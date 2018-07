Aleksandra Żelazińska Instytuty Polskie i ich kuriozalna polityka kulturalna Polska marka stanu Rozsiane od Tokio po Nowy Jork Instytuty Polskie, promujące dotąd naszą kulturę, teraz mają popierać polską rację stanu w rozumieniu PiS.

Instytut Polski w Wiedniu Koncert „Ave Maria” współorganizowany przez Instytut Polski w Wiedniu z okazji 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Trudno sobie wyobrazić większe sukcesy polskiej kultury niż prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez międzynarodowe gremia na najważniejszych festiwalach i w najważniejszych konkursach, jak te ostatnie w dziedzinie filmu (dla Pawła Pawlikowskiego i Małgorzaty Szumowskiej) czy literatury (International Man Booker Prize dla Olgi Tokarczuk). A jednak Instytuty Polskie rozlokowane w 25 miastach na świecie przyjęły – w większości – te wieści z rezerwą i chwaliły się nimi z opóźnieniem albo wcale.

Instytuty Polskie za granicą formalnie podporządkowane są polskiemu MSZ, współpracują z resortem kultury, Instytutem Adama Mickiewicza i innymi instytucjami kulturalnymi w kraju, a prócz tego z lokalnymi partnerami, think tankami, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami polonijnymi etc. Ich zadaniem jest – jak czytamy na ich stronach internetowych – „poszerzanie i pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze, historii i społeczeństwie”. A przynajmniej pewnej wizji kultury, historii i społeczeństwa. Prace analityczne i priorytety Co to za wizja? Mało precyzyjna, choć kierunek działań jest jakoś naszkicowany. W resorcie spraw zagranicznych słyszymy, że departament dyplomacji publicznej i kulturalnej prowadzi właśnie „prace analityczne, służące zdefiniowaniu priorytetów i tematów kampanii promocyjno-informacyjnych” na 2019 r. Priorytety będą znane po wakacjach, ale już wiadomo, że główny cel i „modyfikacje w odniesieniu do minionych lat” to położenie większego akcentu na trzy sfery: specyfikę regionów, dialog polsko-żydowski i… wzmożone działania promocyjne w mediach społecznościowych. Instytuty – wylicza nam MSZ – mają wspierać „realizację aktualnych celów polskiej polityki zagranicznej”, promować dobre imię Polski, wzmacniać jej pozytywny wizerunek i budować „zgodny z polską racją stanu obraz naszego kraju”. A zarazem wypleniać to, co dla Polski potencjalnie szkodliwe: „Ich troską jest eliminowanie negatywnych stereotypów i krzywdzących, jednostronnych opinii dotyczących najnowszej historii naszego kraju oraz uwrażliwianie opinii publicznej w kraju urzędowania na występujące w przestrzeni medialnej tzw. wadliwe kody pamięci”. Dobrze to widać na przykładzie Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, który w chwili wzmożonej dyskusji wokół nowelizacji ustawy o IPN przypominał, jak wielu Polaków otrzymało medale „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, przybliżał sylwetki tych rodaków, którzy z poświęceniem ratowali Żydów, i organizował tematyczne seminaria. Jedno z nich poprowadził architekt i polityk Czesław Bielecki, ten sam, który w lutym w Polskim Radiu 24 przekonywał, że „gdyby sytuacja była odwrotna i to na Polaków by polowano jak na Żydów i niszczono, uważając ich za robactwo, to wcale nie jest pewne, czy Żydzi w swoim hermetyzmie i zadufaniu w sobie pomagaliby im lepiej niż Polacy. Nie bądźmy więc tak łatwo stróżami brata swego”, co cytowały potem z upodobaniem prawicowe media w Polsce. Instytut w Tel Awiwie odsyłał też do tekstu Mateusza Morawieckiego „Poland’s Misunderstood Holocaust Law”, który ukazał się w marcu na stronie magazynu „Foreign Policy”, a w którym polski premier tłumaczył, dlaczego nowelizacja ustawy o IPN została wypaczona przez międzynarodową opinię publiczną. A skoro o IPN mowa, to niektóre placówki chwaliły się w swoich mediach społecznościowych, że Instytut ma już anglojęzyczną witrynę internetową oraz konto na Twitterze. Strona po angielsku koresponduje, rzecz jasna, z polską, ale skierowana do zagranicznego odbiorcy snuje narrację pod niego. Ostatnio IPN podkreśla głównie, że trwają przygotowania do obchodów rocznicy powstania warszawskiego, ale dużo miejsca poświęca też niedawnej rocznicy Wołynia, promując portal okolicznościowy figurujący w sieci pod nazwą „1943. Zbrodnia wołyńska. Prawda i pamięć” albo „Balladę o Wołyniu” w reżyserii Tomasza Antoniego Żaka, „pierwszy spektakl opowiadający o tym ludobójstwie”. Kulturowa linia partii