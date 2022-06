Dla prezesa typowe „Resortowe dziecko (najgorszego sortu)”

„(…) tyle przygód, nie miał chyba prawie nikt. Kabaret, marzec ’68, więzienie, noszenie walizek w hotelu za 25 dolarów tygodniowo, własny biznes samochodowy po 5 latach, największa hurtownia używanych samochodów osobowych w Ameryce po 10 latach, obroty wszelkimi typami nowych pojazdów na 3 kontynentach po 15 latach, powrót z emigracji po 20 latach”.

Przede wszystkim jednak ta rozmowa jest kopalnią niezwykłej wiedzy o Polsce od końca lat po koniec 60., i to kopalnią diamentów, bo wspaniała pamięć Topolskiego sprawia, że w czasy te wchodzimy nie przez wielkie uogólnienia, ale poprzez soczystą anegdotę. Nie zadowoli to może tych, którzy mają skłonność do rozumienia historii jako zbioru spiżowych pomników. Jednak o genezie opozycji demokratycznej więcej niż z aktów strzelistych możemy się dowiedzieć z barwnie opowiedzianych przez Topolskiego zgryw, jakie urządzali sobie jeszcze jako uczniowie późniejsi twórcy KOR, np. Adam Michnik czy Jan Lityński. One też lepiej pozwolą zrozumieć, że u podstaw nonkonformizmu mogą leżeć nie tylko lektury wieszczów, ale i szczeniackie żarty. Że odporność na propagandę i oportunizm może hartować się przez wygłup, bo państwie autorytarnym wszystko, co odbiega od przylizanej normy, jest potencjalną przygrywką do dorosłego świadomego buntu.

Ot choćby takie historie, jedne z wielu podobnych praktykowanych w grupie młodzieńców, którzy już niebawem stworzą słynny Klub Poszukiwaczy Sprzeczności, a dla których zarówno sport, jak i kibicowanie były bardzo ważne w czasach polskiego wunderteamu lekkoatletyczno-szermierczo-bokserskiego na wielkich zawodach: „[Janek Lityński] Zgłosił się do pomocy przy umieszczaniu na tablicach wyników sprintów i kiedy na 100 metrów Marian Foik uzyskał 10,5 sekundy, Janek dał chwilę radości kibicom i samemu mistrzowi, bo zawiesił na tablicy wynik 10,2, co było najlepszym wynikiem na świecie w tym konkretnym roku (i skądinąd wyrównaniem rekordu legendarnego Jessego Owensa z 1936 roku w Berlinie).

Także Janek, ale już razem z Józkiem Blassem, znów jako ochotnicy pomagający na stadionie, przesunęli taśmy wyznaczające odległość w rzucie dyskiem. Dzięki temu Edmund Piątkowski, nasz mistrz i rekordzista Europy, rzucający wtedy tuż poniżej 60 metrów, nagle w cudowny sposób osiągnął wynik o dwa metry lepszy. Niestety, tylko do czasu, aż podejrzliwi sędziowie międzynarodowi, bo to było na jakimś meczu międzypaństwowym, tego nie sprawdzili. Ale co się wcześniej zdążyli nagadać radiowi sprawozdawcy sportowi, co nacieszyć widownia, to nasze”.

Skądinąd ten pociąg do groteskowych wręcz żartów towarzyszył bohaterowi rozmowy przez całe życie i z powodzeniem praktykował je zarówno w Kanadzie (np. dając na prima aprilis ogłoszenie do mediów, że wystawia na licytację luksusową limuzynę sowieckiego ambasadora, czajkę, na poczet niezapłaconego przez ZSRR Kanadzie odszkodowania), jak i już po powrocie do Polski, kiedy z Januszem Weissem „sprywatyzował” zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie i od przechodniów sprawdzających na nim godzinę żądał za to opłaty.