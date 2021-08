Sierpień 2021: najciekawsze książki dla młodszych czytelników

Jak co miesiąc wybieramy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

Zgodnie z tytułem książka jest przewodnikiem po biografiach najsłynniejszych podróżników: od czasów starożytnych po współczesność. I choć merytorycznie rzecz jest oczywiście ciekawa, to jednak większym wabikiem są tu ilustracje. Mocne prace czarnym tuszem na białych stronach, pełne wizualnych niedomówień i skrótów, co dodaje im tylko uroku i tajemniczości. Do tego wzbogacono je o „przerywniki” w postaci kolorowych obrazów – również bardzo umownych i zostawiających przestrzeń dla wyobraźni małego czytelnika.

Štěpán Zavřel, Sen o Wenecji, Wydawnictwo Tatarak, przeł. Monika Motkowicz

Na koniec klasyka i jedna z najsłynniejszych książek czeskiego mistrza ilustracji, przez lata mieszkającego we Włoszech, który włoską kulturę uwielbiał, a „Sen o Wenecji” jest tego dowodem. To historia o chłopcu, który dowiaduje się, że pewnego dnia to słynne miasto pochłonie woda. A wieczorem, gdy zasypia, przenosi się do podwodnej Wenecji, gdzie ludzie, syreny i ryby tworzą nową cywilizację, w której architekturę wspaniale uzupełnia przyroda. W dzisiejszych czasach książka nabiera zupełnie nowego kontekstu, a wobec zmian klimatu wizja zatopionej Wenecji jest coraz bardziej realna.