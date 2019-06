10 najciekawszych letnich festiwali muzycznych w tym roku

Sezon muzycznych festiwali zaczyna się coraz wcześniej, kończy coraz później. I jest coraz gęściej wypełniony fantastycznymi imprezami. My wybraliśmy i chronologicznie przedstawiamy 10 imprez, które odbywają się od początku do końca kalendarzowego lata. Co wybrać? Gdzie się wybrać? Którego artysty nie wolno przeoczyć?

Tauron Nowa Muzyka

Katowice, 20–23 czerwca

Jedna z najważniejszych w Polsce imprez prezentujących muzykę elektroniczną – od tej tanecznej i przebojowej aż po eksperymentalną. Od setów didżejskich po występy dużych składów. To przy tym jeden z najładniejszych i najlepszych lokalizacyjnie festiwali w Europie. Z dostępem do atrakcyjnej przestrzeni dawnej KWK Katowice, a obecnie: Strefy Kultury. Z wykorzystaniem przestrzeni sali Międzynarodowego Centrum Kongresowego, nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz nowego Muzeum Śląskiego, w którym festiwalowiczów powita wystawa „Zajawka. Śląski hip-hop 1993-2003”.

Kto wystąpi? Kraftwerk, Jazzanova, Yves Tumor, Laurel Halo, Skepta, Fisz Emade Tworzywo, Amnesia Scanner, Atom TM & Jacek Sienkiewicz i inni

Nasz typ: Kraftwerk to typ oczywisty. A jeśli ktoś już ten zespół widział, powinien odwiedzić eksperymentalną scenę Future!/Carbon.

Cena karnetu: 329–389 zł

Szczegóły: festiwalnowamuzyka.pl

Wschód Kultury – Inne Brzmienia

Lublin, 26–30 czerwca

Miejski festiwal powołany do życia za sprawą nieodżałowanego Mirka Olszówki, animatora kultury i wieloletniego menedżera Voo Voo. Przez lata grało tu mnóstwo interesujących wykonawców, głównie z obszaru sceny niezależnej: Einstürzende Neubauten, Goldfrapp, Nouvelle Vague, Mulatu Astatke, Tortoise, Tony Allen, Asian Dub Foundation czy The Tiger Lilies. W tym roku jak zwykle oferuje – poza koncertami – bardzo bogaty program wydarzeń towarzyszących, wśród których są targi małych wydawców oraz dziecięcy cykl muzyczny. Zamiast tradycyjnego przeglądu jednej wytwórni płytowej będzie przegląd sceny naszych północno-wschodnich sąsiadów, pod hasłem Litewski Focus.

Kto wystąpi? Lee „Scratch” Perry, Ministry, Herbaliser, Dezerter, Wrekmeister Harmonies, We Will Fail i inni

Nasz typ: Jeden z ojców jamajskiego dubu, Lee „Scratch” Perry, jest w tej części Europy na tyle rzadkim gościem, żeby odwiedzić Lublin podczas jego koncertu.

Cena karnetu: wstęp bezpłatny

Szczegóły: innebrzmienia.eu

Halfway Festival

Białystok, 28–30 czerwca

Fenomen wśród kameralnych imprez festiwalowych. Publiczność – głównie miłośników niezależnej muzyki gitarowej, rockowej i folkowej – gromadzi w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Z ideą miejsca, w którym można poznać całość programu, bez konieczności przemieszczania się między wieloma scenami i utraty kolejnych występów. To już ósma edycja. Karta jak zawsze nie jest długa, ale starannie dobrana, a najlepiej wypromowały festiwal recenzje bywalców z poprzednich lat, ze wspomnieniami koncertów Low, Wilco czy Sharon Van Etten. W dużej części były to pierwsze polskie koncerty poszczególnych wykonawców.

Kto wystąpi? W tym roku These New Puritans, Julia Holter, My Brightest Diamond, Foxing, KÁRYYN i inni

Nasz typ: Julia Holter, amerykańska art-popowa artystka, która wraca do Polski w szczycie kariery.

