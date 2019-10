Księgi światowe Olgi Tokarczuk

Książki Olgi Tokarczuk przełożono dotąd na 39 języków. Na jej przykładzie można sprawdzić, od czego zależy globalny sukces.

Nagrody Nobla i Bookera poprzedziła syzyfowa praca tłumaczy w wielu krajach. To oni dobijali się do wydawców i próbowali ich przekonać do twórczości Polki.

W Wielkiej Brytanii przez lata mało kto się twórczością Olgi Tokarczuk interesował. Dawno temu wyszły dwie książki, a potem przez lata tłumaczki Antonia Lloyd-Jones i Jennifer Croft szukały wydawcy, słysząc w odpowiedzi, że książki Olgi Tokarczuk są „zbyt eksperymentalne”. Zwrot akcji nastąpił, kiedy „Biegunów” (w ang.