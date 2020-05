Śmiechem w pandemię. 10 seriali na poprawę humoru

Wszyscy zasługujemy na nieco eskapizmu. Oraz uśmiechu. Zwłaszcza w tym drugim przypadku nie ma ostatnio co liczyć na rzeczywistość. Pociechy radzimy szukać w fikcji.

Cytując Kelsey Miller: „najlepszy serial świata”. Przynajmniej w ocenie sporej części widzów. O jakości można oczywiście dyskutować, bo poczucie humoru to rzecz indywidualna, trudno jednak odmówić „Przyjaciołom” statusu pozycji kultowej. W perypetiach Moniki, Chandlera, Joeya, Phoebe, Rachel i Rossa jest coś magicznego, co sprawia, że choć ostatni odcinek wyemitowano w 2004 r., to widzowie wciąż do nich wracają. To 10 sezonów trzymających formę do końca, bawiących (momentami do łez), ale i emocjonalnie angażujących. Chyba nie było w dziejach telewizji tak doskonale wyważonej produkcji i pod względem żartu, i opowieści. A bohaterowie faktycznie stają się z czasem przyjaciółmi widza. [MZ]

Historia byłej żołnierki, rozwódki samotnie wychowującej dzieci, to luźny remake serialu z lat 70. Wtedy kluczowa była dyskusja o rodzicielstwie w pojedynkę, współczesny serial koncentruje się na codzienności kubańskiej rodziny w USA pod rządami Trumpa. Przede wszystkim jest to jednak ciepła opowieść rodzinna. Niemal każdą scenę kradnie wspaniała Rita Moreno (nagrodzona Oscarem za występ w „West Side Story”) w roli złośliwej babci, która zawsze musi mieć ostatnie słowo. Produkcja pokazuje zmagania bohaterów z codziennymi problemami, ale i nie boi się poważnych tematów, jak depresja , wykluczenie czy wpływ polityki na życie mieszkańców USA. Niestety, mimo licznych wyróżnień serial nie utrzymał się na Netflixie (udostępnia tylko trzy sezony), ale był na tyle dobry, że znalazł drugie życie w telewizji kablowej POP, gdzie właśnie jest emitowany sezon czwarty. [KC-K]

Amerykańska wersja brytyjskiego serialu wyprzedziła pierwowzór – nie tylko pod względem liczby odcinków (12 do 201). Serial w formie paradokumentu (tzw. mockumentary) prezentuje codzienność pracowników dystrybutora papieru w Scranton w Pensylwanii. Koncentruje się na absurdach i dynamice wzajemnych relacji. W centrum stoi Michael Scott, nieudacznik, który dzięki entuzjazmowi i lojalności dorobił się posady szefa. W pierwszym sezonie nie budzi sympatii (wzorowano się, bez powodzenia, na brytyjskim humorze), ale potem staje się jednym z ulubionych bohaterów produkcji. Wielka w tym zasługa Steve’a Carella, który pokazał całe spektrum swoich komediowych możliwości. „Biuro” to jeden z najbardziej kochanych seriali amerykańskich ostatnich lat. Nic dziwnego – w losach zwykłych pracowników biurowych łatwo dostrzec siebie i swoich kolegów. [KC-K]

Teoria wielkiego podrywu

Trudno się poleca „TBBT” (od ang. The Big Bang Theory), bo serial ewoluował od sympatycznej opowieści o grupie geeków do obyczajówki o perypetiach par. Komiksy, fantastyka, gry i miłość do szeroko rozumianej popkultury z czasem stają się niemal wyłącznie tłem. Pierwsze kilka sezonów to komedia rysująca obraz sympatycznego geeka, wyśmiewająca jego stereotypowy wizerunek, ale nie tak, by go obrazić, przeciwnie. Dzieje Sheldona, Leonarda, Raja, Howarda i Penny (w której Leonard się zakochuje) to w dużej mierze „serial o randkowaniu”, nie to jednak stanowi jego „duszę”. W okolicach ósmego sezonu (w sumie jest 12) wiele się zmieniło. Geekowie wciąż pałają miłością do filmów i komiksów, ale coraz częściej ich głowy zaprzątają sprawy związkowe. Nie wszystkim fanom to się spodobało. [MZ]

Gdzie oglądać: Netflix i HBO GO

Młody Sheldon

Jednym z najpopularniejszych bohaterów „Teorii wielkiego podrywu” jest Sheldon, wybitny naukowiec, który z trudem wchodzi w interakcje społeczne. Widzowie pewnie nie raz się głowili, jak musiało wyglądać jego dzieciństwo. „Młody Sheldon” to rozstrzyga. Zabiera widzów do Teksasu z przełomu lat 80. i 90., gdzie w zupełnie normalnej rodzinie dorasta uzdolniony chłopiec. Serial ma w sobie całe ciepło opowieści o dorastaniu, odrobinę nawiązuje do ówczesnej popkultury (którą Sheldon kocha całym sercem) i dorobił się doskonałych postaci drugoplanowych (jak babcia bohatera, która nie daje sobie w kaszę dmuchać). Żeby dobrze się bawić przy serialu, nie trzeba znać wszystkich sezonów „Teorii...”. Serial ma zresztą nieco inny ton i pod wieloma względami przewyższa produkcję, z której się wywodzi. [KC-K]

Gdzie oglądać: HBO GO

Brooklyn-99

Opowieść o funkcjonariuszach policji z tytułowego posterunku – albo się tę specyfikę pokocha, albo uzna za odpychającą. „Brooklyn-99” opiera się na grupce przerysowanych bohaterów: począwszy od zanadto pobudzonego Peralty, przez kapitana o kamiennej twarzy, sierżanta o posturze czołgu, przesadnie obowiązkową Amy, po Ginę, która myślami przebywa wiecznie gdzieś indziej. Lista „indywiduów” jest zresztą długa. Każdy odcinek ma wprawdzie jakiś temat przewodni, ostatecznie otrzymujemy jednak zestaw miniskeczy o różnym stopniu natężenia absurdalności – od żartów z wazektomii sierżanta po „chór” podejrzanych, którzy na okazaniu wykonują a capella „I Want it That Way” grupy Backstreet Boys. Serial świetny zwłaszcza w dużych dawkach. [MZ]

Gdzie oglądać: Netflix