Cena karnetu: 150–170 zł

Szczegóły: halfwayfestival.com

Open’er

Gdynia-Kosakowo, 3–6 lipca

Open’er to już instytucja. To również stałe miejsce spotkań polskiej młodzieży, którą (lub jej rodziców) już stać na płatny karnet. I festiwal z tak gwiazdorską obsadą, że ten karnet kupować można w ciemno, kiedy jest najtańszy. Wprawdzie nie brak sentymentalnych ukłonów w stronę starszych odbiorców (Smashing Pumpkins, ogłoszona w ostatniej chwili Kylie) i jak zawsze każdy znajdzie tu coś dla siebie, to jednak program Open’era uległ w tym roku mocnemu odświeżeniu, a to z kolei jeszcze mocniej wpłynąć może na odmłodzenie widowni.

Kto wystąpi? Lana Del Rey, The Strokes, Travis Scott, Kylie Minogue, Robyn, Interpol, Smashing Pumpkins, Greta Van Fleet i inni

Nasz typ: Ciekawym wydarzeniem na tak dużej imprezie może być występ Kamasiego Washingtona.

Cena karnetu: 599 zł

Szczegóły: opener.pl

Audioriver

Płock, 26–28 lipca

14. edycja największej – i rosnącej z roku na rok – imprezy z taneczną muzyką elektroniczną, która odbywa się każdego lata w Płocku, na wielu scenach na malowniczej plaży nad Wisłą. Zachęca nie tylko do słuchania i zabawy, ale też do dyskusji nad tym, co się na scenie muzyki tanecznej dzieje. W dość dużym towarzystwie – to ok. 30 tys. widzów każdego dnia imprezy. I w różnych miejscach – poza plażą to skarpa i płocki Stary Rynek.

Kto wystąpi? Jon Hopkins, Modeselektor, Koelsch, Catz ’n Dogz, Jayda G i inni

Nasz typ: Warto zwrócić uwagę na polską didżejkę i producentkę VTSS, docenianą i coraz częściej grywającą poza Polską.

Cena karnetu: 300–370 zł

Szczegóły: audioriver.pl

Pol’and’Rock

Kostrzyn nad Odrą, 1–3 sierpnia

Impreza wcześniej znana jako Przystanek Woodstock. Nie może od ubiegłego roku używać tej nazwy, co pewnie trochę bolesne przy tak długiej historii i w sezonie, gdy oryginalny Woodstock celebruje 50-lecie. Ale osiadła na dobre w Kostrzynie i okrzepła w formule. Poza muzyką, już nie tylko krajowych artystów, ale głównie wywodzącą się z rocka i punka, jak zwykle będzie tu można spotkać ważne i ciekawe postacie życia kulturalnego i społecznego, w tym roku m.in. Olgę Tokarczuk i Wojciecha Smarzowskiego. Nie zabraknie artystycznych kontrastów, mogą się pojawić okołopolityczne kontrowersje. Jak zwykle też należy się spodziewać rekordowej wśród letnich festiwali – nie tylko w Polsce – frekwencji.

Kto wystąpi? Skunk Anansie, Kult, Ziggy Marley, Agnieszka Chylińska, Testament, Decapitated, Krzysztof Zalewski i inni

Nasz typ: Impreza obfituje w kontrasty, ale nas najbardziej ciekawi odbiór grupy Majka Jeżowska Band.

Cena karnetu: wstęp bezpłatny

Szczegóły: polandrock.pl

Czytaj także: Festiwal kolejowo wykluczony. Nie będzie musicREGIO na Pol’and’Rock Festival

Off Festival

Katowice, 2–4 sierpnia

Najbardziej kameralny wśród dużych letnich festiwali i największa wśród letnich imprez prezentujących szerokie spektrum muzyki alternatywnej – od Dezertera po… Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Prowadzony od 13 lat przez Artura Rojka, na czterech podstawowych scenach zastępuje wielu uczestnikom całą serię klubowych koncertów, sprowadzając często artystów, którzy – właśnie ze względu na ubóstwo sceny klubowej w Polsce – nie trafią do nas nigdy potem ani nie trafili przedtem. Do tego tradycyjnie można tu kupić płyty i spotkać się z poetami i pisarzami w namiocie literackim. Dominuje wrażenie różnorodności muzycznej, publiczność jest nieco starsza niż na Open’erze i mocniej skoncentrowana na samej muzyce, niż przewiduje to festiwalowy standard.

