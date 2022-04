Kino dla dzieci bawi głównie dorosłych. „Belle” próbuje to zmienić

Wchodząca do kin baśń „Belle” pokazuje, co by było, gdyby animowane filmy dziecięce tworzyć naprawdę dla dzieci, zamiast kręcić je z myślą o płacących za bilety i piszących recenzje dorosłych.

Kino familijne, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczone „dla całej rodziny” – dzieci i dorosłych. Ale czy faktycznie można zaspokoić te dwie grupy? Problemu nie ma przy filmach przygodowych albo komediach, takich jak produkcje studia Ilumination („Minionki”, „Sing”) – dla młodszych jest tu slapstick, dla starszych mrugnięcia okiem, których nie zrozumieją dzieci. Trudniej jednak zrobić uniwersalne kino mówiące o poważniejszych sprawach. Tę sztukę opanował Hayao Miyazaki: jego filmy szanują młodych widzów i bohaterów.