Polskie nowości dla Netflixa. Na co warto czekać?

Wielu z nas, zamkniętych lub przymkniętych w mieszkaniach, ma teraz więcej czasu na oglądanie, ale seriali wartych oglądania jest znacznie mniej. Dlatego zapowiedzi premier budzą taki entuzjazm.

Ubiegłe lata przyzwyczaiły nas do nadmiaru premier. Z każdym rokiem rosła liczba nie tylko produkowanych seriali, ale też wchodzących na rynek platform streamingowych , co zwiastowało kolejny wysyp nowości, a czasem też starszych, świetnych produkcji, których obejrzenie odkładaliśmy na później, bo przecież ledwo (lub wcale nie) nadążamy za nowościami. Tak sobie narzekaliśmy jeszcze niedawno. Pandemia jednak wprowadziła własne rządy, podaż i popyt znów się rozjechały, ale inaczej niż poprzednio. Wielu z nas, zamkniętych lub przymkniętych w mieszkaniach, ma teraz więcej czasu na oglądanie, ale seriali nowych i wartych oglądania jest znacznie mniej, bo pandemia w domach zamknęła nie tylko widzów, ale także twórców.

Dopieszczeni zostaną fani kina gatunkowego. Oby druga odsłona slashera „W lesie dziś nie zaśnie nikt” w reż. Bartosza M. Kowalskiego, z niezapomnianymi morderczymi bliźniakami-mutantami, którzy ukradli meteoryt, okazała się równie porywająca jak oryginał! A Piotr Domalewski w osadzonym w latach 80. w środowisku gejowskim thrillerze kryminalnym „Hiacynt” pokazał klasę, do jakiej przyzwyczaił nas filmami „Jak najdalej stąd” i „Cicha noc”. Fani sportów walki i środowisk gangsterskich dostaną „Bartkowiaka” w reż. Daniela Markowicza, głównym bohaterem jest zawodnik MMA (Józef Pawłowski). A już wkrótce Netflix pokaże „Prime Time”, głośny, ale niełatwy dotąd do obejrzenia debiut Jakuba Piątka, z Bartoszem Bielenią w roli chłopaka, który terroryzuje ekipę studia telewizyjnego na przełomie 1999 i 2000 r., gdyż ma coś ważnego do powiedzenia rodakom w czasie największej oglądalności.

Na szczęście jest też coś dla starszych – kontynuacja mrocznego kryminału „Rojst” , którego produkcję Netflix przejął od nieistniejącego już Showmaxa . Za sterami wciąż stoi Jan Holoubek, w rolach głównych powrócą Andrzej Seweryn jako stary dziennikarz „Kuriera” wychodzącego w miasteczku mocno strzegącym swoich tajemnic i Dawid Ogrodnik jako jego młody następca. Akcja pierwszego sezonu toczyła się w latach 80., w drugim trafimy do 1997 r., a tłem dla dziennikarsko-policyjnego śledztwa będzie pamiętna powódź, która w tamtym czasie nawiedziła Dolny Śląsk. Historie z przeszłości mają się łączyć z tymi z transformacyjnej Polski, a do obsady dołączą w rolach nowych policjantów Magdalena Różczka i Łukasz Simlat.

Podkast: Znane seriale po nowemu. Co poszło nie tak?

Magia, las i powódź na małym ekranie

W przyszłym roku do kina gatunkowego dołączą seriale gatunkowe i to osadzone w konwencjach rzadko przez naszych twórców wykorzystywanych. Kasia Adamik i Olga Chajdas kręcą w Krakowie „Axis Mundi”, ze scenariuszem mieszającym współczesność z elementami mitologii słowiańskiej i magii. Podwawelski gród stanie się areną odwiecznej walki dobra ze złem, której stawką jest – tak, tak – przetrwanie świata. Równie ciekawie zapowiada się „Królowa” w reż. Łukasza Kośmickiego. Czteroodcinkowa historia Sylwestra, „emerytowanego krawca i drag queen, który wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, gdy dostaje list od wnuczki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością”. Tyle opis. Ciekawy jest bohater, a jeszcze ciekawszy wybór grającego go aktora. Jaka szkoda, że Netflix zabronił dziennikarzom wyjawiania jego nazwiska...

Podkast: Obejrzałem już wszystko. I co teraz?

Powódź z 1997 r., będąca tłem „Rojsta ′97”, w 2022 r. stanie się też tematem serialu katastroficzno-obyczajowego (mieliśmy dotąd jakieś przykłady kina czy serialu w tym gatunku?). Reżyserem sześcioodcinkowej „Wielkiej wody” jest Jan Holoubek.