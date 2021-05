Nie walczymy, rozmawiamy. MOCAK kończy 10 lat

Im częściej ktoś używa słowa „demokracja”, tym większe mam podejrzenie, że chodzi o coś odwrotnego – mówi Maria Anna Potocka, dyrektorka obchodzącego 10-lecie krakowskiego muzeum sztuki współczesnej MOCAK.

ALEKSANDER ŚWIESZEWSKI: Dlaczego sztuka współczesna budzi uprzedzenia?

MARIA ANNA POTOCKA: Sztuka zawsze wyprzedza swoje czasy. A ponieważ ludzie poszukują poczucia bezpieczeństwa w tym, co ustalone i do czego ich przyzwyczajono, to trochę boją się tej sztuki, która potrząsa ich bezpiecznym światem. Sztuka współczesna – również ta dawna, która kiedyś była współczesna – zawsze potrząsa tym samozadowoleniem. Takie narzędzie cywilizacyjne musi być niekomfortowe dla osób zastygłych w mieszczańskim konformizmie. Dodatkową trudność sprawiają współczesne media. Dawniej były albo rzeźba, albo malarstwo. A dzisiaj to może być sterta plastikowych toreb, instalacja z cytatów telewizyjnych, wypchany koń wbity w ścianę czy gnijący pień drzewa. Młodzi ludzie są dużo bardziej otwarci na tę różnorodność niż dorośli.

Pytam, bo jednym z celów, które kierowany przez panią od dekady MOCAK sobie postawił, było zmniejszenie tych uprzedzeń.

Tu chodzi o inny mechanizm – nie o „leczenie” z uprzedzeń, tylko o niedopuszczanie do ich powstawania. I to się świetnie udaje. Zdecydowana większość naszej publiczności to ludzie młodzi, czyli najczęściej nieskażeni uprzedzeniami. Pomagamy im w zachowaniu tej otwartości. Jednak muzea nie są jedynymi narzędziami do walki ze zjawiskiem uprzedzeń. Podstawowym jest edukacja szkolna. I tu mamy coraz większe NIC.

Czy dla MOCAK-u nie była to trochę walka z wiatrakami?

Nie używam terminu „walka”. Skupiam się na perswazji i dialogu. Dobrym polem takiego dialogu z odbiorcą są wystawy problemowe. Na nich łatwo znaleźć porozumienie, bo dotyczą szerszych spraw, które dla wszystkich są uchwytne. W MOCAK-u ważnym polem takiego dialogu jest też Holokaust.

Jak muzeum wypada pod względem frekwencji?

Od momentu otwarcia frekwencja wzrosła znacznie. Obecnie mamy ok. 150 tys. odwiedzających rocznie. Oczywiście w zeszłym roku ponad dwa razy mniej. W sumie bilety zapewniają nam sporą samodzielność programową.

A co przez dekadę nie wyszło z zamierzeń MOCAK-u?

Zawsze przesadzam z nadmiarem celów i ambicji. Więc od czasu do czasu coś musi nie wyjść. Chwilowo nie udaje się nam z Kossakówną, krakowską willą rodziny Kossaków. Dwa lata temu miasto postanowiło kupić tę ruinę i stworzyć z niej filię jednego ze swoich muzeów. Zaproponowano to nam. Od wielu lat marzę o otwarciu Muzeum Historii Sztuki – miejscu z 30 małymi ekspozycjami, prezentującymi sztukę, muzykę i literaturę od średniowiecza do współczesności. Chciałabym stworzyć syntezę kultury, na której wyrośliśmy. W ogródku, który otacza willę, trzeba będzie dobudować pawilon ekspozycyjny połączony windą ze starą willą. Osobną ekspozycję stanowiłaby historia rodziny Kossaków, czyli trzech malarzy i trzech pisarek. I w tych marzeniach wykazałam się naiwnością, ponieważ myślałam, że problem sprowadza się do pieniędzy. Okazało się, że główne przeciwności są gdzie indziej. Jeszcze trochę powalczę, ale w pewnym momencie będę musiała to przeliczyć na tracony czas. Wtedy wyremontujemy małą, architektonicznie nieciekawą willę i powstanie ekspozycja na stu kilkudziesięciu metrach, nie dla wszystkich dostępna i na dodatek dla ludzi młodszych niezbyt ciekawa.