Dużo tu polityki historycznej, a stosunkowo mało kultury, mimo że – przekonuje nas MSZ – „polska kultura stanowi jedną z najlepszych polskich marek”. Po serii publikacji „Gazety Wyborczej” z ostatnich miesięcy w departamencie dyplomacji publicznej i kulturalnej zaszły zmiany personalne, które mają dać nową jakość. Odwołany w kwietniu ze stanowiska wiceministra w MSZ Jan Dziedziczak w ocenie pracowników Instytutów Polskich „mówi o kulturze tak, jakby przekazywał linię partii”. Razem z Małgorzatą Wierzejską, do niedawna szefową departamentu, tworzyli zgrany, ale dla środowiska trudny do zniesienia duet. Jemu marzyły się zagraniczne pokazy filmu „Smoleńsk”, jej nie podobały się pojedyncze punkty w programach (bo „szkodziły wizerunkowi Polski”), więc odrzucała programy w całości. – Trzeba było udowadniać, że artysta o nazwisku Smoleński to prawdziwe imię i nazwisko, a nie kpina z katastrofy smoleńskiej – opowiada osoba do niedawna związana z jednym z Instytutów. – Albo, co nie do pomyślenia, ujawniać orientację seksualną twórców zaproszonych na jakieś wydarzenie. Jeden z byłych dyrektorów dodaje: – Odnosiło się wrażenie, że zagraniczne projekty kulturalne są skierowane raczej do Polonii, potencjalnych wyborców PiS, niż do zagranicznej publiczności. Nie służą Instytutom zawirowania polityczne, kadrowe i finansowe, bo wiążą się na ogół z przerwaniem pewnej ciągłości. Tuż po przejęciu władzy przez PiS w 2016 r. od razu w ponad połowie placówek zmieniono dyrektorów. Resort spraw zagranicznych wydał im wówczas negatywne oceny, stwierdzając, że wywiązują się ze swych zadań „poniżej oczekiwań”. Niektórym placówkom zarzucano, że nie dość mocno promowały Instytut Chopinowski, innym – że za słabo zgłębiały wątek relacji polsko-żydowskich. Za dodatkowe zaniechanie – jak słyszymy – uznawano i to, że były niespecjalnie aktywne w mediach społecznościowych. Stanowiska stracili wtedy m.in. dyrektorka Instytutu Polskiego w Nowym Jorku Agata Grenda, Katarzyna Wielga-Skolimowska w Berlinie, Roland Chojnacki w New Delhi czy Dorota Barys w Madrycie. W Berlinie można już mówić o drugiej fali zmian – ze stanowiskiem po siedmiu miesiącach pożegnała się niedawno Hanna Radziejowska, chwalona przez zachodnich partnerów, z doświadczeniem w pracy w licznych instytucjach kultury w kraju. „Pod koniec 2017 r. zostałam wezwana w trybie pilnym do Warszawy na rozmowę »wyjaśniającą trudności współpracy«” – opowiadała w gorzkiej rozmowie z „Kulturą Liberalną”. W stolicy usłyszała, że pomysł, by pokazać za granicą „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego, jest skandaliczny, bo to film „wyjątkowo antypolski”. Powodów zwolnienia Radziejowska nie zna, bo nie dostała żadnego oficjalnego uzasadnienia. Nieznane są także kompetencje jej następczyni Małgorzaty Bochwic-Ivanovskiej, tłumaczki, córki Teresy Bochwic, od niedawna członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zmianę ekipy odpowiedzialnej za politykę kulturalną za granicą w środowisku przyjęto z ulgą, choć rzecz jasna nie bez obaw. Gdyż – jak tłumaczy nam MSZ – „celem nadrzędnym dyplomacji publicznej i kulturalnej jest uzyskanie wśród partnerów za granicą zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu. W tym kontekście kluczowym wyzwaniem jest przełożenie najważniejszych treści dotyczących naszej historii, dziedzictwa kulturowego i religijnego jako czynnika tożsamości narodowej na język współczesnego odbiorcy, zrozumiały w różnych kręgach cywilizacyjnych i kulturowych. W tym procesie istotne znaczenie ma też zrozumienie i szacunek dla innych kultur i tradycji”. W ramach prezentacji najnowszej historii Polski i owego dziedzictwa kulturowego w ostatnich miesiącach zagraniczna publiczność mierzyła się m.in. z mitem tzw. żołnierzy wyklętych. W Budapeszcie odbyła się np. konferencja „na temat podziemia antykomunistycznego lat 1944–1956 w Polsce i na Węgrzech” przy akompaniamencie utworów z płyty „Podziemna armia powraca” i z wystawą towarzyszącą „Czas niezłomnych”. W Wiedniu obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych („Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945”, w programie film, wystawa i dyskusje). Instytuty dziedzictwa religijnego Osobliwie pokazuje się na świecie polskie dziedzictwo religijne. Zwłaszcza w Wiedniu, gdzie odbyła się z udziałem Instytutu Polskiego... koronacja kopii obrazu Czarnej Madonny z Częstochowy – Matki Boskiej Kahlenberskiej (w 334. rocznicę odsieczy wiedeńskiej i 34. rocznicę wizyty Jana Pawła II na K

