Zwierzęta w książkach dla dzieci to stąpanie po cienkiej linie

Skomplikowane powiązania rodzinne w wilczej watasze. Dziedziczone z pokolenia na pokolenie borsucze nory. Szalone zabawy, jakim oddają się niedźwiadki. Przecież tu już nie trzeba niczego wymyślać, to są gotowe elementy fabuły! – opowiada Tomasz Samojlik, naukowiec, pisarz, twórca komiksów dla młodych czytelników.

SEBASTIAN FRĄCKIEWICZ: Kilka twoich ostatnich pozycji wydawniczych to już nie w pełni autorskie komiksy, a powieści, do których ilustracji nie tworzysz samodzielnie. Mam na myśli „Bercię i Orsona”, „Tarmosię” czy nowe wydanie „Wilka Ambarasa”. Łatwiej ci się pisze książki, niż tworzy komiksy, czy powód tej decyzji wynika z czegoś zupełnie innego?

TOMASZ SAMOJLIK: Aż sobie odświeżyłem listę moich pozycji wydawniczych! I wyszło mi, że w ostatnich dwóch latach rzeczywiście nie ukazał się żaden mój nowy komiks. Ale to nie dlatego, że komiksy tworzy się trudniej. Po prostu zajmują znacznie więcej czasu niż pisanie „tradycyjnych” książek, zwłaszcza takich, w których nie jestem ilustratorem. Ale to nie znaczy, że nie powstają. Powolutku, krok po kroczku nabierają sobie kształtu i treści. Poza tym tworzenie książek takich jak „Bercia i Orson” czy „Tarmosia” to czysta przyjemność współpracy z genialnymi ilustratorami – w tym wypadku ilustratorkami.

Jak wygląda współpraca na linii pisarz–redaktor–ilustrator? Sam dobierasz sobie ilustratorów? Czy konsultujesz powstałe ilustracje, choćby pod względem merytorycznym?

Bardzo chciałem współpracować zarówno z Elą Wasiuczyńską, jak i Anią Grzyb. Elę od lat podziwiałem choćby jako ilustratorkę serii o Panu Kuleczce Wojciecha Widłaka, Anię zaś poznałem w Częstochowie przy okazji warsztatów komiksowych – i zachwyciły mnie szkice, które mi pokazała. Obie reprezentują zupełnie inne warsztaty, ale wrażliwość, z jaką interpretują moje teksty i ukazują moich bohaterów, jest podobna. Ja oczywiście zatwierdzałem zaproponowane przez nie ilustracje, ale nie ingerowałem w ich autorskie wizje. Bo to jest niesamowite uczucie i zasadnicza przyjemność takiej współpracy – zobaczyć swoją książkę oczyma takich artystek. Gdybym to ja ilustrował te tytuły, wyglądałoby to zupełnie, zupełnie inaczej. Co zresztą może sprawdzić każdy, kto jest szczęśliwym posiadaczem pierwszego wydania „Ambarasa” z moimi rysunkami.

W twoich powieściach słyszymy rozmowy między zwierzętami, co stanowi rzecz jasna fikcję, a jednocześnie zwierzęta zachowują swoją prawdziwą naturę, rywalizują ze sobą i walczą. W jaki sposób starasz się postawić granicę między fikcją a wiedzą naukową, edukacją i atrakcyjnością?

To jest zawsze stąpanie po linie rozciągniętej między dążeniem do zawarcia w książce jak największej dawki wiedzy przyrodniczej i chęcią stworzenia fascynującej, wciągającej i nieprzewidywalnej fabuły. Staram się do każdego pomysłu podchodzić indywidualnie, ważąc, na ile mogę sobie pozwolić dla uatrakcyjnienia fabuły i jak daleko pójść w wyjaśnianie zawiłości funkcjonowania przyrody bez ryzyka, że moja książka zacznie trącić dydaktycznym smrodkiem. Jedno chyba pozostaje w tym wszystkim niezmienne – moi zwierzęcy bohaterowie zachowują się jak ich prawdziwi odpowiednicy, mieszkają w miejscach, w których można naprawdę znaleźć te gatunki, żywią się tak samo. Nawet jeśli wpędza mnie to w fabularne kłopoty (zwłaszcza w przypadku drapieżników), staram się zachować prawdziwy obraz zwierząt. Przede wszystkim dlatego, że jest ciekawszy od jakiejkolwiek fikcji! Skomplikowane powiązania rodzinne i hierarchia w wilczej watasze. Dziedziczone z pokolenia na pokolenie, użytkowane przez kilkaset lat borsucze nory. Szalone zabawy, jakim oddają się niedźwiadki. Przecież tu już nie trzeba niczego wymyślać, to są gotowe motywy, sceny, elementy fabuły!

