jedni mówią, że wreszcie poezja trafia „pod strzechy”, do ludzi, którzy wcześniej się nią nie interesowali, inni widzą w tym zjawisku coś na kształt kultu modowych blogerek. Rzeczywiście mamy do czynienia z wielką falą twórczości kobiet, które piszą przede wszystkim o miłości i porzuceniu, a ich odbiorcami są w dużej mierze także dziewczyny, często zresztą też próbujące pisać. Wśród „instapoetek” są i takie, które nie tylko tworzą bestsellery, ale i dostają nagrody literackie – jak Kate Tempest i Hollie McNish, performerki mające swoje kanały na YouTube i cenione za humor i autoironię.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy takie zjawisko poetyckie zawojowało listy bestsellerów. Miliony książek sprzedawał też pod koniec lat 60. Rod McKuen odziany w sweter z warkoczami poeta i autor piosenek, autor bestsellerowego albumu „Listen to the Warm”. Nazywano go „królem kiczu”, ale i „najbardziej niezrozumianym artystą wszech czasów”. Rupi Kaur króluje na Instagramie i w krótkich sentencjach opowiada o swoim życiu. Autoironia jest jej obca, tu się liczy szczerość.

Książka „Mleko i miód” Kaur ukazała się po polsku w wydaniu dwujęzycznym, z rysunkami autorki i właściwie mogłaby pozostać po angielsku, bo z przekładu dowiadujemy się na przykład, że poetka „za pośrednictwem swoich wierszy angażuje się w tematykę miłości straty traumy gojenia ran i kobiecości”. Poetycka inwencja nawet w opisie książki objawia się brakiem znaków przestankowych i wielkich liter, z czego Rupi (rupi) uczyniła swój znak firmowy. Wszystko po to, by podkreślić wyjątkowość tego języka, który sam w sobie wyjątkowy nie jest, przeciwnie – to są sentencje jakby wyjęte z podręcznika do nauki języka. Chodzi o najprostsze opisanie dramatycznych często przeżyć. Bo zapiski Rupi dotyczą rzeczy bolesnych i są rodzajem terapii. Stąd bierze się ich największa siła i popularność.

Zaczyna się od opisów upokorzenia przy okazji pierwszych kontaktów erotycznych: „twoje nogi to przystanek dla mężczyzn chcących odpocząć”. Wracają do bohaterki wspomnienia o molestowaniu przez ojca. Kaur opowiada o tym, jak mężczyźni wykorzystują kobiety, i zaczyna od pierwszego mężczyzny, czyli ojca. Opisuje różne stany upokorzenia: „nie potrafię powiedzieć czy moja matka/boi się mojego ojca czy/jest w nim zakochana wygląda to/tak samo” – to jedno z trafniejszych jej spostrzeżeń.

Ale miłość to nie tylko cierpienie – część zapisków to śmiałe erotyki, w których kobieta oczekuje na ekstazę i opowiada o masturbacji. Znajdziemy tu przekonanie, że w kobiecie jest ogień i siła, są też potrzeby, które kochanek powinien spełnić – Rupi staje po stronie kobiet i dziewczyn świadomych swoich potrzeb. Część tekstów jest erupcją żalu po stracie. Poetka przekonuje, że kobiety dają mężczyznom za dużo i trafiają na egoistów, dla których „ludzkie serce tak mało znaczy”. Jej przekaz dla kobiet – do pewnego momentu – brzmi: ufajcie w swoją siłę. Jeden z zapisków to wręcz lista zaleceń w punktach, co robić po rozstaniu, brzmią jak z poradnika poppsychologii.

Rupi Kaur zachęca do akceptacji siebie, swoich rozstępów, zajmuje się nawet depilacją (w duchu: rób, co chcesz, jesteś piękna). Ale cały ten przekaz wzmacniający i feministyczny niespodziewanie rozpada się w ostatniej części książki, kiedy okazuje się, że nie liczy się, kim są dziewczyny, do których się zwraca, nie jest ważne wykształcenie, tylko miłość: kochaj, kochaj, nie dbaj o siebie, tylko o sukces innych: „nic nie znaczy twój stopień naukowy/twoja praca/pieniądze/nie liczy się nic/oprócz miłości i więzi z drugim człowiekiem”. A przeznaczeniem dziewczyny jest „pomagać ludziom odnosić sukcesy” i nie myśleć o sobie.