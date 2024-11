Trump bierze Biały Dom, u Harris nastroje minorowe. Dlaczego cud się nie zdarzył?

Donald Trump ponownie zostanie prezydentem USA, wygrał we wszystkich stanach swingujących. Republikanie przejmą poza tym większość w Senacie. Co zadecydowało o takim wyniku wyborów?

Przesądziła o tym seria porażek demokratycznej kandydatki w decydujących o zwycięstwie stanach swingujących. Ok. godz. 1 czasu USA zwycięstwo Trumpa w większości z nich zostało przypieczętowane. W pozostałych głosy jeszcze liczono, ale jego przewaga była tak wyraźna, że tylko cud mógł mu odebrać wygraną. I nie odebrał. Trump wygrał we wszystkich stanach swingujących.

Trump górą, Republikanie biorą Senat

Skala zwycięstwa byłego prezydenta przekroczyła oczekiwania wynikające z przedwyborczych sondaży, które wskazywały na jego ewentualną wygraną, ale minimalną różnicą głosów.

Poza tym, w rezultacie wyborów do Kongresu, Republikanie przejmą większość w Senacie, gdzie dotychczas dominowali Demokraci. W Izbie Reprezentantów, gdzie większość mają Republikanie, Demokraci mogą jeszcze uzyskać przewagę w liczbie mandatów, co stwarzałoby szanse blokowania posunięć Trumpa jako prezydenta. Rozstrzygnie się to ostatecznie po podliczeniu głosów w wielu okręgach, co może potrwać dłużej.