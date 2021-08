I ty możesz się przenieść na Nowe Horyzonty. Co obejrzeć w sieci?

Wybraliśmy dziesięć filmów, które można obejrzeć, nie ruszając się z domu (wszystkie będą również wyświetlane na pokazach stacjonarnych). Wirtualne Nowe Horyzonty potrwają aż do 29 sierpnia.

Rusza wrocławski festiwal Nowe Horyzonty– po przerwie wreszcie w stacjonarnej postaci (choć wciąż z zachowaniem reguł bezpieczeństwa) i z obfitującym w fenomenalne premiery programem. Ale nie każdy może wybrać się do Wrocławia, nie wszyscy są gotowi na udział w tak dużej imprezie. Dla tych, którzy pragną ambitnego kina, a zarazem chcą lub muszą zachować dystans, Nowe Horyzonty przygotowały również bardzo bogaty program online. Wybraliśmy dla Państwa dziesięć filmów, które można obejrzeć, nie ruszając się z domu (każdy z nich będzie również wyświetlany na pokazach stacjonarnych). I co ważne: wirtualne Nowe Horyzonty potrwają aż do 29 sierpnia, o tydzień dłużej niż festiwal we Wrocławiu.

A-ha, reż. Thomas Robsahm, Aslaug Holm

Być może dokumentalna biografia jednego z najsłynniejszych zespołów w historii norweskiej muzyki wydaje się mało Nowohoryzontowa, ale dlaczego nie wpędzić się w dobry nastrój w rytmach „Take On Me” czy „Crying in the Rain”? Zwłaszcza że losy grupy to więcej niż typowa opowieść o drodze na szczyt sławy. Na dodatek pozbawiona sentymentalizmu, choć u wielu widzów z pewnością obudzi nostalgiczne wspomnienia.

Crock of Gold: Kilka kolejek z Shane’em MacGowanem, reż. Julien Temple

Dlaczego lider The Pogues chciał zostać księdzem? „Chałupa za darmo, mnóstwo gorzały, muzyka, no i msze były piękne”, zdradza Shane MacGowan. Na całe szczęście wybrał inną drogę kariery, stając się jedną z najbarwniejszych postaci irlandzkiej sceny muzycznej, już na zawsze kojarzoną z brawurową mieszaniną punk rocka i folku. Poświęcony mu dokument – nakręcony przez weterana Juliena Temple’a, autora m.in. filmów o Sex Pistols i Joe Strummerze – to nie tylko kronika wzlotów i upadków artysty, lecz także zapis stopniowego pogrążania się w nałogach. Ale zniszczony przez hulaszcze życie, alkohol i narkotyki MacGowan nie bawi się w rolę podstarzałego mentora. Woli barwnie opowiadać o swoich latach buntu i scenicznych triumfów. Niepowtarzalny z niego typ.

Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela, reż. Chantal Akerman

Najsłynniejsze dzieło belgijskiej reżyserki Chantal Akerman. Trzygodzinna kronika codzienności samotnej kobiety, film wyjątkowy, skupiony na rutynowych czynnościach, powtarzalnych gestach, prozie życia. Uważany za jeden z najważniejszych obrazów kina feministycznego, nawet jeśli sama Akerman mawiała w wywiadach, że nie wie, czy istnieje coś takiego jak „kino kobiece”. „Jeanne Dielman…” z hipnotyczną rolą Delphine Seyrig to arcydzieło minimalizmu. Kino nie dla każdego, wymagające skupienia i uwagi, lecz zarazem dające poczucie obcowania z niepowtarzalnym projektem. Na Nowych Horyzontach film pokazywany jest w ramach retrospektywy Chantal Akerman – online można obejrzeć jeszcze trzy z jej dzieł: „Spotkania Anny”, „Wieści z domu” oraz „Ja, ty, on, ona”.