Kto wystąpi? Suede, Stereolab, Foals, Jarvis Cocker, Neneh Cherry, The Comet Is Coming, Aldous Harding i inni

Nasz typ: Dużo ich – Tirzah, slowthai, Durand Jones & The Indications, The Comet Is Coming, no i przede wszystkim Stereolab.

Cena karnetu: 400 zł

Szczegóły: off-festival.pl

Sanatorium Dźwięku

Sokołowsko, 16–18 sierpnia

Prowadzony przez zasłużoną dla promocji kultury Fundację In Situ festiwal z obozu letniego dla twórców muzycznej awangardy rozrasta się do rozmiarów atrakcyjnego także ze światowej perspektywy wydarzenia. Odbywa się w niewielkiej miejscowości uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku, w której raczej nie spodziewalibyśmy się tego rodzaju prezentacji sztuki dźwięku, performance′ów, improwizacji. W grę wchodzą lokalne sceny (Kinoteatr Zdrowie, Sala Multimedialna, Park Zdrojowy, ruiny XIX-wiecznego sanatorium) i stosunkowo duża, choć w warunkach letnich imprez bardzo kameralna – z publicznością ok. 400 osób. Festiwal, który zbiera pochwały w kraju i za granicą, prowadzą Zuzanna Fogtt i Gerard Lebik we współpracy z Michałem Liberą. W tym roku kuratorzy zajmą się związkami muzyki i medycyny.

Kto wystąpi? Felicia Atkinson, Carl Michael von Hauswolff, Lucio Capece, Mike Majkowski, Luciano Chessa, Rashad Becker i inni

Nasz typ: Intymna muzyka elektroniczna francuskiej artystki Felicii Atkinson powinna zainteresować całkiem szeroką grupę odbiorców, ale pozostaje mało w Polsce znanym fenomenem.

Cena karnetu: 300 zł

Szczegóły: festiwal.sanatoriumdzwieku.pl

Salt Wave Festival

Jastarnia/Hel, 23–24 sierpnia

Nowa inicjatywa festiwalu, który opisuje się jako „butikowy” i ma służyć jako odpoczynek po ekscesach wakacji. Dwie sceny, foodtrucki i moda. Biorąc pod uwagę, jak dużo jest innych imprez – będzie po czym odpoczywać. Ale i tu nie uciekniemy przed muzyką – a na profil imprezy składają się koncerty hiphopowe, taneczne i jazzowe. Całość pod Jastarnią, co oczywiście może oznaczać trudne warunki logistyczne, bo choć to teren lotniska, to nie dotrzemy tu samolotami z dużych polskich miast (można za to polecieć i obejrzeć z góry Półwysep Helski), tylko samochodem.

Kto wystąpi? The Cinematic Orchestra, PRO8L3M, Jacob Banks, Fisz Emade Tworzywo i inni

Nasz typ: Koncertu The Cinematic Orchestra w takich okolicznościach przyrody nie należy omijać.

Cena karnetu: 199 zł

Szczegóły: www.saltwave.pl

Opole Songwriters Festival

Opole, 6–8 września

Impreza, której nie należy mylić z Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu, organizowana jest od ośmiu lat przez tutejsze Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. O ile telewizyjne Opole cały czas opowiada się za mającą rodowód w PRL wizją piosenki estradowej pisanej przez fachowców dla wyspecjalizowanych wokalistów, o tyle ta impreza docenia w pierwszej kolejności singer-songwriting, sztukę autorów i wykonawców w jednym. Zdążył tu zadebiutować Kortez, występować Neil Halstead ze Slowdive. Ale to tegoroczna edycja zapowiada się na przełomową. Sensacyjny skład każe na festiwal patrzeć jako bardziej kameralną konkurencję dla Offa czy Halfway Festivalu.

Kto wystąpi? Courtney Barnett, Jessica Pratt, Lech Janerka i inni

Nasz typ: Obu głównych gwiazd – Courtney Barnett i Jessiki Pratt – nie zobaczymy prędko w tak komfortowych warunkach.

Cena karnetu: brak informacji

Szczegóły: opolesongwritersfestival.pl