Kontrowersje budzi sprawa Bunkra Sztuki. Od 2019 r. łączy pani funkcje dyrektora w obu instytucjach. Czy MOCAK wchłonie Bunkier?

To skomplikowana i trudna historia. Miasto postanowiło ratować Bunkier Sztuki, w którym dramatycznie spadła frekwencja i jakość programu. W pewnym momencie kojarzono to miejsce wyłącznie z popularną kawiarnią. Najpierw w urzędzie zażądano ode mnie zgody, aby mój wicedyrektor został na czas do kolejnego konkursu dyrektorem zastępczym. Zgodziłam się. Niestety, z powodu braku odpowiedniego kandydata konkurs nie został rozstrzygnięty. Wtedy zaproponowano mi zarząd komisaryczny, na co się nie zgodziłam. Kolejnym krokiem było powołanie mnie na dyrektora Bunkra. Byłam już nim dwa razy w latach 2002–10. Miejsce było mi bliskie. Przyglądnęłam się wtedy wnikliwie jakości programu dwóch dyrektorów, którzy przyszli po mnie, i w rozmowie z dziennikarzami mocno tę jakość skrytykowałam. Wydawnictwo praktycznie nie istniało, a Galeria rozrzutnie zatrudniała wielu kuratorów, którzy czasem robili po jednej wystawie rocznie. I wtedy środowisko, łącznie z AICA, zaatakowało mnie za „kalanie gniazda”. To była reakcja porównywalna do zachowań lekarzy z lat 60. – nieważne, że pacjent zmarł, najważniejsze, żeby nikt z naszych za to nie odpowiadał.

Takie podejście środowiska bardzo mnie rozgoryczyło. Zamiast wsparcia – atak. Bunkier Sztuki wymaga totalnej odbudowy jako budynek i jako instytucja. Połączenie go z Mocakiem nie jest mi jednak na rękę, bo będę miała tyle samo pracy, a mniej pieniędzy. Udało się już zdobyć pieniądze na remont, udało się znaleźć świetne miejsce ekspozycyjne na rynku, wydaliśmy cztery monografie retrospektywne artystów krakowskich, a w drukarni jest obszerna publikacja dotycząca sprawy Pyjasa i odnosząca się do pracy Doroty Nieznalskiej. Chwilowo Bunkier działa w zmniejszonym składzie, bo mamy mało miejsca na biura, a cała poprzednia ekipa merytoryczna się zwolniła.

Przeciwnicy oskarżają panią o autorytarne zapędy i wskazują, że ta swoista dyrektorska unia personalna jest niedemokratyczna.

Im ktoś częściej używa słowa „demokracja”, tym większe mam podejrzenie, że chodzi o coś odwrotnego... Nawet jeśli Rada Miasta połączy w końcu te instytucje, będę się starała, aby Bunkier działał na bazie osobnego programu.

Programy będą w jakiś sposób zsynchronizowane?

Tak – oba będą na odmienne sposoby dotyczyć sztuki współczesnej. Bunkier byłby znacznie mocniej skoncentrowany na sztuce krakowskiej i tematach dotyczących tego miasta.

Sprawa Bunkra stanęła na tym, że główny budynek jest w remoncie, a siedziba tymczasowa znajduje się przy krakowskim rynku – w, nomen omen, Pałacu Potockich.

Galeria ma tam przestrzeń wystawienniczą i część księgarni. Będziemy w tym miejscu przez dwa, trzy lata. Nie wiem, co zrobi miasto w kwestii połączenia MOCAK-u z Bunkrem, to zależy od skali kryzysu i sytuacji finansowej Krakowa. Połączenie daje oszczędność rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie.

