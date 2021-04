Polska z LEGO i fake murale. Co ich autor miał na myśli?

Utrwalam sytuacje bulwersujące i ośmieszające, które przetransformowane na język zabawki zawieszają swoją ważność, skłaniają do wzruszenia ramionami – mówi Mariusz Waras, jeden z najważniejszych polskich twórców street artu.

Która szybko rozprzestrzenia się w sieci. Funkcjonuje w różnych przestrzeniach jako skandowane hasła, graffiti, szablony, satyryczne obrazki i memy. Odnoszą się często bardziej do faktów medialnych niż obiektywnych, same zaczynają nie tyle istnieć jako komentarz rzeczywistości, ile zyskują autonomię, przedostają się na prawach skrótu do wyobrażeń zbiorowych. Przyjmują rangę wyrazu postaw, przekonań, stereotypów. Rozdźwięk pomiędzy deklarowanym przez polityków systemem wartości i obrazem świata, narzucanym przez oficjalny dyskurs, a doświadczaną rzeczywistością buduje niewyczerpany potencjał komiczny. Dobrze utrafiony komentarz, wypowiedź – w moim wypadku przy użyciu języka sztuki – potrafi, przy odrobinie szczęścia, zakotwiczyć się na dłużej i zaistnieć jako element dyskursu.

Te sytuacje szybko stały się tak ikoniczne, że trudno pomylić je z czymś innym. Absurd, który jest obecny w polityce, podnosisz do kwadratu. Korzystam ze zlepków semantycznych, jakie tworzą się na zasadzie metakomentarza do wydarzeń na przecięciu polityki i skandalu. Panuje opinia, że polskie społeczeństwo nie rozlicza swoich polityków w procesie wyborczym, puszcza w niepamięć obietnice, a nawet jawne pogwałcenie prawa i zasad społecznych. Jednak na poziomie błyskawicznego, ironicznego komentarza, często celnie odsłaniającego proste i brzydkie mechanizmy, wytwarzana jest olbrzymia ilość treści.

Nie wyważam otwartych drzwi, to oczywiste, że poza oficjalnym nurtem, poza systemem propagandy, edukacji, odgórnie wpajanych wartości, istnieje żywa, wieloraka i zmienna kultura, i że w postmodernistycznej rzeczywistości dopuszcza się różne głosy na zasadzie współważności. Kategorie zdają się rozmywać – zwłaszcza te, którym trudno przymierzać się do zmieniającej definicje rzeczywistości.

Praca Zbigniewa Libery ma ponad 20 lat, a jednak w Polsce przywoływana jest w kontekście LEGO niemalże jednym tchem. Świadczy to oczywiście o jej wadze i potencjale oddziaływania na wyobraźnię mimo upływu czasu, z drugiej strony spłaszcza odbiór poprzez sprowadzenie do skojarzenia z prostym dysonansem między trywialnością medium a ciężarem tematu.

Sytuacje, które zaprojektowałem, to efekt poszukiwania tego, co można robić w lockdownie . Wszystko jest pozamykane, nie można wyjeżdżać, więc pomysły realizuję w programie na komputerze. Buduję je wirtualnie, te zestawy nie istnieją, ale LEGO funkcjonują w kulturze od dawna – jest w końcu mnóstwo klocków czy ludzików, które przedstawiają rzeczywiste sytuacje. To z natury jest śmieszne, zabawkowe i ironiczne. W założeniu systemu trudno pokazać coś ciężkiego i poważnego. Firma unika skojarzeń z przemocą i bronią. Są „Gwiezdne wojny”, piraci, ale to wszystko ma być miłą zabawą, w świecie odwracalnych konsekwencji, ciągłej możliwości zmiany i przebudowy. W cyklu renderowych obiektów LEGO utrwalam sytuacje bulwersujące i ośmieszające, które przetransformowane na język zabawki zawieszają swoją ważność, pogłębiają dystans, skłaniają do wzruszenia ramionami.

Bawiłeś się LEGO w dzieciństwie i postanowiłeś do tego wrócić? Wykorzystałem rendery klocków, bo są mi bliskie, lubię się nimi bawić, miałem to tworzywo pod ręką. Obserwuję społeczności dorosłych zapaleńców LEGO, wymyślne konstrukcje i wielogodzinne streamingi, próby odwzorowania świata w systemie pasujących do siebie klocków. Bliskie jest to początkom mojej pracy twórczej, kiedy kreowałem obrazy z powtarzalnych modułów, zestawianych ze sobą szablonów odpowiadających elementom miejskim.

Ośmieszające są też „Mobilki”, prace-zabawki, które prezentowałeś w ubiegłym roku w BWA we Wrocławiu i GGM w Gdańsku. Kiwający się „Prałat”, pomnik księdza Jankowskiego , urna wyborcza, z której wyskakuje postać o konturach Stanisława Piotrowicza, „Pierwszy narciarz RP”, którego możesz pociągnąć za sznurek, albo „Środkowy palec Lichockiej” , który pokazuje się, gdy zakręcisz korbką. To sposób radzenia sobie z absurdalną rzeczywistością serwowaną przez rządzących? To mobilne memy, które odnoszą się do różnych sytuacji. Komentarze tworzę na bieżąco, funkcjonują w danym momencie i starzeją się szybko – jak mem. Wszystko dzieje się w tak ekspresowym tempie, że trzeba by je zmieniać albo dodawać nowe elementy. Jak news, który dzień później przestaje być świeży. Chociaż np. figura prałata w swoim wahadłowym ruchu oddaje rzeczywiste obalanie i stawianie obrosłego w skandaliczne znaczenia pomnika , opowiada nie tyle o konkretnym zdarzeniu, ile o widocznym prądzie i zmianie myślenia społecznego.

Do tego dochodzą fake murale, które wrzucałeś do sieci w czasie pandemii – projekty podobnie wirtualne co LEGO, zrealizowane jedynie w programie graficznym, m.in. z ówczesnym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim albo Jarosławem Kaczyńskim. Wielu się na to nabrało i myślało, że namalowałeś je naprawdę na ścianach.

Gdy robisz projekty, najpierw przygotowujesz wizualizacje na faktycznym budynku – postanowiłem to wykorzystać. Łączyło się to z moją obserwacją sposobu funkcjonowania dokumentacji obrazu w internecie: umowności istnienia oryginału, wtórnej anonimowości, podatności informacji cyfrowej na manipulacje graficzne i znaczeniowe. W szerszej refleksji projekt fake murali odnosi się również do problemu fake newsów, do sprawdzalności rzeczywistości znanej z cyfrowego przekazu.

Ludzie nabrali się mimo moich podpisów, że realizacje nie istnieją – byli tacy, którzy szli sprawdzić, czy te murale są realizowane, wracali i pisali, że ich nie ma. Wybierałem budynki, o których wiedziałem, że są miejskie i nikt do nich się nie przyczepi. W ten sposób działanie zyskiwało na wiarygodności, bo często w takich budynkach ludzie nie interesują się tym, co jest na zewnątrz. To samograj – projekty trafiają do sieci i szybko się rozprzestrzeniają.

Skoro ośmieszały rząd, trudno się temu dziwić.

Zawsze staram się trzymać poziom, żeby nie były chamskie – to grzeczne memy. Gdyby to był tylko obrazek, nie zadziałałoby. Przedstawienie na ścianie potęguje ich moc – jest wielkie, od razu budzi zainteresowanie. Ludzie myślą: kto to zrobił, gdzie to jest i kto na to pozwolił?