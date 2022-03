Oscary 2022. „CODA” najlepszym filmem roku i noc niespodzianek

Najważniejszą statuetkę odebrali twórcy filmu „CODA”. Polska „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka nie otrzymała Oscara, ale już nominacja wiele znaczy. Gala miewała za to szokujące momenty.

CODA to skrót od Child of Deaf Adults, dzieci głuchoniemych rodziców. A w filmie, co istotne, grają głuchoniemi twórcy. Do oscarowej stawki wszedł on późno, ale szybko prześcignął tegorocznych faworytów, choć miał wśród nich najmniejszy budżet i reprezentuje kino niezależne. Zdobył trzy nominacje, które zamieniły się w nagrody: za scenariusz, dla najlepszego aktora drugoplanowego i tę najważniejszą dla filmu roku.

Nawet tradycyjne „in memoriam” – wspomnienie osób kina, które odeszły w ostatnich miesiącach – miało tej nocy inny nastrój niż zwykle. Na scenie wystąpił roztańczony chór gospel. Osobny hołd złożyła zmarłej Betty White aktorka Jamie Lee Curtis, trzymając w rękach psa i zachęcając do adopcji czworonogów – White słynęła wszak m.in. z miłości do zwierząt.

Mocnych akcentów było zresztą więcej i chyba nie wszystkie zakładał scenariusz. Chris Rock, który ogłaszał nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego, został spoliczkowany (było to raczej zamarkowane, bezgłośne uderzenie) przez Willa Smitha. „Nie waż się mówić o mojej żonie!” – krzyczał ten drugi. Godzinę później niezwykle poruszony odebrał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę w filmie „King Richard: Zwycięska rodzina”, opowieść o Richardzie Williamsie, ojcu słynnych tenisistek Venus i Sereny. I przeprosił za to, że go poniosło.

W tym roku trio prowadzących od początku czyniło aluzje do kontrowersji towarzyszących Oscarom od lat: nie dość reprezentowanych kobiet i czarnych twórców zarówno w gronie Akademii Filmowej, jak i wśród nominowanych i laureatów. „Jesteśmy trzy – zawsze to taniej niż zatrudnić jednego mężczyznę” – mówiła ze sceny Amy Schumer. Komentuje się, że humor tej nocy był dosadniejszy i bardziej gorzki niż zwykle. Dość wspomnieć Reginę Hall, przeszukującą aktorów rzekomo pod kątem koronawirusa (wiadomo, że testowanie wygląda inaczej). Cała scena, ryzykowna i odważna, nasuwała oczywiste skojarzenia ze skandalami w Hollywood, które wychodzą na jaw w dobie #MeToo.

Oscary wróciły do Dolby Theatre w Los Angeles i po pandemicznej przerwie formuła 94. ceremonii przypominała tę tradycyjną: z czerwonym dywanem, gośćmi (jak to ujął Stuart Heritage z „Guardiana”: w rozsądnej ilości) i trójką gospodarzy. A właściwie gospodyń. W tym roku galę poprowadziły wspólnie znane z komediowych ról Amy Schumer (zawodowa komiczka), Wanda Sykes i Regina Hall. Oscary od 2019 r. musiały sobie radzić bez gospodarza , w międzyczasie covid-19 wymusił na reżyserach imprezy zmianę konwencji i prezentacji zwycięzców.

Oscary 2022. Zwycięzcy i nominowani

Najlepszy film: „CODA”

Pozostałe nominacje: „Belfast”, „Drive My Car”, „Nie patrz w górę”, „Diuna”, „King Richard: Zwycięska rodzina”, „Licorice Pizza”, „Zaułek koszmarów”, „Psie pazury”, „West Side Story”

Reżyseria: Jane Campion („Psie pazury”)

Pozostałe nominacje: Kenneth Branagh („Belfast”), Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza”), Steven Spielberg („West Side Story”), Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”)

Najlepszy aktor: Will Smith („King Richard: Zwycięska rodzina”)

