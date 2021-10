Niezwykłe muzeum Edwarda Muncha w Oslo. Z pandemią w tle

Kosztujące 2,7 mld norweskich koron, nachylone w swej wysokiej partii ku wodzie dzieło hiszpańskich architektów, należy do największych poświęconych jednemu artyście budynków muzealnych na świecie.

Majestatyczne muzeum Muncha poświęcone jego malarstwu otwarto w Oslo 22 października. Położone w nowej dzielnicy Bjørvika, nad fiordem, w dawnych dokach, obok dopiero co wybudowanej opery, nowej siedziby biblioteki Deichmańskiej oraz przeniesionej w nowe miejsce Nasjonalgalleriet (teraz pod nazwą Nasjonalmuseet). To wszystko razem nowy salon miasta i dowód nacisku, jaki Oslo i Norwegia kładą dziś na prezentację swojej kultury i dziedzictwa.

Munch podarował prezent Norwegii

Muzeum Muncha, położone na brzegu, pierwotnie miało być otwarte wiosną 2020 r. Pandemicznie przesunięty termin inauguracji przypadł na jesień tego roku. Kosztujące 2,7 mld norweskich koron, nachylone w swej wysokiej partii ku wodzie, nazwane w konkursie „Lambdą” dzieło hiszpańskiej pracowni architektonicznej Estudio Herreros, należy do największych poświęconych jednemu artyście budynków muzealnych na świecie.

Będzie prezentowało blisko 400 dzieł, głównie Muncha, ale także innych twórców, mistrzów pędzla i dłuta z całego świata. „Munch podarował Oslo ogromny prezent. Wkrótce podzielimy się tym darem z resztą świata, w otoczeniu, które prawdziwie oddaje sprawiedliwość jego sztuce” – mówił na konferencji prasowej szef rady miasta Rajmund Johansen. Natomiast dyrektor placówki Stein Olav Henrichsen obiecuje miejsce tętniące życiem i otwarte: „Planujemy regularnie zmieniać wystawy, będziemy mieć kompleksowy program wydarzeń z koncertami, wykładami, rozmowami z artystami, kuratorami itp.”.

Pierwotnie w stulecie urodzin artysty w 1963 r. zbiory znalazły swoje miejsce w Munchmuseet w Tøyen we wschodnim Oslo. W 2019 r. obejrzało je tam 280 tys. miłośników sztuki. W nowej siedzibie, jak wskazywały przedpandemiczne szacunki, rocznie zwiedzających ma być minimum pół miliona. Powierzchnia jest ogromna, sześć razy większa niż na Tøyen, ponad 24 tys. m kw. Budynek ma 13 pięter, taras na dachu, bar i antresolę na szczycie. Od dziewiątego piętra wzwyż budowla pochyla się pod kątem 20 st. Pod częścią pionową znajduje się wysunięty „podest” czy „podium” o trzech piętrach.

„Podium” to tereny dla odwiedzających, z holem, salami ekspozycji okresowych, czytelnią i biblioteką (w której notabene są także książki mojego autorstwa, polska i norweska: „Sercem w dwóch krajach” i „Med hjertet i to land”, a w nich rozdziały poświęcone Munchowi i Przybyszewskiemu). W muzeum znajdują się kawiarnia, bar i restauracja, a także sklep, sala koncertowa i kino. Będzie można odnowić znajomość z klasycznymi pracami Muncha i będą wystawy tematyczne. „Krzyk”, światowy klasyk, otrzyma własną salę. Muzeum ma też dać godną oprawę wspaniałemu zbiorowi niemal 30 tys. dzieł norweskiego malarstwa – pomieści m.in. całe Muzeum Stenersena, planuje także wystawy o międzynarodowym profilu.

Perła norweskiego malarstwa. I pandemia

Pieczę nad zbiorami Muncha sprawuje Magdalena Ufnalewska-Godzimirska, zwyciężczyni konkursu na konserwatora, kierująca od 1986 r. pracownią konserwacji papieru, odpowiedzialna za kolekcję grafiki i rysunku, absolwentka Wydziału Konserwacji warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace Muncha (1863–1944), perła norweskiego malarstwa, otrzymały budynek na miarę mistrza.

Pandemia opóźniła otwarcie muzeum, ale – jak wskazują historycy sztuki – wywarła też piętno na życiu samego malarza. Spójrzmy na autoportret Muncha z 1919 r., z czasów szalejącej hiszpanki, jeden z najwspanialszych – jego wyraz twarzy przypomina tu sławny, namalowany w czterech wariantach „Krzyk”. Munch chce nam coś powiedzieć – znawcy wskazują, że to lęk egzystencjalny. Epidemia, która mogła powalić kogokolwiek i kiedykolwiek, zapadła głęboko w jego psychikę. Wątpliwe, czy on sam był chory, ale tamta epidemia była nieskończenie bardziej dramatyczna niż obecna – zauważa historyk sztuki Øystein Ustvedt. W wydanej właśnie książce (po norwesku i angielsku) „Edvard Munch an inner life” motywem centralnym czyni stosunek malarza do choroby, a na okładce widnieje właśnie „Autoportret po epidemii hiszpanki”.

Zgrozę w odniesieniu do chorób pogłębiła u Muncha historia jego najbliższej rodziny. Wszyscy zmarli na gruźlicę, siostra Sophie w 1877 r., brat i ojciec też wcześnie, matka, kiedy miał zaledwie pięć lat. Wywarło to silny wpływ na jego odczucie historii i samego życia. W 1886 r. namalował obraz „Chore dziecko”, ukazujący obłożnie chorą Sophie. Pisał później, że to był przełom w jego twórczości, a większość jego późniejszych prac zrodziła się z tego dzieła. „Chcemy, aby wszyscy odwiedzający wystawę poczuli, że znaleźli się bliżej życia Muncha” – przekonuje Ute Kuhlemann Falck, kuratorka i historyczka sztuki.

