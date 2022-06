Rapują i lokują. Czy to jeszcze piosenka, czy już reklama?

W kończącym się sezonie młode gwiazdy muzyki okazały się wyjątkowo atrakcyjnymi nośnikami reklamy. Czy to nowe zjawisko? A może powrót do przeszłości?

O co chodzi w ostatnim klipie Young Leosi, można się zorientować już w 28. sekundzie. To wtedy na ekranie pojawia się puszka napoju energetycznego. W 54. sekundzie pije go dwójka tancerzy, a na następnych zapasy produktu już czekają na podłodze. W drugiej minucie oglądamy otwieranie puszki. A wreszcie – dla mniej spostrzegawczych – dostajemy jeszcze puszkę w samym centrum uwagi, na głowie tancerki, do słów „Chcę, żeby każdy widział”. Dla pewności, gdyby jednak ktoś nie zobaczył, tancerze noszą koszulki z logo firmy.