Pozostali nominowani: Javier Bardem („Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch („Psie pazury”), Andrew Garfield („Tick, Tick... Boom!”), Denzel Washington („Tragedia Makbeta”)

Najlepsza aktorka: Jessica Chastain („Oczy Tammy Faye”)

Pozostałe nominowane: Olivia Colman („Córka”), Penelope Cruz („Matki równoległe”), Nicole Kidman („Being the Ricardos”), Kristen Stewart („Spencer”)

Najlepszy aktor drugoplanowy: Troy Kotsur („CODA”)

Pozostali nominowani: Ciarán Hinds („Belfast”), Jesse Plemons („Psie pazury”), JK Simmons („Being the Ricardos”), Kodi Smit-McPhee )„Psie pazury”)

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Ariana DeBose, „West Side Story”

Pozostałe nominowane: Jessie Buckley („Córka”), Judi Dench („Belfast”), Kirsten Dunst („Psie pazury”), Aunjanue Ellis („King Richard: Zwycięska rodzina”)

Scenariusz oryginalny: „Belfast”

Pozostałe nominacje: „Nie patrz w górę”, „King Richard: Zwycięska rodzina”, „Licorice Pizza”, „Najgorszy człowiek na świecie”

Scenariusz adaptowany: „CODA”

Pozostałe nominacje: „Diuna”, „Dom Gucci”, „Drive My Car”, „Córka”, „Psie pazury”

Film animowany: „Nasze magiczne Encanto”

Pozostałe nominacje: „Luca”, „Przeżyć”, „Raya i ostatni smok”, „Mitchellowie kontra maszyny”

Najlepszy film nieanglojęzyczny: „Drive My Car”

Pozostałe nominacje: „Najgorszy człowiek na świecie”, „To była ręka Boga”, „Przeżyć”, „Lunana: A Yak in the Classroom”

Krótkometrażowy film dokumentalny: „The Queen of Basketball”

Pozostałe nominacje: „Audible”, „Lead Me Home”, „Three Songs for Benazir”, „When We Were Bullies”

Film dokumentalny: „Summer of Soul”

Pozostałe nominacje: „Ascension”, „Attica”, „Przeżyć”, „Writing with Fire”

Zdjęcia: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Zaułek koszmarów”, „Psie pazury”, „Tragedia Makbeta”, „West Side Story”

Montaż: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Nie patrz w górę”, „King Richard: Zwycięska rodzina”, „Psie pazury”, „Tick, Tick... Boom!”

Scenografia: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Zaułek koszmarów”, „Psie pazury”, „Tragedia Makbeta”, „West Side Story”

Kostiumy: „Cruella”

Pozostałe nominacje: „Cyrano”, „Diuna”, „Zaułek koszmarów”, „West Side Story”

Charakteryzacja: „Oczy Tammy Faye”

Pozostałe nominacje: „Książę w Nowym Jorku 2”, „Cruella”, „Diuna”, „Dom Gucci”

Najlepsza piosenka: „Nie czas umierać” z filmu „Nie czas umierać”

Pozostałe nominacje: „Be Alive” z filmu „King Richard: Zwycięska rodzina”, „Dos Oruguitas” z filmu „Nasze magiczne Encanto”, „Down to Joy” z filmu „Belfast”, „Somehow You Do” z filmu „Four Good Days”

Efekty specjalne: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Free Guy”, „Nie czas umierać”, „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”, „Spider-Man: Bez drogi do domu”

Muzyka oryginalna: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Nie patrz w górę”, „Nasze magiczne Encanto”, „Matki równoległe”, „Psie pazury”

Dźwięk: „Diuna”

Pozostałe nominacje: „Belfast”, „Nie czas umierać”, „Psie pazury”, „West Side Story”, „Diuna”

Film krótkometrażowy: „The Long Goodbye”

Pozostałe nominacje: „Ala Kachuu – Take and Run”, „Sukienka”, „On My Mind”, „Please Hold”

Krótkometrażowy film animowany: „The Windshield Wiper”

Pozostałe nominacje: „Affairs of the Art”, „Bestia”, „Boxballet”, „Robin Robin”